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Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане выросло до 93 человек - РИА Новости, 31.01.2023
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Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане выросло до 93 человек
Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане выросло до 93 человек - РИА Новости, 31.01.2023
Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане выросло до 93 человек
Число погибших при теракте в мечети в городе Пешавар на северо-западе Пакистана выросло до 93, при взрыве ранения получил 221 человек, сообщает телеканал Dawn... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T11:06
2023-01-31T11:06
в мире
пакистан
пешавар
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НЬЮ-ДЕЛИ, 31 янв – РИА Новости. Число погибших при теракте в мечети в городе Пешавар на северо-западе Пакистана выросло до 93, при взрыве ранения получил 221 человек, сообщает телеканал Dawn со ссылкой на полицию. Взрыв в мечети произошел в понедельник около 13.40 по местному времени (11.40 мск) во время молитвы. По словам очевидцев, в мечети находились более 100 человек, большинство собравшихся были представителями полиции, армии и подразделений саперов. Взрыв осуществил террорист-смертник. В результате взрыва часть мечети и крыша здания обрушились. Как сообщил представитель полиции, в ходе продолжающейся поисковой операции из-под завалов извлечено около 17 тел погибших и один раненый. Сообщалось, что ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан"*. Позднее, как сообщает издание Dawn, в группировке опровергли причастность ко взрыву, заявив, что их правила запрещают атаки на мечети и общественные места. Однако, как полагают источники газеты, за взрывом могли стоять некие местные подразделения террористической организации. В конце ноября прошлого года "Техрик-и-Талибан Пакистан"* сообщила, что отменяет согласованный с правительством Пакистана режим прекращения огня и приказывает своим боевикам совершать нападения по всей стране. Группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан"* признана террористической правительствами США, Великобритании и Канады. Созданная из представителей различных группировок, она противостоит правительствам Пакистана и Индии, стремясь распространить свое влияние на ряд областей этих государств. При этом афганские талибы отрицают связь с данным движением.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20230130/pakistan-1848362996.html
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в мире, пакистан, пешавар
В мире, Пакистан, Пешавар
11:06 31.01.2023
 
Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане выросло до 93 человек

Dawn: число погибших при взрыве в мечети в Пакистане выросло до 93, более 220 пострадали

© AP Photo / Muhammad SajjadАвтомобиль скорой помощи в районе места взрыва в Пешаваре, Пакистан
Автомобиль скорой помощи в районе места взрыва в Пешаваре, Пакистан - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© AP Photo / Muhammad Sajjad
Автомобиль скорой помощи в районе места взрыва в Пешаваре, Пакистан
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 31 янв – РИА Новости. Число погибших при теракте в мечети в городе Пешавар на северо-западе Пакистана выросло до 93, при взрыве ранения получил 221 человек, сообщает телеканал Dawn со ссылкой на полицию.
Взрыв в мечети произошел в понедельник около 13.40 по местному времени (11.40 мск) во время молитвы. По словам очевидцев, в мечети находились более 100 человек, большинство собравшихся были представителями полиции, армии и подразделений саперов. Взрыв осуществил террорист-смертник. В результате взрыва часть мечети и крыша здания обрушились.
Автомобили скорой помощи в районе взрыва в Пешаваре, Пакистан. 30 января 2023 - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
30 января, 12:16
СМИ сообщили подробности взрыва в Пакистане
Как сообщил представитель полиции, в ходе продолжающейся поисковой операции из-под завалов извлечено около 17 тел погибших и один раненый.
Сообщалось, что ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан"*. Позднее, как сообщает издание Dawn, в группировке опровергли причастность ко взрыву, заявив, что их правила запрещают атаки на мечети и общественные места. Однако, как полагают источники газеты, за взрывом могли стоять некие местные подразделения террористической организации.
В конце ноября прошлого года "Техрик-и-Талибан Пакистан"* сообщила, что отменяет согласованный с правительством Пакистана режим прекращения огня и приказывает своим боевикам совершать нападения по всей стране. Группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан"* признана террористической правительствами США, Великобритании и Канады. Созданная из представителей различных группировок, она противостоит правительствам Пакистана и Индии, стремясь распространить свое влияние на ряд областей этих государств. При этом афганские талибы отрицают связь с данным движением.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
На месте взрыва в Пешаваре, Пакистан - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
30 января, 15:03
Крупные теракты в мире в 2022-2023 годах
 
В миреПакистанПешавар
 
 
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