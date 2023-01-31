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Украинские войска за ночь выпустили около 40 снарядов по левобережью Днепра - РИА Новости, 31.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска за ночь выпустили около 40 снарядов по левобережью Днепра
Украинские войска за ночь выпустили около 40 снарядов по левобережью Днепра - РИА Новости, 31.01.2023
Украинские войска за ночь выпустили около 40 снарядов по левобережью Днепра
Украинские войска на протяжении ночи обстреливали из артиллерии города и села на левом берегу Днепра в Херсонской области, выпустив по ним около 40 снарядов,... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T10:19
2023-01-31T10:19
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 31 янв - РИА Новости. Украинские войска на протяжении ночи обстреливали из артиллерии города и села на левом берегу Днепра в Херсонской области, выпустив по ним около 40 снарядов, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона. "В течении ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в городе Голая Пристань, селе Корсунка, селе Геройское, селе Покровка, выпустив в общей сложности 39 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал он.
херсонская область
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происшествия, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
10:19 31.01.2023
 
Украинские войска за ночь выпустили около 40 снарядов по левобережью Днепра

Экстренные службы: артиллерия ВСУ за ночь выпустила 39 снарядов по левобережью Днепра

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 31 янв - РИА Новости. Украинские войска на протяжении ночи обстреливали из артиллерии города и села на левом берегу Днепра в Херсонской области, выпустив по ним около 40 снарядов, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.
"В течении ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в городе Голая Пристань, селе Корсунка, селе Геройское, селе Покровка, выпустив в общей сложности 39 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал он.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
30 января, 15:26Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.01.2023
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