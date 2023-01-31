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США пойдут на любые шаги, чтобы ослабить Россию, заявил Пушилин - РИА Новости, 31.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230131/oslablenie-1848566387.html
США пойдут на любые шаги, чтобы ослабить Россию, заявил Пушилин
США пойдут на любые шаги, чтобы ослабить Россию, заявил Пушилин - РИА Новости, 31.01.2023
США пойдут на любые шаги, чтобы ослабить Россию, заявил Пушилин
США считают Россию своим ключевым противником в вопросе глобального лидерства и пойдут на любые шаги, чтобы ее ослабить, заявил РИА Новости врио главы ДНР Денис РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T08:13
2023-01-31T08:13
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
роб бауэр
денис пушилин
сша
нато
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ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. США считают Россию своим ключевым противником в вопросе глобального лидерства и пойдут на любые шаги, чтобы ее ослабить, заявил РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин. В минувшие выходные председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс готов к прямой конфронтации с Россией. "Ясно, что ключевым противником в вопросе глобального лидерства для Запада и, в первую очередь, для США остается Россия, поэтому сейчас Вашингтон будет предпринимать любые шаги, чтобы ее ослабить, в том числе за счет своих союзников в Европе, в который раз подтвердивших свою несамостоятельность", - сказал Пушилин, комментируя заявление Бауэра.
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в мире, россия, донецкая народная республика, роб бауэр, денис пушилин, сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Роб Бауэр, Денис Пушилин, США, НАТО
08:13 31.01.2023
 
США пойдут на любые шаги, чтобы ослабить Россию, заявил Пушилин

Пушилин: США считают Россию ключевым противником и пойдут на любые шаги, чтобы ее ослабить

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. США считают Россию своим ключевым противником в вопросе глобального лидерства и пойдут на любые шаги, чтобы ее ослабить, заявил РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин.
В минувшие выходные председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс готов к прямой конфронтации с Россией.
"Ясно, что ключевым противником в вопросе глобального лидерства для Запада и, в первую очередь, для США остается Россия, поэтому сейчас Вашингтон будет предпринимать любые шаги, чтобы ее ослабить, в том числе за счет своих союзников в Европе, в который раз подтвердивших свою несамостоятельность", - сказал Пушилин, комментируя заявление Бауэра.
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
28 января, 08:00
Запад никогда не отказывался от планов уничтожения России
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаРоб БауэрДенис ПушилинСШАНАТО
 
 
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