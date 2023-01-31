08:35 31.01.2023 (обновлено: 08:59 31.01.2023)
Эксперт предположил, чему может угрожать отказ от оплаты нефти в долларах
Экс-сотрудник Белого дома Робертс: отказ стран от нефтедоллара грозит США катастрофой
Денежные купюры.. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Возможный отказ некоторых стран, таких как Саудовская Аравия, от оплаты нефти в долларах может представлять угрозу как для самого американского доллара, так и для влияния США, считает бывший помощник министра финансов США в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.
"Власть Вашингтона снизится вместе с долларом... Недавнее объявление Саудовской Аравии о том, что правительство открыто к принятию платежей за нефть в отличных от доллара валютах - это важное заявление... Конец нефтедоллара будет иметь серьезное негативное воздействие на стоимость доллара и на инфляцию в США... Если Саудовская Аравия уйдет от нефтедоллара, спрос на доллары и стоимость доллара упадет. Это серьезная угроза для власти Вашингтона и финансового влияния американских банков", - говорится в материале Робертса на его сайте.
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Он также считает, что, если Эр-Рияд начнет принимать оплату за доллары в каких-либо других валютах, американцы столкнутся с серьезной инфляцией и высокими процентными ставками
По мнению экс-помощника министра финансов США, Вашингтон также подорвал позиции доллара путем введения санкций и заморозки активов других стран в последние годы.
Президент США Джо Байден ранее неоднократно связывал экономический кризис в стране с обострением конфликта на Украине. Высокую инфляцию в США он называл "путинским подорожанием". Президент России, комментируя его слова, отметил, что подобные утверждения рассчитаны на людей, которые не умеют читать и писать. Проблемы с продовольствием и топливом — это результат системных ошибок действующей в Вашингтоне администрации и европейской бюрократии, отметил Путин.