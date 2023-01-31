https://ria.ru/20230131/panteon-1848790633.html

Героев спецоперации включат в "пантеон героев"

Героев спецоперации включат в "пантеон героев" - РИА Новости, 31.01.2023

Героев спецоперации включат в "пантеон героев"

Героев специальной военной операции на Украине включат в "пантеон героев", сообщил РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T20:02

2023-01-31T20:02

2023-01-31T21:42

общество

россия

сергей кравцов

специальная военная операция на украине

александр невский

украина

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Героев специальной военной операции на Украине включат в "пантеон героев", сообщил РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов."Да, обязательно. Мы это сейчас обсуждаем", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. В декабре прошлого года Кравцов заявил, что Минпросвещения обсуждает с педагогическим сообществом и учителями, кто мог бы войти в "пантеон героев" и найти отражение в учебниках истории, обществознания и фильмах. Министр отмечал, что в пантеон могут включить ученых, поэтов, героев специальной военной операции, героев Великой Отечественной войны, а также видных государственных деятелей.С таким предложением глава ведомства выступил еще в 2020 году на Всероссийском открытом уроке, посвященном Александру Невскому. По его словам, этот пантеон должен единой исторической нитью связать подвиги россиян всех поколений.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, которые гарантировали бы безопасность России.

https://ria.ru/20230131/nastavnichestvo-1848750783.html

https://ria.ru/20221229/kvoty-1842342824.html

россия

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общество, россия, сергей кравцов, александр невский, украина