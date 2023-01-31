https://ria.ru/20230131/obstrel-1848806941.html

Украинские войска выпустили 15 снарядов по трем населенным пунктам ДНР

Украинские войска выпустили 15 снарядов по трем населенным пунктам ДНР - РИА Новости, 31.01.2023

Украинские войска выпустили 15 снарядов по трем населенным пунктам ДНР

Украинские войска за 15 минут выпустили 4 снаряда калибром 152 миллиметра по Яковлевке, 5 снарядов калибром 155 миллиметров по Минеральному и 6 снарядов того же РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T21:22

2023-01-31T21:22

2023-01-31T21:22

специальная военная операция на украине

происшествия

ясиноватая

авдеевка

донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут выпустили 4 снаряда калибром 152 миллиметра по Яковлевке, 5 снарядов калибром 155 миллиметров по Минеральному и 6 снарядов того же калибра по Ясиноватой, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 20.40 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Яковлевка: выпущено 4 снаряда калибром 152 миллиметра; 20.45 - населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Минеральное: выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров; 20.55 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230131/spetsoperatsiya-1848626718.html

ясиноватая

авдеевка

донецкая народная республика

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происшествия, ясиноватая, авдеевка, донецкая народная республика, сцкк, нато