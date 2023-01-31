https://ria.ru/20230131/obstrel-1848711938.html
При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал мужчина
При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал мужчина - РИА Новости, 31.01.2023
При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал мужчина
Мужчина пострадал в результате обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T15:50
2023-01-31T15:50
2023-01-31T15:50
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Мужчина пострадал в результате обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 30 января поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Кировский район): по улице Чайковского, 80 ранен мужчина 1979 года рождения", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале. Ведомство сообщает, что общее количество пострадавших мирных жителей от атак украинских войск за 30 января 2023 года составляет два человека.
https://ria.ru/20230131/spetsoperatsiya-1848626718.html
донецк
кировский район
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в мире, донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК
При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал мужчина
Представительство ДНР: при обстреле Донецка украинскими войсками пострадал мужчина