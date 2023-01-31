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Песков ответил на вопрос об отсрочке от призыва для специалистов ОПК - РИА Новости, 31.01.2023
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Песков ответил на вопрос об отсрочке от призыва для специалистов ОПК
Песков ответил на вопрос об отсрочке от призыва для специалистов ОПК - РИА Новости, 31.01.2023
Песков ответил на вопрос об отсрочке от призыва для специалистов ОПК
Решение о предоставлении отсрочки от призыва в армию специалистов ОПК пока ещё не формализовано, оно находится в работе, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T12:55
2023-01-31T12:59
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Решение о предоставлении отсрочки от призыва в армию специалистов ОПК пока ещё не формализовано, оно находится в работе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, оно пока не формализовано, в работе", - ответил Песков журналистам на вопрос о предоставлении отсрочки от призыва в армию сотрудникам предприятий ОПК.Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе общения с рабочими Обуховского завода заявил, что вопрос об отсрочке лицам призывного возраста, работающим в сфере ОПК, будет решен в ближайшее время.
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россия, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
12:55 31.01.2023 (обновлено: 12:59 31.01.2023)
 
Песков ответил на вопрос об отсрочке от призыва для специалистов ОПК

Песков: возможность отсрочки от призыва для специалистов ОПК еще в работе

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Решение о предоставлении отсрочки от призыва в армию специалистов ОПК пока ещё не формализовано, оно находится в работе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, оно пока не формализовано, в работе", - ответил Песков журналистам на вопрос о предоставлении отсрочки от призыва в армию сотрудникам предприятий ОПК.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе общения с рабочими Обуховского завода заявил, что вопрос об отсрочке лицам призывного возраста, работающим в сфере ОПК, будет решен в ближайшее время.
Вид на Кремль - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
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