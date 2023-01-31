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Египет намерен наращивать объемы операций с Россией в национальных валютах - РИА Новости, 31.01.2023
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Египет намерен наращивать объемы операций с Россией в национальных валютах
Египет намерен наращивать объемы операций с Россией в национальных валютах - РИА Новости, 31.01.2023
Египет намерен наращивать объемы операций с Россией в национальных валютах
Египет намерен наращивать объемы операций с Россией в национальных валютах, заявил глава египетского МИД Самех Шукри. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T15:03
2023-01-31T16:15
цены на нефть
египет
россия
самех шукри
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Египет намерен наращивать объемы операций с Россией в национальных валютах, заявил глава египетского МИД Самех Шукри. "Это облегчит торговые операции для экономических операторов, мы намерены наращивать объемы операции в этих валютах. Сейчас мы только на начальном этапе, нам предстоит еще серия консультаций по этим вопросам, но мы нацелены на дальнейшую работу по этому направлению", - сказал Шукри на совместной пресс-конференции с главой российского МИД Сергеем Лавровым, отвечая на вопрос о расчетах в национальных валютах.
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цены на нефть, египет, россия, самех шукри, сергей лавров
Цены на нефть, Египет, Россия, Самех Шукри, Сергей Лавров
15:03 31.01.2023 (обновлено: 16:15 31.01.2023)
 
Египет намерен наращивать объемы операций с Россией в национальных валютах

Глава МИД Египта Шукри: Каир намерен наращивать объемы операций с Москвой в нацвалютах

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Египта Самех Шукри на совместной пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Доме приемов МИД РФ в Москве
Министр иностранных дел Египта Самех Шукри на совместной пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Доме приемов МИД РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Египта Самех Шукри на совместной пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Доме приемов МИД РФ в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Египет намерен наращивать объемы операций с Россией в национальных валютах, заявил глава египетского МИД Самех Шукри.
"Это облегчит торговые операции для экономических операторов, мы намерены наращивать объемы операции в этих валютах. Сейчас мы только на начальном этапе, нам предстоит еще серия консультаций по этим вопросам, но мы нацелены на дальнейшую работу по этому направлению", - сказал Шукри на совместной пресс-конференции с главой российского МИД Сергеем Лавровым, отвечая на вопрос о расчетах в национальных валютах.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря 2022, 15:35
Путин отметил, что Россия добилась прогресса в применении нацвалют
 
Цены на нефтьЕгипетРоссияСамех ШукриСергей Лавров
 
 
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