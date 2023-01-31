https://ria.ru/20230131/pakistan-1848602827.html

Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане выросло до 93 человек

Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане выросло до 93 человек - РИА Новости, 31.01.2023

Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане выросло до 93 человек

Число погибших при теракте в мечети в городе Пешавар на северо-западе Пакистана выросло до 93, при взрыве ранения получил 221 человек, сообщает телеканал Dawn... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T11:06

2023-01-31T11:06

2023-01-31T11:06

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пешавар

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НЬЮ-ДЕЛИ, 31 янв – РИА Новости. Число погибших при теракте в мечети в городе Пешавар на северо-западе Пакистана выросло до 93, при взрыве ранения получил 221 человек, сообщает телеканал Dawn со ссылкой на полицию. Взрыв в мечети произошел в понедельник около 13.40 по местному времени (11.40 мск) во время молитвы. По словам очевидцев, в мечети находились более 100 человек, большинство собравшихся были представителями полиции, армии и подразделений саперов. Взрыв осуществил террорист-смертник. В результате взрыва часть мечети и крыша здания обрушились. Как сообщил представитель полиции, в ходе продолжающейся поисковой операции из-под завалов извлечено около 17 тел погибших и один раненый. Сообщалось, что ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан"*. Позднее, как сообщает издание Dawn, в группировке опровергли причастность ко взрыву, заявив, что их правила запрещают атаки на мечети и общественные места. Однако, как полагают источники газеты, за взрывом могли стоять некие местные подразделения террористической организации. В конце ноября прошлого года "Техрик-и-Талибан Пакистан"* сообщила, что отменяет согласованный с правительством Пакистана режим прекращения огня и приказывает своим боевикам совершать нападения по всей стране. Группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан"* признана террористической правительствами США, Великобритании и Канады. Созданная из представителей различных группировок, она противостоит правительствам Пакистана и Индии, стремясь распространить свое влияние на ряд областей этих государств. При этом афганские талибы отрицают связь с данным движением.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20230130/pakistan-1848362996.html

https://ria.ru/20230130/terakty-1848432226.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, пакистан, пешавар