https://ria.ru/20230131/oon-1848811316.html

ООН призвала влиятельные стороны побудить Россию и Украину прекратить бои

ООН призвала влиятельные стороны побудить Россию и Украину прекратить бои - РИА Новости, 31.01.2023

ООН призвала влиятельные стороны побудить Россию и Украину прекратить бои

ООН призывает стороны, имеющие влияние на Россию и Киев, побудить стороны прекратить боевые действия, заявил на брифинге заместитель официального представителя... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T21:48

2023-01-31T21:48

2023-01-31T21:48

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

киев

фархан хак

владимир путин

оон

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ООН, 31 янв – РИА Новости. ООН призывает стороны, имеющие влияние на Россию и Киев, побудить стороны прекратить боевые действия, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. Отвечая на просьбу прокомментировать обсуждение странами возможных поставок истребителей Украине, Хак сказал: "У нас нет позиции по поводу конкретной техники. Мы обеспокоены тем, что боевые действия продолжаются, и мы хотим, чтобы они прекратились. Так что мы хотим, чтобы все стороны сделали все, что в их силах, чтобы прекратить бои". "Кроме того, мы, конечно, хотели бы, чтобы те, кто может влиять на стороны, сделали что в их силах, чтобы побудить их прекратить боевые действия", - добавил он. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, россия, украина, киев, фархан хак, владимир путин, оон