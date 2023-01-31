https://ria.ru/20230131/obstrel-1848753017.html

Украинские войска обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка

Украинские войска обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка - РИА Новости, 31.01.2023

Украинские войска обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка

Украинские войска за четыре минуты выпустили семь "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по ряду районов Донецка и Макеевке, сообщило представительство... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T17:43

2023-01-31T17:43

2023-01-31T17:52

специальная военная операция на украине

в мире

куйбышевский район

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донецкая народная республика

донецк

макеевка

нато

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ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Украинские войска за четыре минуты выпустили семь "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по ряду районов Донецка и Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.20 – населенный пункт Тоненькое – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 17.24 – населенный пункт Галициновка – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о ранении мужчины в результате обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230131/ukraina-1848666766.html

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донецк

макеевка

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в мире, куйбышевский район, сцкк, донецкая народная республика, донецк, макеевка, нато