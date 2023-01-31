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В Херсонской области мирный житель погиб при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 31.01.2023
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В Херсонской области мирный житель погиб при обстреле со стороны ВСУ
В Херсонской области мирный житель погиб при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 31.01.2023
В Херсонской области мирный житель погиб при обстреле со стороны ВСУ
Один мирный житель погиб, двое ранены в результате обстрела украинскими войсками села Казачьи Лагери в Херсонской области, сообщает во вторник Минздрав... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T14:42
2023-01-31T14:42
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
каховка
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 31 янв - РИА Новости. Один мирный житель погиб, двое ранены в результате обстрела украинскими войсками села Казачьи Лагери в Херсонской области, сообщает во вторник Минздрав российского региона. "Вследствие обстрела села Казачьи Лагери Алёшковского района со стороны киевского режима трое гражданских получили минно-взрывные травмы... Один из пострадавших, к несчастью, скончался", - говорится в сообщении. Украинские войска ежедневно наносят ракетные и артиллерийские удары по городам и селам левобережья Днепра в Херсонской области. Под обстрел попадают жилые дома, медучреждения, мирные жители в городах Алёшки, Каховка, Новая Каховка, Голая Пристань и в окрестных селах.
херсонская область
каховка
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происшествия, херсонская область , каховка
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Каховка
14:42 31.01.2023
 
В Херсонской области мирный житель погиб при обстреле со стороны ВСУ

Житель села Казачьи Лагери в Херсонской области погиб в результате украинского обстрела

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкФельдшер скорой медицинской помощи
Фельдшер скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 31 янв - РИА Новости. Один мирный житель погиб, двое ранены в результате обстрела украинскими войсками села Казачьи Лагери в Херсонской области, сообщает во вторник Минздрав российского региона.
"Вследствие обстрела села Казачьи Лагери Алёшковского района со стороны киевского режима трое гражданских получили минно-взрывные травмы... Один из пострадавших, к несчастью, скончался", - говорится в сообщении.
Украинские войска ежедневно наносят ракетные и артиллерийские удары по городам и селам левобережья Днепра в Херсонской области. Под обстрел попадают жилые дома, медучреждения, мирные жители в городах Алёшки, Каховка, Новая Каховка, Голая Пристань и в окрестных селах.
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