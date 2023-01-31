https://ria.ru/20230131/obstrel-1848596723.html
ВСУ выпустили еще три снаряда по Донецку
ВСУ выпустили еще три снаряда по Донецку - РИА Новости, 31.01.2023
ВСУ выпустили еще три снаряда по Донецку
Украинские войска выпустили еще три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T10:52
2023-01-31T10:52
2023-01-31T10:52
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
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сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 31 янв – РИА Новости. Украинские войска выпустили еще три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:22 (совпадает с мск - ред.) – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - сказано в Telegram-канале представительства. Предыдущий обстрел этого района был зафиксирован в 10.00, тогда украинские войска выпустили пять снарядов такого же калибра по Киевскому и Куйбышевскому районам города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230131/tsel-1848587377.html
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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины
ВСУ выпустили еще три снаряда по Донецку
ВСУ выпустили еще три снаряда натовского калибра по Киевскому району Донецка