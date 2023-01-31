https://ria.ru/20230131/orvi-1848639651.html
В России выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ
В России выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 31.01.2023
В России выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ
Заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла за неделю в России на 7%, отмечается рост числа случаев гриппа В, при котором у пациентов чаще бывают пневмонии, сообщила... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T12:43
2023-01-31T12:43
2023-01-31T12:43
общество
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
грипп
орви
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла за неделю в России на 7%, отмечается рост числа случаев гриппа В, при котором у пациентов чаще бывают пневмонии, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "Заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей выросла на 7% и составила 918 тысяч случаев. В структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа — на них приходится почти 67%. Отмечается рост числа случаев гриппа B, при котором у пациентов чаще регистрируются случаи пневмонии", - говорится в сообщении. Количество заболевших COVID-19 за прошедшую неделю увеличилось на 20%, уточнили в ведомстве. Преобладающими остаются геноварианты штамма "омикрон", отметили в пресс-службе. В регионах продолжается реализация регламентированного комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий, добавили в Роспотребнадзоре.
https://ria.ru/20230119/podrostok-1845935906.html
https://ria.ru/20230120/gripp-1846135721.html
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РИА Новости
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общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), грипп, орви
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Грипп, ОРВИ
В России выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ
Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла за неделю на семь процентов