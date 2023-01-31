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Египет намерен наращивать объемы операций с Россией в национальных валютах

Египет намерен наращивать объемы операций с Россией в национальных валютах - РИА Новости, 31.01.2023

Египет намерен наращивать объемы операций с Россией в национальных валютах

Египет намерен наращивать объемы операций с Россией в национальных валютах, заявил глава египетского МИД Самех Шукри. РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T15:03

2023-01-31T15:03

2023-01-31T16:15

цены на нефть

египет

россия

самех шукри

сергей лавров

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Египет намерен наращивать объемы операций с Россией в национальных валютах, заявил глава египетского МИД Самех Шукри. "Это облегчит торговые операции для экономических операторов, мы намерены наращивать объемы операции в этих валютах. Сейчас мы только на начальном этапе, нам предстоит еще серия консультаций по этим вопросам, но мы нацелены на дальнейшую работу по этому направлению", - сказал Шукри на совместной пресс-конференции с главой российского МИД Сергеем Лавровым, отвечая на вопрос о расчетах в национальных валютах.

https://ria.ru/20221215/putin-1838918359.html

египет

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цены на нефть, египет, россия, самех шукри, сергей лавров