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В Якутии будут судить мужчину, который на охоте застрелил двух человек
В Якутии будут судить мужчину, который на охоте застрелил двух человек - РИА Новости, 31.01.2023
В Якутии будут судить мужчину, который на охоте застрелил двух человек
Мужчину, который на охоте застрелил двух человек и уснул, будут судить в Якутии, сообщила пресс-служба СУСК РФ по республике. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T13:40
2023-01-31T13:40
2023-01-31T13:40
происшествия
россия
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ЯКУТСК, 31 янв – РИА Новости. Мужчину, который на охоте застрелил двух человек и уснул, будут судить в Якутии, сообщила пресс-служба СУСК РФ по республике. Фигурантом уголовного дела о двойном убийстве стал 41-летний житель Чурапчинского района. Следствием установлено, что 10 мая 2022 года трое мужчин распивали спиртные напитки в охотничьей избушке. В ходе застолья между ними возник конфликт. "Один из охотников выхватил у владельца охотничье гладкоствольное ружье 12-го калибра модели "Winchester" и поочередно выстрелил в мужчин. От полученных травм потерпевшие скончались на месте происшествия, а сам стрелок уснул. Сотрудниками следственно-оперативной группы он был задержан", - рассказали в пресс-службе. Расследование дела завершено. "С утвержденным первым заместителем прокурора республики обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавили в СУСК.
https://ria.ru/20221124/ubiystvo-1833894777.html
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происшествия, россия
В Якутии будут судить мужчину, который на охоте застрелил двух человек
В Якутии будут судить мужчину, который на охоте застрелил двух человек и уснул
ЯКУТСК, 31 янв – РИА Новости.
Мужчину, который на охоте застрелил двух человек и уснул, будут судить в Якутии, сообщила
пресс-служба СУСК РФ по республике.
Фигурантом уголовного дела о двойном убийстве стал 41-летний житель Чурапчинского района. Следствием установлено, что 10 мая 2022 года трое мужчин распивали спиртные напитки в охотничьей избушке. В ходе застолья между ними возник конфликт.
"Один из охотников выхватил у владельца охотничье гладкоствольное ружье 12-го калибра модели "Winchester" и поочередно выстрелил в мужчин. От полученных травм потерпевшие скончались на месте происшествия, а сам стрелок уснул. Сотрудниками следственно-оперативной группы он был задержан", - рассказали в пресс-службе.
Расследование дела завершено. "С утвержденным первым заместителем прокурора республики обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавили в СУСК.