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Опрос показал недовольство большинства жителей США положением дел в стране - РИА Новости, 31.01.2023
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Опрос показал недовольство большинства жителей США положением дел в стране
Опрос показал недовольство большинства жителей США положением дел в стране - РИА Новости, 31.01.2023
Опрос показал недовольство большинства жителей США положением дел в стране
Подавляющее большинство американских граждан не удовлетворены положением дел внутри США, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T17:01
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в мире
сша
колумбия
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ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Подавляющее большинство американских граждан не удовлетворены положением дел внутри США, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Gallup. Согласно приведенной в отчете по итогам исследования информации, 76% респондентов ответили, что очень или в некоторой степени не удовлетворены тем, "как идут дела в Соединенных Штатах в настоящее время". Из них 48% не удовлетворены "очень", а 28% - в некоторой степени. Доля сторонников Республиканской партии, которые негативно оценивают нынешнее состояние США, составило 94%, а среди демократов - 64%. Доля американцев, которых устраивает положение дел в США, составила всего 23%. Опрос проводился с 2 по 22 января 2023 года, в нем приняли участие 1011 американцев старше 18 лет, проживающих во всех 50 штатах и округе Колумбия. Допустимая погрешность результатов составила 4 процентных пункта.
https://ria.ru/20230126/ukraina-1847474280.html
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в мире, сша, колумбия
В мире, США, Колумбия
17:01 31.01.2023
 
Опрос показал недовольство большинства жителей США положением дел в стране

Опрос Gallup: большинство американцев не радует положение дел внутри США

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкПрохожие на одной из улиц в Нью-Йорке
Прохожие на одной из улиц в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Прохожие на одной из улиц в Нью-Йорке. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Подавляющее большинство американских граждан не удовлетворены положением дел внутри США, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Gallup.
Согласно приведенной в отчете по итогам исследования информации, 76% респондентов ответили, что очень или в некоторой степени не удовлетворены тем, "как идут дела в Соединенных Штатах в настоящее время". Из них 48% не удовлетворены "очень", а 28% - в некоторой степени.
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Доля сторонников Республиканской партии, которые негативно оценивают нынешнее состояние США, составило 94%, а среди демократов - 64%.
Доля американцев, которых устраивает положение дел в США, составила всего 23%.
Опрос проводился с 2 по 22 января 2023 года, в нем приняли участие 1011 американцев старше 18 лет, проживающих во всех 50 штатах и округе Колумбия. Допустимая погрешность результатов составила 4 процентных пункта.
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