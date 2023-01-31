https://ria.ru/20230131/novoaydar-1848722081.html

В ООН заявили о расследовании удара ВСУ по больнице в Новоайдаре в ЛНР

В ООН заявили о расследовании удара ВСУ по больнице в Новоайдаре в ЛНР - РИА Новости, 31.01.2023

В ООН заявили о расследовании удара ВСУ по больнице в Новоайдаре в ЛНР

Миссия УВКПЧ ООН на Украине проинформирована о предполагаемом украинском ударе по медицинскому объекту в Новоайдаре, нацеливание на медицинские объекты нарушает РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T16:25

2023-01-31T16:25

2023-01-31T16:29

специальная военная операция на украине

новоайдар

украинский демократический альянс за реформы (удар)

оон

украина

в мире

луганская народная республика

владимир путин

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ЖЕНЕВА, 31 янв - РИА Новости. Миссия УВКПЧ ООН на Украине проинформирована о предполагаемом украинском ударе по медицинскому объекту в Новоайдаре, нацеливание на медицинские объекты нарушает международное право, заявила РИА Новости представитель организации Элизабет Троссел."Нашей миссии по наблюдению за соблюдением прав человека в Украине (ММПЧУ) известно о двух недавних нападениях на медицинские учреждения на Украине. В субботу, 28 января, медицинское учреждение в Новоайдаре, в районе, оккупированном Российской Федерацией, было поражено ракетами, предположительно выпущенными украинскими вооруженными силами", - сказала она.Троссел добавила, что нападения, которые преднамеренно нацелены на медицинские учреждения, будь то гражданские или военные, - при условии, что они не потеряли свою защиту из-за того, что использовались вне их гуманитарных функций для совершения действий, наносящих ущерб врагу, - представляют собой "нарушение международного гуманитарного права"."Коллегам действительно требуется время, чтобы проверить информацию о предполагаемых нарушениях международных прав человека и гуманитарного права в районах Украины, оккупированных Россией, в частности, из-за отсутствия доступа к этим районам", - сказала она.Украинские войска 28 января нанесли удар по больнице в Новоайдаре (ЛНР) из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Погибли 14 человек, еще 24 получили ранения, сообщило Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что удар по гражданскому объекту является военным преступлением. Сенатор от ЛНР Дарья Лантратова сообщала, что больница в Новоайдаре продолжает работать, несмотря на повреждения в различных корпусах в результате украинского обстрела, регион-шеф Тамбовская область уже выразила готовность начать работы по ее восстановлению.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Донецкая и Луганская Народные республики, Херсонская и Запорожская области стали субъектами Российской Федерации по итогам проведенных там в сентябре 2022 года референдумов.

https://ria.ru/20230129/obstrel-1848206625.html

новоайдар

украина

луганская народная республика

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новоайдар, украинский демократический альянс за реформы (удар), оон, украина, в мире, луганская народная республика, владимир путин, россия