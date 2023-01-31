https://ria.ru/20230131/oslablenie-1848566387.html

США пойдут на любые шаги, чтобы ослабить Россию, заявил Пушилин

США пойдут на любые шаги, чтобы ослабить Россию, заявил Пушилин - РИА Новости, 31.01.2023

США пойдут на любые шаги, чтобы ослабить Россию, заявил Пушилин

США считают Россию своим ключевым противником в вопросе глобального лидерства и пойдут на любые шаги, чтобы ее ослабить, заявил РИА Новости врио главы ДНР Денис РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T08:13

2023-01-31T08:13

2023-01-31T08:13

специальная военная операция на украине

в мире

россия

донецкая народная республика

роб бауэр

денис пушилин

сша

нато

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ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. США считают Россию своим ключевым противником в вопросе глобального лидерства и пойдут на любые шаги, чтобы ее ослабить, заявил РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин. В минувшие выходные председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс готов к прямой конфронтации с Россией. "Ясно, что ключевым противником в вопросе глобального лидерства для Запада и, в первую очередь, для США остается Россия, поэтому сейчас Вашингтон будет предпринимать любые шаги, чтобы ее ослабить, в том числе за счет своих союзников в Европе, в который раз подтвердивших свою несамостоятельность", - сказал Пушилин, комментируя заявление Бауэра.

https://ria.ru/20230128/zapad-1848009637.html

россия

донецкая народная республика

сша

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в мире, россия, донецкая народная республика, роб бауэр, денис пушилин, сша, нато