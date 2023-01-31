https://ria.ru/20230131/otsrochka-1848643645.html
Песков ответил на вопрос об отсрочке от призыва для специалистов ОПК
Песков ответил на вопрос об отсрочке от призыва для специалистов ОПК - РИА Новости, 31.01.2023
Песков ответил на вопрос об отсрочке от призыва для специалистов ОПК
Решение о предоставлении отсрочки от призыва в армию специалистов ОПК пока ещё не формализовано, оно находится в работе, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T12:55
2023-01-31T12:55
2023-01-31T12:59
россия
дмитрий песков
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772667925_0:96:3001:1784_1920x0_80_0_0_cc7a2052a865caa2544e6e158080f7da.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Решение о предоставлении отсрочки от призыва в армию специалистов ОПК пока ещё не формализовано, оно находится в работе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, оно пока не формализовано, в работе", - ответил Песков журналистам на вопрос о предоставлении отсрочки от призыва в армию сотрудникам предприятий ОПК.Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе общения с рабочими Обуховского завода заявил, что вопрос об отсрочке лицам призывного возраста, работающим в сфере ОПК, будет решен в ближайшее время.
https://ria.ru/20230131/agressiya-1848643982.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772667925_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2514e6469260ad16e2eb226e9b9e9419.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
12:55 31.01.2023 (обновлено: 12:59 31.01.2023)
Песков ответил на вопрос об отсрочке от призыва для специалистов ОПК
Песков: возможность отсрочки от призыва для специалистов ОПК еще в работе