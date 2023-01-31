https://ria.ru/20230131/otsrochka-1848643645.html

Песков ответил на вопрос об отсрочке от призыва для специалистов ОПК

Песков ответил на вопрос об отсрочке от призыва для специалистов ОПК - РИА Новости, 31.01.2023

Песков ответил на вопрос об отсрочке от призыва для специалистов ОПК

Решение о предоставлении отсрочки от призыва в армию специалистов ОПК пока ещё не формализовано, оно находится в работе, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T12:55

2023-01-31T12:55

2023-01-31T12:59

россия

дмитрий песков

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772667925_0:96:3001:1784_1920x0_80_0_0_cc7a2052a865caa2544e6e158080f7da.jpg

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Решение о предоставлении отсрочки от призыва в армию специалистов ОПК пока ещё не формализовано, оно находится в работе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, оно пока не формализовано, в работе", - ответил Песков журналистам на вопрос о предоставлении отсрочки от призыва в армию сотрудникам предприятий ОПК.Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе общения с рабочими Обуховского завода заявил, что вопрос об отсрочке лицам призывного возраста, работающим в сфере ОПК, будет решен в ближайшее время.

https://ria.ru/20230131/agressiya-1848643982.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дмитрий песков, владимир путин