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В ООН заявили о расследовании удара ВСУ по больнице в Новоайдаре в ЛНР - РИА Новости, 31.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230131/novoaydar-1848722081.html
В ООН заявили о расследовании удара ВСУ по больнице в Новоайдаре в ЛНР
В ООН заявили о расследовании удара ВСУ по больнице в Новоайдаре в ЛНР - РИА Новости, 31.01.2023
В ООН заявили о расследовании удара ВСУ по больнице в Новоайдаре в ЛНР
Миссия УВКПЧ ООН на Украине проинформирована о предполагаемом украинском ударе по медицинскому объекту в Новоайдаре, нацеливание на медицинские объекты нарушает РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T16:25
2023-01-31T16:29
специальная военная операция на украине
новоайдар
украинский демократический альянс за реформы (удар)
оон
украина
в мире
луганская народная республика
владимир путин
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ЖЕНЕВА, 31 янв - РИА Новости. Миссия УВКПЧ ООН на Украине проинформирована о предполагаемом украинском ударе по медицинскому объекту в Новоайдаре, нацеливание на медицинские объекты нарушает международное право, заявила РИА Новости представитель организации Элизабет Троссел."Нашей миссии по наблюдению за соблюдением прав человека в Украине (ММПЧУ) известно о двух недавних нападениях на медицинские учреждения на Украине. В субботу, 28 января, медицинское учреждение в Новоайдаре, в районе, оккупированном Российской Федерацией, было поражено ракетами, предположительно выпущенными украинскими вооруженными силами", - сказала она.Троссел добавила, что нападения, которые преднамеренно нацелены на медицинские учреждения, будь то гражданские или военные, - при условии, что они не потеряли свою защиту из-за того, что использовались вне их гуманитарных функций для совершения действий, наносящих ущерб врагу, - представляют собой "нарушение международного гуманитарного права"."Коллегам действительно требуется время, чтобы проверить информацию о предполагаемых нарушениях международных прав человека и гуманитарного права в районах Украины, оккупированных Россией, в частности, из-за отсутствия доступа к этим районам", - сказала она.Украинские войска 28 января нанесли удар по больнице в Новоайдаре (ЛНР) из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Погибли 14 человек, еще 24 получили ранения, сообщило Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что удар по гражданскому объекту является военным преступлением. Сенатор от ЛНР Дарья Лантратова сообщала, что больница в Новоайдаре продолжает работать, несмотря на повреждения в различных корпусах в результате украинского обстрела, регион-шеф Тамбовская область уже выразила готовность начать работы по ее восстановлению.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Донецкая и Луганская Народные республики, Херсонская и Запорожская области стали субъектами Российской Федерации по итогам проведенных там в сентябре 2022 года референдумов.
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новоайдар, украинский демократический альянс за реформы (удар), оон, украина, в мире, луганская народная республика, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Новоайдар, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), ООН, Украина, В мире, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Россия
16:25 31.01.2023 (обновлено: 16:29 31.01.2023)
 
В ООН заявили о расследовании удара ВСУ по больнице в Новоайдаре в ЛНР

В ООН назвали удар ВСУ по больнице в Новоайдаре в ЛНР нарушением международного права

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкПоследствия ракетного удара ВСУ по больнице в ЛНР
Последствия ракетного удара ВСУ по больнице в ЛНР - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Последствия ракетного удара ВСУ по больнице в ЛНР
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 31 янв - РИА Новости. Миссия УВКПЧ ООН на Украине проинформирована о предполагаемом украинском ударе по медицинскому объекту в Новоайдаре, нацеливание на медицинские объекты нарушает международное право, заявила РИА Новости представитель организации Элизабет Троссел.
"Нашей миссии по наблюдению за соблюдением прав человека в Украине (ММПЧУ) известно о двух недавних нападениях на медицинские учреждения на Украине. В субботу, 28 января, медицинское учреждение в Новоайдаре, в районе, оккупированном Российской Федерацией, было поражено ракетами, предположительно выпущенными украинскими вооруженными силами", - сказала она.
"Это чудовищное преступление": атака ВСУ на больницу в Новоайдаре
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанк

Украинские войска, используя системы залпового огня HIMARS и предоставляемую странами НАТО разведывательную информацию, 28 января в 7:30 утра атаковали больницу в Новоайдаре.

Сотрудники экстренных служб разбирают завалы у здания районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS
1 из 12

Украинские войска, используя системы залпового огня HIMARS и предоставляемую странами НАТО разведывательную информацию, 28 января в 7:30 утра атаковали больницу в Новоайдаре.

© РИА Новости / Максим Захаров
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Погибли 14 человек, еще 24 получили ранения разной степени тяжести.

Кабинет в здании районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS
2 из 12

Погибли 14 человек, еще 24 получили ранения разной степени тяжести.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Удар по гражданскому объекту — тяжкое военное преступление, отметили в Минобороны России.

У здания районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS
3 из 12

Удар по гражданскому объекту — тяжкое военное преступление, отметили в Минобороны России.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

"Это чудовищное преступление, безусловно, удар был целенаправленный", — отреагировала сенатор от ЛНР Дарья Лантратова.

Здание районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS
4 из 12

"Это чудовищное преступление, безусловно, удар был целенаправленный", — отреагировала сенатор от ЛНР Дарья Лантратова.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Все, что осталось от кабинета районной больницы в Новоайдаре.

