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ООН призвала влиятельные стороны побудить Россию и Украину прекратить бои - РИА Новости, 31.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230131/oon-1848811316.html
ООН призвала влиятельные стороны побудить Россию и Украину прекратить бои
ООН призвала влиятельные стороны побудить Россию и Украину прекратить бои - РИА Новости, 31.01.2023
ООН призвала влиятельные стороны побудить Россию и Украину прекратить бои
ООН призывает стороны, имеющие влияние на Россию и Киев, побудить стороны прекратить боевые действия, заявил на брифинге заместитель официального представителя... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T21:48
2023-01-31T21:48
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
фархан хак
владимир путин
оон
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ООН, 31 янв – РИА Новости. ООН призывает стороны, имеющие влияние на Россию и Киев, побудить стороны прекратить боевые действия, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. Отвечая на просьбу прокомментировать обсуждение странами возможных поставок истребителей Украине, Хак сказал: "У нас нет позиции по поводу конкретной техники. Мы обеспокоены тем, что боевые действия продолжаются, и мы хотим, чтобы они прекратились. Так что мы хотим, чтобы все стороны сделали все, что в их силах, чтобы прекратить бои". "Кроме того, мы, конечно, хотели бы, чтобы те, кто может влиять на стороны, сделали что в их силах, чтобы побудить их прекратить боевые действия", - добавил он. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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в мире, россия, украина, киев, фархан хак, владимир путин, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Фархан Хак, Владимир Путин, ООН
21:48 31.01.2023
 
ООН призвала влиятельные стороны побудить Россию и Украину прекратить бои

ООН призвала влиятельные стороны побудить Россию и Украину прекратить боевые действия

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкФлаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге. Архивное фото
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ООН, 31 янв – РИА Новости. ООН призывает стороны, имеющие влияние на Россию и Киев, побудить стороны прекратить боевые действия, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
Отвечая на просьбу прокомментировать обсуждение странами возможных поставок истребителей Украине, Хак сказал: "У нас нет позиции по поводу конкретной техники. Мы обеспокоены тем, что боевые действия продолжаются, и мы хотим, чтобы они прекратились. Так что мы хотим, чтобы все стороны сделали все, что в их силах, чтобы прекратить бои".
"Кроме того, мы, конечно, хотели бы, чтобы те, кто может влиять на стороны, сделали что в их силах, чтобы побудить их прекратить боевые действия", - добавил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевФархан ХакВладимир ПутинООН
 
 
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