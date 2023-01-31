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Турция не ратифицирует протокол по членству Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 31.01.2023
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Турция не ратифицирует протокол по членству Швеции и Финляндии в НАТО
Турция не ратифицирует протокол по членству Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 31.01.2023
Турция не ратифицирует протокол по членству Швеции и Финляндии в НАТО
Парламент Турции не ратифицирует протокол по членству Швеции и Финляндии в НАТО без выполнения ими обязательств, заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T13:42
2023-01-31T15:02
в мире
швеция
финляндия
турция
нато
мевлют чавушоглу
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АНКАРА, 31 янв — РИА Новости. Парламент Турции не ратифицирует протокол по членству Швеции и Финляндии в НАТО без выполнения ими обязательств, заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам переговоров с венгерским коллегой.По словам Чавушоглу, речь идет прежде всего о заявке Швеции, тогда как финская может получить одобрение Анкары. "Но НАТО хочет, чтобы процесс двух стран шел параллельно. Эти две страны также придерживаются такой позиции. Если будет принято решение по отдельным заявкам, как заявил наш президент, мы можем посмотреть позитивно на заявку Финляндии", — добавил министр.Швеция и Финляндия решили присоединиться к НАТО в мае прошлого года на фоне событий на Украине. Их заявки одобрили уже 28 из 30 стран альянса — кроме Венгрии и Турции. Анкара увязывает ратификацию вступления с выполнением Стокгольмом и Хельсинки обязательств, зафиксированных в трехстороннем меморандуме, который страны подписали летом. В частности, Турция требует от Швеции и Финляндии прекратить поддержку Рабочей партии Курдистана и выдать активистов, которых турецкие власти считают причастными к терроризму. В последние недели отношения Анкары и Стокгольма осложнились из-за проводившихся в Швеции антитурецких акций, в том числе с сожжением Корана. На этом фоне процесс вступления Швеции в НАТО пришлось приостановить. Но к Финляндии у турецких властей претензий нет. Глава финского МИД Пекка Хаависто допустил, что его страна может продолжить процедуру отдельно от Швеции, но затем взял свои слова обратно. В Анкаре заявляли, что предложений по отдельной заявке от Хельсинки не получали.
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в мире, швеция, финляндия, турция, нато, мевлют чавушоглу
В мире, Швеция, Финляндия, Турция, НАТО, Мевлют Чавушоглу
13:42 31.01.2023 (обновлено: 15:02 31.01.2023)
 
Турция не ратифицирует протокол по членству Швеции и Финляндии в НАТО

Чавушоглу: парламент Турции не ратифицирует протокол по членству Швеции и Финляндии в НАТО

© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Алена Палажченко
Вид Анкары. Архивное фото
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АНКАРА, 31 янв — РИА Новости. Парламент Турции не ратифицирует протокол по членству Швеции и Финляндии в НАТО без выполнения ими обязательств, заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам переговоров с венгерским коллегой.
"Глава МИД шведского правительства приезжал к нам с визитом. Был в парламенте, встречался с партиями. Он услышал, что все партии одинаково заявляют, что без выполнения обязательств, принятых перед нами, ратификация протокола невозможна. Поэтому в нынешних условиях говорить об одобрении этого документа не приходится", — сказал он.
По словам Чавушоглу, речь идет прежде всего о заявке Швеции, тогда как финская может получить одобрение Анкары.
"Но НАТО хочет, чтобы процесс двух стран шел параллельно. Эти две страны также придерживаются такой позиции. Если будет принято решение по отдельным заявкам, как заявил наш президент, мы можем посмотреть позитивно на заявку Финляндии", — добавил министр.
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Швеция и Финляндия решили присоединиться к НАТО в мае прошлого года на фоне событий на Украине. Их заявки одобрили уже 28 из 30 стран альянса — кроме Венгрии и Турции. Анкара увязывает ратификацию вступления с выполнением Стокгольмом и Хельсинки обязательств, зафиксированных в трехстороннем меморандуме, который страны подписали летом.
В частности, Турция требует от Швеции и Финляндии прекратить поддержку Рабочей партии Курдистана и выдать активистов, которых турецкие власти считают причастными к терроризму.
В последние недели отношения Анкары и Стокгольма осложнились из-за проводившихся в Швеции антитурецких акций, в том числе с сожжением Корана. На этом фоне процесс вступления Швеции в НАТО пришлось приостановить. Но к Финляндии у турецких властей претензий нет. Глава финского МИД Пекка Хаависто допустил, что его страна может продолжить процедуру отдельно от Швеции, но затем взял свои слова обратно. В Анкаре заявляли, что предложений по отдельной заявке от Хельсинки не получали.
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