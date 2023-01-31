https://ria.ru/20230131/opros-1848735699.html

Опрос показал недовольство большинства жителей США положением дел в стране

Опрос показал недовольство большинства жителей США положением дел в стране - РИА Новости, 31.01.2023

Опрос показал недовольство большинства жителей США положением дел в стране

Подавляющее большинство американских граждан не удовлетворены положением дел внутри США, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T17:01

2023-01-31T17:01

2023-01-31T17:01

в мире

сша

колумбия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148257/19/1482571923_0:229:3230:2046_1920x0_80_0_0_5233baad11781705fe61d84b2faa4b08.jpg

ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Подавляющее большинство американских граждан не удовлетворены положением дел внутри США, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Gallup. Согласно приведенной в отчете по итогам исследования информации, 76% респондентов ответили, что очень или в некоторой степени не удовлетворены тем, "как идут дела в Соединенных Штатах в настоящее время". Из них 48% не удовлетворены "очень", а 28% - в некоторой степени. Доля сторонников Республиканской партии, которые негативно оценивают нынешнее состояние США, составило 94%, а среди демократов - 64%. Доля американцев, которых устраивает положение дел в США, составила всего 23%. Опрос проводился с 2 по 22 января 2023 года, в нем приняли участие 1011 американцев старше 18 лет, проживающих во всех 50 штатах и округе Колумбия. Допустимая погрешность результатов составила 4 процентных пункта.

https://ria.ru/20230126/ukraina-1847474280.html

https://ria.ru/20230122/khranenie-1846631334.html

сша

колумбия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, колумбия