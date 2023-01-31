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Хирурги госпиталя Вишневского вынули осколок снаряда из сердца бойца - РИА Новости, 31.01.2023
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Хирурги госпиталя Вишневского вынули осколок снаряда из сердца бойца
Хирурги госпиталя Вишневского вынули осколок снаряда из сердца бойца - РИА Новости, 31.01.2023
Хирурги госпиталя Вишневского вынули осколок снаряда из сердца бойца
Кардиохирурги Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского извлекли осколок от снаряда из сердца военнослужащего, сообщили во вторник в... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T16:09
2023-01-31T17:23
здоровье - общество
центральный военный клинический госпиталь имени вишневского
москва
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Кардиохирурги Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского извлекли осколок от снаряда из сердца военнослужащего, сообщили во вторник в госпитале. "Тридцатого января в центре кардиохирургии НМИЦ ВМТ им. А.А. Вишневского МО РФ была проведена операция на остановленном открытом сердце по удалению осколка после минно-взрывного ранения у военнослужащего", - говорится в сообщении на сайте госпиталя. Осколок был удален из верхушки левого желудочка. В гибридной операционной расположение осколка удалось определить с помощью ангиографической установки. "На остановленном сердце небольшим разрезом была вскрыта верхушка и обнаружен осколок в трабекулах верхушки левого желудочка. Операция прошла штатно, пациент жив, утром начал дышать самостоятельно. Гемодинамика стабильная", - уточнили в госпитале. Операцию проводил начальник центра кардиохирургии, доктор медицинских наук, профессор Александр Лищук и "превосходная команда врачей". В госпитале в настоящее время с осколочными ранениями сердца ожидают операции еще три пациента. Обстоятельства, при которых все они получили ранения, не уточняются.
https://ria.ru/20221225/medik-1841167512.html
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здоровье - общество, центральный военный клинический госпиталь имени вишневского, москва
Здоровье - Общество, Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского, Москва
16:09 31.01.2023 (обновлено: 17:23 31.01.2023)
 
Хирурги госпиталя Вишневского вынули осколок снаряда из сердца бойца

Кардиохирурги госпиталя имени Вишневского вынули осколок снаряда из сердца раненого бойца

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в медиабанкОперация
Операция - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Операция. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Кардиохирурги Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского извлекли осколок от снаряда из сердца военнослужащего, сообщили во вторник в госпитале.
"Тридцатого января в центре кардиохирургии НМИЦ ВМТ им. А.А. Вишневского МО РФ была проведена операция на остановленном открытом сердце по удалению осколка после минно-взрывного ранения у военнослужащего", - говорится в сообщении на сайте госпиталя.
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Осколок был удален из верхушки левого желудочка. В гибридной операционной расположение осколка удалось определить с помощью ангиографической установки.
"На остановленном сердце небольшим разрезом была вскрыта верхушка и обнаружен осколок в трабекулах верхушки левого желудочка. Операция прошла штатно, пациент жив, утром начал дышать самостоятельно. Гемодинамика стабильная", - уточнили в госпитале.
Операцию проводил начальник центра кардиохирургии, доктор медицинских наук, профессор Александр Лищук и "превосходная команда врачей". В госпитале в настоящее время с осколочными ранениями сердца ожидают операции еще три пациента.
Обстоятельства, при которых все они получили ранения, не уточняются.
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