https://ria.ru/20230131/obstrel-1848805299.html
Украинские войска выпустили четыре натовских снаряда по Пантелеймоновке
Украинские войска выпустили четыре натовских снаряда по Пантелеймоновке - РИА Новости, 31.01.2023
Украинские войска выпустили четыре натовских снаряда по Пантелеймоновке
Украинские войска в 20.30 выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Пантелеймоновке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T21:11
2023-01-31T21:11
2023-01-31T21:11
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
украина
ясиноватая
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Украинские войска в 20.30 выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Пантелеймоновке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 20.30 – населенный пункт Сухая Балка – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Кроме того, в 20.40 украинские войска открыли огонь по Ясиноватой, выпустив по населенному пункту восемь снарядов калибром 152 миллиметра. Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230131/lepestok-1848783361.html
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происшествия, донецкая народная республика, украина, ясиноватая, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина, Ясиноватая, СЦКК, НАТО
Украинские войска выпустили четыре натовских снаряда по Пантелеймоновке
Представительство ДНР: ВСУ выпустили четыре натовских снаряда по Пантелеймоновке