Кошка в кабинете районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS
5 из 12

Все, что осталось от кабинета районной больницы в Новоайдаре.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрела больницы украинскими военными.

Кабинет в здании районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS
6 из 12

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрела больницы украинскими военными.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанк

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в ООН и Международный Комитет Красного Креста с требованием не допускать нарушений прав человека.

Табличка на здании районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS
7 из 12

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в ООН и Международный Комитет Красного Креста с требованием не допускать нарушений прав человека.

© РИА Новости / Максим Захаров
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

В МИД России обратили внимание на молчание международных структур, призванных давать беспристрастную оценку таким деяниям.

Упаковки с лекарствами в кабинете районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS
8 из 12

В МИД России обратили внимание на молчание международных структур, призванных давать беспристрастную оценку таким деяниям.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Отсутствие реакции со стороны США и НАТО "еще раз подтверждает их прямую вовлеченность в конфликт и причастность к совершаемым преступлениям", подчеркнули дипломаты.

Последствия ракетного удара ВСУ по больнице в ЛНР
9 из 12

Отсутствие реакции со стороны США и НАТО "еще раз подтверждает их прямую вовлеченность в конфликт и причастность к совершаемым преступлениям", подчеркнули дипломаты.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Тем временем больница продолжает работать, несмотря на то, что разрушено 80 процентов детского корпуса, повреждены хирургическое отделение и поликлиника.

Коробка с одеждой в здании районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS
10 из 12

Тем временем больница продолжает работать, несмотря на то, что разрушено 80 процентов детского корпуса, повреждены хирургическое отделение и поликлиника.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанк

Тамбовская область, ранее взявшая шефство над Новоайдарским районом ЛНР, выразила готовность в ближайшее время начать работы по восстановлению больницы.

Здание районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS
11 из 12

Тамбовская область, ранее взявшая шефство над Новоайдарским районом ЛНР, выразила готовность в ближайшее время начать работы по восстановлению больницы.

© РИА Новости / Максим Захаров
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Новый Завет и Псалтирь в здании районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS.

Новый Завет и Псалтирь в здании районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS
12 из 12

Новый Завет и Псалтирь в здании районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
1 из 12

Украинские войска, используя системы залпового огня HIMARS и предоставляемую странами НАТО разведывательную информацию, 28 января в 7:30 утра атаковали больницу в Новоайдаре.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в медиабанк
2 из 12

Погибли 14 человек, еще 24 получили ранения разной степени тяжести.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
3 из 12

Удар по гражданскому объекту — тяжкое военное преступление, отметили в Минобороны России.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
4 из 12

"Это чудовищное преступление, безусловно, удар был целенаправленный", — отреагировала сенатор от ЛНР Дарья Лантратова.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
5 из 12

Все, что осталось от кабинета районной больницы в Новоайдаре.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
6 из 12

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрела больницы украинскими военными.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
7 из 12

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в ООН и Международный Комитет Красного Креста с требованием не допускать нарушений прав человека.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в медиабанк
8 из 12

В МИД России обратили внимание на молчание международных структур, призванных давать беспристрастную оценку таким деяниям.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
9 из 12

Отсутствие реакции со стороны США и НАТО "еще раз подтверждает их прямую вовлеченность в конфликт и причастность к совершаемым преступлениям", подчеркнули дипломаты.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
10 из 12

Тем временем больница продолжает работать, несмотря на то, что разрушено 80 процентов детского корпуса, повреждены хирургическое отделение и поликлиника.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
11 из 12

Тамбовская область, ранее взявшая шефство над Новоайдарским районом ЛНР, выразила готовность в ближайшее время начать работы по восстановлению больницы.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в медиабанк
12 из 12

Новый Завет и Псалтирь в здании районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Троссел добавила, что нападения, которые преднамеренно нацелены на медицинские учреждения, будь то гражданские или военные, - при условии, что они не потеряли свою защиту из-за того, что использовались вне их гуманитарных функций для совершения действий, наносящих ущерб врагу, - представляют собой "нарушение международного гуманитарного права".
"Коллегам действительно требуется время, чтобы проверить информацию о предполагаемых нарушениях международных прав человека и гуманитарного права в районах Украины, оккупированных Россией, в частности, из-за отсутствия доступа к этим районам", - сказала она.
Украинские войска 28 января нанесли удар по больнице в Новоайдаре (ЛНР) из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Погибли 14 человек, еще 24 получили ранения, сообщило Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что удар по гражданскому объекту является военным преступлением. Сенатор от ЛНР Дарья Лантратова сообщала, что больница в Новоайдаре продолжает работать, несмотря на повреждения в различных корпусах в результате украинского обстрела, регион-шеф Тамбовская область уже выразила готовность начать работы по ее восстановлению.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Донецкая и Луганская Народные республики, Херсонская и Запорожская области стали субъектами Российской Федерации по итогам проведенных там в сентябре 2022 года референдумов.
Сотрудники экстренных служб разбирают завалы после удара ВСУ по районной больнице в Новоайдаре - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
29 января, 12:55Специальная военная операция на Украине
МИД назвал обстрел больниц украинскими боевиками военным преступлением
 
Специальная военная операция на УкраинеНовоайдарУкраинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)ООНУкраинаВ миреЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинРоссия
 
 
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