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В Херсонской области мирный житель погиб при обстреле со стороны ВСУ
В Херсонской области мирный житель погиб при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 31.01.2023
В Херсонской области мирный житель погиб при обстреле со стороны ВСУ
Один мирный житель погиб, двое ранены в результате обстрела украинскими войсками села Казачьи Лагери в Херсонской области, сообщает во вторник Минздрав... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T14:42
2023-01-31T14:42
2023-01-31T14:42
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
каховка
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 31 янв - РИА Новости. Один мирный житель погиб, двое ранены в результате обстрела украинскими войсками села Казачьи Лагери в Херсонской области, сообщает во вторник Минздрав российского региона. "Вследствие обстрела села Казачьи Лагери Алёшковского района со стороны киевского режима трое гражданских получили минно-взрывные травмы... Один из пострадавших, к несчастью, скончался", - говорится в сообщении. Украинские войска ежедневно наносят ракетные и артиллерийские удары по городам и селам левобережья Днепра в Херсонской области. Под обстрел попадают жилые дома, медучреждения, мирные жители в городах Алёшки, Каховка, Новая Каховка, Голая Пристань и в окрестных селах.
херсонская область
каховка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, херсонская область , каховка
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Каховка
В Херсонской области мирный житель погиб при обстреле со стороны ВСУ
Житель села Казачьи Лагери в Херсонской области погиб в результате украинского обстрела