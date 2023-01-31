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США пойдут на любые шаги, чтобы ослабить Россию, заявил Пушилин
США пойдут на любые шаги, чтобы ослабить Россию, заявил Пушилин - РИА Новости, 31.01.2023
США пойдут на любые шаги, чтобы ослабить Россию, заявил Пушилин
США считают Россию своим ключевым противником в вопросе глобального лидерства и пойдут на любые шаги, чтобы ее ослабить, заявил РИА Новости врио главы ДНР Денис РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T08:13
2023-01-31T08:13
2023-01-31T08:13
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
роб бауэр
денис пушилин
сша
нато
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ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. США считают Россию своим ключевым противником в вопросе глобального лидерства и пойдут на любые шаги, чтобы ее ослабить, заявил РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин. В минувшие выходные председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс готов к прямой конфронтации с Россией. "Ясно, что ключевым противником в вопросе глобального лидерства для Запада и, в первую очередь, для США остается Россия, поэтому сейчас Вашингтон будет предпринимать любые шаги, чтобы ее ослабить, в том числе за счет своих союзников в Европе, в который раз подтвердивших свою несамостоятельность", - сказал Пушилин, комментируя заявление Бауэра.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Роб Бауэр, Денис Пушилин, США, НАТО
США пойдут на любые шаги, чтобы ослабить Россию, заявил Пушилин
Пушилин: США считают Россию ключевым противником и пойдут на любые шаги, чтобы ее ослабить