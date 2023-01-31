https://ria.ru/20230131/nauka-1848349290.html
Метавселенная стала на шаг ближе благодаря ученым из России
Метавселенная стала на шаг ближе благодаря ученым из России - РИА Новости, 31.01.2023
Метавселенная стала на шаг ближе благодаря ученым из России
Новую технологию пространственных вычислений создали ученые МИИГАиК. По их словам, разработка позволит решить ключевые проблемы систем дополненной реальности,... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T09:00
2023-01-31T09:00
2023-01-31T09:00
навигатор абитуриента
университетская наука
россия
московский государственный университет геодезии и картографии (миигаик)
москва
наука
искусственный интеллект
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Новую технологию пространственных вычислений создали ученые МИИГАиК. По их словам, разработка позволит решить ключевые проблемы систем дополненной реальности, выведя скорость и точность взаимодействия между пользователями и виртуальными элементами дополненной реальности на новый уровень. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.Дополненная реальность (AR, от английского "augmented reality") — совмещение в реальном времени изображения с видеокамеры и виртуальных моделей объектов. Подобные системы все чаще становятся частью разнообразных сервисов, связанных с управлением техникой, использованием городской среды, развлечениями.Именно технологии пространственных вычислений позволяют организовать взаимодействие реальных пользователей с виртуальными элементами, объяснили ученые. Например, они позволяют системе "понимать", на какой объект указывает или смотрит человек. Пространственные вычисления — основа не только систем AR, но и база для создания "метавселенных", в которых виртуальные объекты объединяются с физическими.Одна из ключевых проблем в развитии систем AR сегодня — задержка обработки пространственных запросов, растущая вместе с интенсивностью использования сервиса. Другая проблема — сложность определения положения пользователя с точностью, достаточной для организации его взаимодействия с виртуальным объектом.Команда ученых Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК) разработала комплексное решение, позволяющее полностью исключить рост задержек сервера из-за интенсивности входящих пространственных запросов, а также снизить влияние неопределенности положения пользователя на качество работы системы.Полученные результаты, по словам ученых, способны обеспечить легкое масштабирование систем, выполняющих пространственные вычисления, что в перспективе фактически снимает любые ограничения на объем пространственных запросов, выполняемых на AR-серверах."Практический предел пропускной способности без роста задержки для современных серверов на основе реляционных баз данных — примерно 600 пространственных запросов в секунду. В рамках нашего подхода при моделировании 13 000 пространственных запросов в секунду роста задержки не наблюдалось", — рассказал Матерухин.В состав новой технологии входят и методы контроля неопределенности местоположения, которые основаны на математической обработке совокупных пространственно-временных данных, получаемых AR-сервисами. Источники этих данных могут быть разные — системы глобального позиционирования, сети сотовой связи, локальные системы определения местоположения внутри здания. По словам разработчиков, новый подход позволяет эффективно использовать для уточнения местоположения совершенно различные аспекты процедуры наблюдения, обрабатываемой в конкретный момент AR-сервисом.В настоящее время исследовательская группа МИИГАиК активно занимается разработкой методов контроля неопределенности местоположения в системах пространственных вычислений с использованием искусственного интеллекта.
https://ria.ru/20230106/meditsina-1843226332.html
https://ria.ru/20220131/samarskiy_universitet-1769938196.html
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навигатор абитуриента, университетская наука, россия, московский государственный университет геодезии и картографии (миигаик), москва, искусственный интеллект
Навигатор абитуриента, Университетская наука, Россия, Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК), Москва, Наука, Искусственный интеллект
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости.
Новую технологию пространственных вычислений создали ученые МИИГАиК
. По их словам, разработка позволит решить ключевые проблемы систем дополненной реальности, выведя скорость и точность взаимодействия между пользователями и виртуальными элементами дополненной реальности на новый уровень. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.
Дополненная реальность (AR, от английского "augmented reality") — совмещение в реальном времени изображения с видеокамеры и виртуальных моделей объектов. Подобные системы все чаще становятся частью разнообразных сервисов, связанных с управлением техникой, использованием городской среды, развлечениями.
Именно технологии пространственных вычислений позволяют организовать взаимодействие реальных пользователей с виртуальными элементами, объяснили ученые. Например, они позволяют системе "понимать", на какой объект указывает или смотрит человек. Пространственные вычисления — основа не только систем AR, но и база для создания "метавселенных", в которых виртуальные объекты объединяются с физическими.
Одна из ключевых проблем в развитии систем AR сегодня — задержка обработки пространственных запросов, растущая вместе с интенсивностью использования сервиса. Другая проблема — сложность определения положения пользователя с точностью, достаточной для организации его взаимодействия с виртуальным объектом.
Команда ученых Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК) разработала комплексное решение, позволяющее полностью исключить рост задержек сервера из-за интенсивности входящих пространственных запросов, а также снизить влияние неопределенности положения пользователя на качество работы системы.
"Мы добились полной независимости скорости обработки от интенсивности входящих запросов. Наши решения по обработке и анализу потоков пространственно-временных данных позволяют перевести взаимодействие реального и виртуальных миров на новый уровень", — подчеркнул декан факультета геоинформатики и информационной безопасности МИИГАиК Андрей Матерухин.
Полученные результаты, по словам ученых, способны обеспечить легкое масштабирование систем, выполняющих пространственные вычисления, что в перспективе фактически снимает любые ограничения на объем пространственных запросов, выполняемых на AR-серверах.
"Практический предел пропускной способности без роста задержки для современных серверов на основе реляционных баз данных — примерно 600 пространственных запросов в секунду. В рамках нашего подхода при моделировании 13 000 пространственных запросов в секунду роста задержки не наблюдалось", — рассказал Матерухин.
В состав новой технологии входят и методы контроля неопределенности местоположения, которые основаны на математической обработке совокупных пространственно-временных данных, получаемых AR-сервисами. Источники этих данных могут быть разные — системы глобального позиционирования, сети сотовой связи, локальные системы определения местоположения внутри здания.
По словам разработчиков, новый подход позволяет эффективно использовать для уточнения местоположения совершенно различные аспекты процедуры наблюдения, обрабатываемой в конкретный момент AR-сервисом.
В настоящее время исследовательская группа МИИГАиК активно занимается разработкой методов контроля неопределенности местоположения в системах пространственных вычислений с использованием искусственного интеллекта.