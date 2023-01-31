15:03 31.01.2023 (обновлено: 16:15 31.01.2023)
Египет намерен наращивать объемы операций с Россией в национальных валютах
Глава МИД Египта Шукри: Каир намерен наращивать объемы операций с Москвой в нацвалютах
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Египта Самех Шукри на совместной пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Доме приемов МИД РФ в Москве
Министр иностранных дел Египта Самех Шукри на совместной пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Доме приемов МИД РФ в Москве
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Египет намерен наращивать объемы операций с Россией в национальных валютах, заявил глава египетского МИД Самех Шукри.
"Это облегчит торговые операции для экономических операторов, мы намерены наращивать объемы операции в этих валютах. Сейчас мы только на начальном этапе, нам предстоит еще серия консультаций по этим вопросам, но мы нацелены на дальнейшую работу по этому направлению", - сказал Шукри на совместной пресс-конференции с главой российского МИД Сергеем Лавровым, отвечая на вопрос о расчетах в национальных валютах.
15 декабря 2022, 15:35Путин отметил, что Россия добилась прогресса в применении нацвалют