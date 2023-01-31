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Украинские войска обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка - РИА Новости, 31.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230131/obstrel-1848753017.html
Украинские войска обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка
Украинские войска обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка - РИА Новости, 31.01.2023
Украинские войска обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка
Украинские войска за четыре минуты выпустили семь "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по ряду районов Донецка и Макеевке, сообщило представительство... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T17:43
2023-01-31T17:52
специальная военная операция на украине
в мире
куйбышевский район
сцкк
донецкая народная республика
донецк
макеевка
нато
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ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Украинские войска за четыре минуты выпустили семь "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по ряду районов Донецка и Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.20 – населенный пункт Тоненькое – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 17.24 – населенный пункт Галициновка – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о ранении мужчины в результате обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230131/ukraina-1848666766.html
куйбышевский район
донецкая народная республика
донецк
макеевка
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в мире, куйбышевский район, сцкк, донецкая народная республика, донецк, макеевка, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Куйбышевский район, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Донецк, Макеевка, НАТО
17:43 31.01.2023 (обновлено: 17:52 31.01.2023)
 
Украинские войска обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка

Представительство ДНР: ВСУ выпустили снаряды по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Украинские войска за четыре минуты выпустили семь "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по ряду районов Донецка и Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.20 – населенный пункт Тоненькое – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 17.24 – населенный пункт Галициновка – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале.
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Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о ранении мужчины в результате обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКуйбышевский районСЦККДонецкая Народная РеспубликаДонецкМакеевкаНАТО
 
 
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