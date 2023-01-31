https://ria.ru/20230131/onlayn-zayavki-1848744420.html

РЭЦ: прием онлайн-заявок на господдержку продукции АПК начнется 1 февраля

РЭЦ: прием онлайн-заявок на господдержку продукции АПК начнется 1 февраля - РИА Новости, 31.01.2023

РЭЦ: прием онлайн-заявок на господдержку продукции АПК начнется 1 февраля

Прием онлайн-заявок на господдержку по сертификации агропромышленной продукции начнется 1 февраля на электронной платформе "Мой экспорт", сообщает Российский... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T17:21

2023-01-31T17:21

2023-01-31T17:21

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

экономика

технологии

россия

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Прием онлайн-заявок на господдержку по сертификации агропромышленной продукции начнется 1 февраля на электронной платформе "Мой экспорт", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."1 февраля 2023 года в 09.00 по московскому времени начнется прием заявок на компенсацию затрат, связанных с сертификацией продукции АПК на внешних рынках. Правила предоставления такой поддержки определены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2019 №1816. Подать электронное заявление впервые в онлайн-формате российские организации смогут на цифровой платформе "Мой экспорт", - говорится в сообщении.Там напоминают, что экспортеры могут компенсировать до 90% затрат на сертификацию продукции. Сертификация позволяет подтвердить соответствие товаров требованиям, которые предъявляются на внешних рынках.Речь идет о документах, полученных как на территории страны-импортера, так и Российской Федерации. Это, например, проведение добровольной сертификации для получения сертификатов "халяль" и "кошер", затраты на получение фитосанитарного и ветеринарного сертификатов, а также транспортировка, хранение, испытание и утилизация испытательных образцов.Перечень продукции, на сертификацию которой можно получить компенсацию, можно посмотреть на сайте РЭЦ."Российская продукция АПК становится все более востребованной за рубежом. В связи с этим процедура сертификации сейчас особенно актуальна, и компенсация части затрат на нее со стороны государства - существенная поддержка для бизнеса. Теперь получить ее стало проще и быстрее - через платформу "Мой экспорт". Все взаимодействие между организацией, Российским экспортным центром и Минсельхозом России происходит в "цифре", а срок от подачи заявления до получения поддержки сократился в 2 раза" - рассказал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.Организация может получить компенсацию части затрат, которые она понесла в течение 12 месяцев до дня подачи заявки. При этом объем экспортной выручки должен превышать размер компенсации, которая запрашивается, не менее чем в 5 раз. В таком случае организации возместят 50% затрат на сертификацию. Если же объем экспортной выручки превышает размер запрашиваемой компенсации в 10 и более раз, то государство вернет 90% расходов на сертификацию.Экспортер может подавать электронную заявку на каждую партию товара или же объединить их в одну заявку.Для получения компенсации необходимо авторизоваться на цифровой платформе "Мой экспорт", подать электронное заявление, прикрепив к нему необходимые документы, и подписать его электронной цифровой подписью (ЭЦП). После того как документы пройдут проверку в РЭЦ, заявление автоматически отправляется в Минсельхоз. Если решение ведомства окажется положительным, то между РЭЦ, Минсельхозом и экспортером подписывается электронное соглашение и организация получает компенсацию своих затрат на сертификацию продукции.О том, как это сделать, расскажут на бесплатных вебинарах специалисты РЭЦ. Первый состоится 31 января в 17.00 мск, второй вебинар состоится 3 февраля в 09.00 мск.Цифровая платформа "Мой экспорт" (ИС "Одно окно") - один из фокусов национального проекта "Международная кооперация и экспорт", который направлен на увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров. Была запущена в ноябре 2020 года. Платформа предоставляет онлайн-доступ к государственным и бизнес-сервисам, сопровождающим выход компаний на экспорт. Сервисы платформы обеспечивают решение основных задач на каждом этапе экспортного цикла. Цифровая платформа работает в режиме одного окна.

https://ria.ru/20230127/otbor-1847965558.html

https://ria.ru/20230123/uslugi-1846787932.html

https://ria.ru/20221221/rets-1840193991.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, технологии, россия