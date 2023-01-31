https://ria.ru/20230131/obstrel-1848684253.html

В Херсонской области мирный житель погиб при обстреле со стороны ВСУ

В Херсонской области мирный житель погиб при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 31.01.2023

В Херсонской области мирный житель погиб при обстреле со стороны ВСУ

Один мирный житель погиб, двое ранены в результате обстрела украинскими войсками села Казачьи Лагери в Херсонской области, сообщает во вторник Минздрав... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T14:42

2023-01-31T14:42

2023-01-31T14:42

специальная военная операция на украине

происшествия

херсонская область

каховка

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 31 янв - РИА Новости. Один мирный житель погиб, двое ранены в результате обстрела украинскими войсками села Казачьи Лагери в Херсонской области, сообщает во вторник Минздрав российского региона. "Вследствие обстрела села Казачьи Лагери Алёшковского района со стороны киевского режима трое гражданских получили минно-взрывные травмы... Один из пострадавших, к несчастью, скончался", - говорится в сообщении. Украинские войска ежедневно наносят ракетные и артиллерийские удары по городам и селам левобережья Днепра в Херсонской области. Под обстрел попадают жилые дома, медучреждения, мирные жители в городах Алёшки, Каховка, Новая Каховка, Голая Пристань и в окрестных селах.

херсонская область

каховка

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, херсонская область , каховка