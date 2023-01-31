https://ria.ru/20230131/operatsiya-1848717674.html

Хирурги госпиталя Вишневского вынули осколок снаряда из сердца бойца

Хирурги госпиталя Вишневского вынули осколок снаряда из сердца бойца - РИА Новости, 31.01.2023

Хирурги госпиталя Вишневского вынули осколок снаряда из сердца бойца

Кардиохирурги Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского извлекли осколок от снаряда из сердца военнослужащего, сообщили во вторник в... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T16:09

2023-01-31T16:09

2023-01-31T17:23

здоровье - общество

центральный военный клинический госпиталь имени вишневского

москва

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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Кардиохирурги Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского извлекли осколок от снаряда из сердца военнослужащего, сообщили во вторник в госпитале. "Тридцатого января в центре кардиохирургии НМИЦ ВМТ им. А.А. Вишневского МО РФ была проведена операция на остановленном открытом сердце по удалению осколка после минно-взрывного ранения у военнослужащего", - говорится в сообщении на сайте госпиталя. Осколок был удален из верхушки левого желудочка. В гибридной операционной расположение осколка удалось определить с помощью ангиографической установки. "На остановленном сердце небольшим разрезом была вскрыта верхушка и обнаружен осколок в трабекулах верхушки левого желудочка. Операция прошла штатно, пациент жив, утром начал дышать самостоятельно. Гемодинамика стабильная", - уточнили в госпитале. Операцию проводил начальник центра кардиохирургии, доктор медицинских наук, профессор Александр Лищук и "превосходная команда врачей". В госпитале в настоящее время с осколочными ранениями сердца ожидают операции еще три пациента. Обстоятельства, при которых все они получили ранения, не уточняются.

https://ria.ru/20221225/medik-1841167512.html

https://ria.ru/20230130/operatsiya-1848400226.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, центральный военный клинический госпиталь имени вишневского, москва