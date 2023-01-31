https://ria.ru/20230131/nato-1848573682.html

Эксперт рассказал, когда аэродромы НАТО станут законной целью для России

Эксперт рассказал, когда аэродромы НАТО станут законной целью для России - РИА Новости, 31.01.2023

Эксперт рассказал, когда аэродромы НАТО станут законной целью для России

Аэродромы в странах НАТО в случае их использования для базирования украинской авиации будут, согласно международному праву, законной целью для России, заявил... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T09:20

2023-01-31T09:20

2023-01-31T09:20

специальная военная операция на украине

в мире

евгений бужинский

эммануэль макрон

россия

украина

франция

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости. Аэродромы в странах НАТО в случае их использования для базирования украинской авиации будут, согласно международному праву, законной целью для России, заявил РИА Новости экс-начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский. Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник заявил, что не исключает возможность поставок самолётов Украине. Париж изучает запрос Киева по подготовке украинских пилотов для полетов на истребителях, сообщает издание Politico со ссылкой на помощника французского министра обороны. Бужинский не исключил вероятности того, что в случае передачи авиации Украине НАТО предоставит для ее использования собственные аэродромы в граничащих с ней странах. Он отметил, что это связано с выведением из строя украинских военных аэродромов в самом начале спецоперации. "Поэтому если они решат задействовать авиацию, она может начинать действовать с близлежащих НАТОвских аэродромов (в Румынии, Польше, например). В этом случае, я абсолютно убежден, с точки зрения международного права это становится легальной целью для поражения. А дальше пусть американцы сами думают, как им на это реагировать - вступать ли в войну из-за этого или сказать своим союзникам - это ваше личное дело, разбирайтесь с русскими сами", - сказал Бужинский. Ранее в заявлении на сайте офиса Владимира Зеленского сообщалось, что он, после того, как западные страны заявили о намерении поставить Украине танки, начал запрашивать помощь в виде самолетов и ракет. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230127/ukraina-1847852137.html

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https://ria.ru/20230127/zapad-1847718208.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, евгений бужинский, эммануэль макрон, россия, украина, франция, нато