https://ria.ru/20230131/obstrel-1848753017.html
Украинские войска обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка
Украинские войска обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка - РИА Новости, 31.01.2023
Украинские войска обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка
Украинские войска за четыре минуты выпустили семь "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по ряду районов Донецка и Макеевке, сообщило представительство... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T17:43
2023-01-31T17:43
2023-01-31T17:52
специальная военная операция на украине
в мире
куйбышевский район
сцкк
донецкая народная республика
донецк
макеевка
нато
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ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Украинские войска за четыре минуты выпустили семь "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по ряду районов Донецка и Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.20 – населенный пункт Тоненькое – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 17.24 – населенный пункт Галициновка – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о ранении мужчины в результате обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230131/ukraina-1848666766.html
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донецк
макеевка
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Куйбышевский район, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Донецк, Макеевка, НАТО
17:43 31.01.2023 (обновлено: 17:52 31.01.2023)
Украинские войска обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили снаряды по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка