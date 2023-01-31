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Эксперт рассказал, когда аэродромы НАТО станут законной целью для России - РИА Новости, 31.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230131/nato-1848573682.html
Эксперт рассказал, когда аэродромы НАТО станут законной целью для России
Эксперт рассказал, когда аэродромы НАТО станут законной целью для России - РИА Новости, 31.01.2023
Эксперт рассказал, когда аэродромы НАТО станут законной целью для России
Аэродромы в странах НАТО в случае их использования для базирования украинской авиации будут, согласно международному праву, законной целью для России, заявил... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T09:20
2023-01-31T09:20
специальная военная операция на украине
в мире
евгений бужинский
эммануэль макрон
россия
украина
франция
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости. Аэродромы в странах НАТО в случае их использования для базирования украинской авиации будут, согласно международному праву, законной целью для России, заявил РИА Новости экс-начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский. Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник заявил, что не исключает возможность поставок самолётов Украине. Париж изучает запрос Киева по подготовке украинских пилотов для полетов на истребителях, сообщает издание Politico со ссылкой на помощника французского министра обороны. Бужинский не исключил вероятности того, что в случае передачи авиации Украине НАТО предоставит для ее использования собственные аэродромы в граничащих с ней странах. Он отметил, что это связано с выведением из строя украинских военных аэродромов в самом начале спецоперации. "Поэтому если они решат задействовать авиацию, она может начинать действовать с близлежащих НАТОвских аэродромов (в Румынии, Польше, например). В этом случае, я абсолютно убежден, с точки зрения международного права это становится легальной целью для поражения. А дальше пусть американцы сами думают, как им на это реагировать - вступать ли в войну из-за этого или сказать своим союзникам - это ваше личное дело, разбирайтесь с русскими сами", - сказал Бужинский. Ранее в заявлении на сайте офиса Владимира Зеленского сообщалось, что он, после того, как западные страны заявили о намерении поставить Украине танки, начал запрашивать помощь в виде самолетов и ракет. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230127/ukraina-1847852137.html
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в мире, евгений бужинский, эммануэль макрон, россия, украина, франция, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Евгений Бужинский, Эммануэль Макрон, Россия, Украина, Франция, НАТО
09:20 31.01.2023
 
Эксперт рассказал, когда аэродромы НАТО станут законной целью для России

Бужинский: аэродромы НАТО при использовании в конфликте на Украине будут законной целью

© AP Photo / TT Agency/Susanne LindholmАмериканские истребители на аэродроме во время учений НАТО в Балтийском регионе
Американские истребители на аэродроме во время учений НАТО в Балтийском регионе - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© AP Photo / TT Agency/Susanne Lindholm
Американские истребители на аэродроме во время учений НАТО в Балтийском регионе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости. Аэродромы в странах НАТО в случае их использования для базирования украинской авиации будут, согласно международному праву, законной целью для России, заявил РИА Новости экс-начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский.
Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник заявил, что не исключает возможность поставок самолётов Украине. Париж изучает запрос Киева по подготовке украинских пилотов для полетов на истребителях, сообщает издание Politico со ссылкой на помощника французского министра обороны.
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Бужинский не исключил вероятности того, что в случае передачи авиации Украине НАТО предоставит для ее использования собственные аэродромы в граничащих с ней странах. Он отметил, что это связано с выведением из строя украинских военных аэродромов в самом начале спецоперации.
"Поэтому если они решат задействовать авиацию, она может начинать действовать с близлежащих НАТОвских аэродромов (в Румынии, Польше, например). В этом случае, я абсолютно убежден, с точки зрения международного права это становится легальной целью для поражения. А дальше пусть американцы сами думают, как им на это реагировать - вступать ли в войну из-за этого или сказать своим союзникам - это ваше личное дело, разбирайтесь с русскими сами", - сказал Бужинский.
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Ранее в заявлении на сайте офиса Владимира Зеленского сообщалось, что он, после того, как западные страны заявили о намерении поставить Украине танки, начал запрашивать помощь в виде самолетов и ракет.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
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Наращивая военную помощь Киеву, Запад попал в собственную ловушку
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвгений БужинскийЭммануэль МакронРоссияУкраинаФранцияНАТО
 
 
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