https://ria.ru/20230131/obstrel-1848758870.html

ВСУ обстреляли село в Брянской области

ВСУ обстреляли село в Брянской области - РИА Новости, 31.01.2023

ВСУ обстреляли село в Брянской области

Украинские военные обстреляли село Ломаковка Стародубского района Брянской области, повреждены два дома, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T18:04

2023-01-31T18:04

2023-01-31T18:52

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

вооруженные силы украины

происшествия

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БРЯНСК, 31 янв — РИА Новости. Украинские военные обстреляли село Ломаковка Стародубского района Брянской области, повреждены два дома, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. "В результате обстрела повреждены домовладения, памятник погибшим землякам в годы Великой Отечественной войны и здание магазина", — говорится в заявлении.По слова главы региона, удар пришелся по гражданским объектам, но никто не пострадал. Сейчас в селе частично нарушено электроснабжение. На месте работают экстренные и оперативные службы.Районы Брянской области, находящиеся в непосредственной близости от границы с Украиной, постоянно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. В регионе действует "желтый" уровень террористической опасности. Он предполагает усиление работы спецслужб, гражданам рекомендуется проявлять бдительность.Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель, по словам президента, состоит в освобождении Донбасса и создании условий, которые бы гарантировали безопасность России.

https://ria.ru/20230130/kazarmy-1848488776.html

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брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины, происшествия