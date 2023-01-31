https://ria.ru/20230131/nexter-1848792075.html

Резников и Лекорню посетят военный завод Nexter

Резников и Лекорню посетят военный завод Nexter - РИА Новости, 31.01.2023

Резников и Лекорню посетят военный завод Nexter

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что вместе с украинским коллегой Алексеем Резниковым проведет в среду встречу с директором военного завода... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T20:12

2023-01-31T20:12

2023-01-31T20:12

специальная военная операция на украине

в мире

украина

франция

алексей резников

себастьян лекорню

эммануэль макрон

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775600053_0:0:2965:1669_1920x0_80_0_0_5661526af9eabd7a02d02f382fc1ff74.jpg

ПАРИЖ, 31 янв – РИА Новости. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что вместе с украинским коллегой Алексеем Резниковым проведет в среду встречу с директором военного завода Nexter, производящего, в частности, артиллерийские установки CAESAR, которые Париж поставляет Киеву. Во вторник в Париж прибыл с первым визитом глава минобороны Украины Алексей Резников. "Завтра мы проведем встречу с директором завода Nexter, чтобы обсудить фонд поддержки (Украине) и разблокировку нескольких десятков миллионов евро на гаубицы CAESAR", - сказал Лекорню на совместной пресс-конференции с Резниковым. Также министр обороны Франции во вторник анонсировал поставку Украине дополнительных 12 гаубиц CAESAR. Как отмечали ранее в министерстве обороны Франции, Париж недавно направил Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Также сообщалось, что Украина уже получила от Франции 18 артиллерийских установок CAESAR. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщал, что Франция вместе с Данией работает над поставкой Украине еще шести гаубиц CAESAR. Французские СМИ передавали, что Украине были направлены переносные противотанковые ракетные комплексы "Мистраль" и "Милан", около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2. Помимо вооружений Франция поставила Украине обмундирование, топливо, снаряды и патроны, аптечки и сухие пайки, средства радиационной, химической и биологический защиты. В феврале Париж отправит на Украину первые колесные танки AMX10-RC. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230131/pomosch-1848784335.html

https://ria.ru/20230128/zapad-1848009637.html

https://ria.ru/20230131/tanki-1848722188.html

украина

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, франция, алексей резников, себастьян лекорню, эммануэль макрон, россия, нато