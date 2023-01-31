https://ria.ru/20230131/noutbuk-1848614205.html
Эксперт назвал причину снижения цен на ноутбуки
Эксперт назвал причину снижения цен на ноутбуки - РИА Новости, 31.01.2023
Эксперт назвал причину снижения цен на ноутбуки
Сокращение спроса на ноутбуки в мире и снижение цен на них в странах-экспортерах, откуда они поставляются по параллельному импорту, могло повлиять на снижение... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T11:41
2023-01-31T11:41
2023-01-31T11:41
экономика
россия
apple
технологии
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Сокращение спроса на ноутбуки в мире и снижение цен на них в странах-экспортерах, откуда они поставляются по параллельному импорту, могло повлиять на снижение их стоимости в России, рассказал РИА Новости аналитик MForum Analytics Алексей Бойко. Ранее во вторник газета "Известия" написала, что цены на ноутбуки в России упали на 15–30% с осени прошлого года. А как убедился корреспондент агентства, цены на ноутбуки, в частности, в онлайн-магазине официального дилера Apple re:Store с 30 сентября прошлого года по 31 января снизились на величины от 14 до 23%. "Падение стоимости ноутбуков в России связано с рядом факторов, в частности, с заметным сокращением спроса на ноутбуки в мире, что заставляет изготовителей и розницу снижать цены", - считает Бойко. Эксперт добавил, что также "давление на цены оказал параллельный импорт из стран, где цены были ниже, чем в России". По его словам, нельзя исключать и дальнейшего снижения стоимости этих устройств, однако "наиболее вероятен сценарий постепенной коррекции цен в сторону их увеличения". "Этому способствует, в частности, ослабление рубля относительно зарубежных валют", - заключил Бойко.
https://ria.ru/20230131/kiberbezopasnost-1848560911.html
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экономика, россия, apple, технологии
Экономика, Россия, Apple, Технологии
Эксперт назвал причину снижения цен на ноутбуки
Эксперт Бойко: ноутбуки в России подешевели из-за падения спроса на них в мире
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Сокращение спроса на ноутбуки в мире и снижение цен на них в странах-экспортерах, откуда они поставляются по параллельному импорту, могло повлиять на снижение их стоимости в России, рассказал РИА Новости аналитик MForum Analytics Алексей Бойко.
Ранее во вторник газета "Известия" написала, что цены на ноутбуки в России упали на 15–30% с осени прошлого года. А как убедился корреспондент агентства, цены на ноутбуки, в частности, в онлайн-магазине официального дилера Apple
re:Store с 30 сентября прошлого года по 31 января снизились на величины от 14 до 23%.
"Падение стоимости ноутбуков в России связано с рядом факторов, в частности, с заметным сокращением спроса на ноутбуки в мире, что заставляет изготовителей и розницу снижать цены", - считает Бойко.
Эксперт добавил, что также "давление на цены оказал параллельный импорт из стран, где цены были ниже, чем в России".
По его словам, нельзя исключать и дальнейшего снижения стоимости этих устройств, однако "наиболее вероятен сценарий постепенной коррекции цен в сторону их увеличения". "Этому способствует, в частности, ослабление рубля относительно зарубежных валют", - заключил Бойко.