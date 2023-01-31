https://ria.ru/20230131/okhota-1848657968.html

В Якутии будут судить мужчину, который на охоте застрелил двух человек

В Якутии будут судить мужчину, который на охоте застрелил двух человек - РИА Новости, 31.01.2023

В Якутии будут судить мужчину, который на охоте застрелил двух человек

Мужчину, который на охоте застрелил двух человек и уснул, будут судить в Якутии, сообщила пресс-служба СУСК РФ по республике. РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T13:40

2023-01-31T13:40

2023-01-31T13:40

происшествия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151258/45/1512584532_0:146:3113:1897_1920x0_80_0_0_b9e22b73d85c17b4526b5062b9287e48.jpg

ЯКУТСК, 31 янв – РИА Новости. Мужчину, который на охоте застрелил двух человек и уснул, будут судить в Якутии, сообщила пресс-служба СУСК РФ по республике. Фигурантом уголовного дела о двойном убийстве стал 41-летний житель Чурапчинского района. Следствием установлено, что 10 мая 2022 года трое мужчин распивали спиртные напитки в охотничьей избушке. В ходе застолья между ними возник конфликт. "Один из охотников выхватил у владельца охотничье гладкоствольное ружье 12-го калибра модели "Winchester" и поочередно выстрелил в мужчин. От полученных травм потерпевшие скончались на месте происшествия, а сам стрелок уснул. Сотрудниками следственно-оперативной группы он был задержан", - рассказали в пресс-службе. Расследование дела завершено. "С утвержденным первым заместителем прокурора республики обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавили в СУСК.

https://ria.ru/20221124/ubiystvo-1833894777.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия