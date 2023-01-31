https://ria.ru/20230131/obstrel-1848711938.html

При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал мужчина

При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал мужчина - РИА Новости, 31.01.2023

При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал мужчина

Мужчина пострадал в результате обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T15:50

2023-01-31T15:50

2023-01-31T15:50

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

кировский район

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Мужчина пострадал в результате обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 30 января поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Кировский район): по улице Чайковского, 80 ранен мужчина 1979 года рождения", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале. Ведомство сообщает, что общее количество пострадавших мирных жителей от атак украинских войск за 30 января 2023 года составляет два человека.

https://ria.ru/20230131/spetsoperatsiya-1848626718.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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в мире, донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк