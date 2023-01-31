https://ria.ru/20230131/nagrada-1848635172.html
Спецкор РИА Новости получил медаль СВР за публикации о внешней разведке
Спецкор РИА Новости получил медаль СВР за публикации о внешней разведке - РИА Новости, 31.01.2023
Спецкор РИА Новости получил медаль СВР за публикации о внешней разведке
Специальный корреспондент РИА Новости Владимир Сычев награжден ведомственной медалью Службы внешней разведки РФ "За взаимодействие". РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T12:29
2023-01-31T12:29
2023-01-31T12:29
новости агентства
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
риа новости
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Специальный корреспондент РИА Новости Владимир Сычев награжден ведомственной медалью Службы внешней разведки РФ "За взаимодействие". Торжественная церемония прошла во вторник на площадке медиагруппы МИА "Россия сегодня" в Москве. Медаль журналисту за цикл публикаций по тематике СВР вручил директор службы Сергей Нарышкин. Нарышкин поблагодарил журналиста за высокопрофессиональную работу. В ответном слове Сычев, в частности, отметил, что эта награда по праву принадлежит и коллегам по медиагруппе, в которую входит агентство РИА Новости. В 2018 году Сычев стал лауреатом премии СВР в области литературы и искусства за публикации об отечественной внешней разведке. Медаль "За взаимодействие" сейчас также получили руководитель государственного бюджетного учреждения Москвы "Автомобильные дороги" Александр Орешкин и его первый заместитель Раис Чигликов, директор дирекции кинопоказа Первого канала Сергей Титинков - за вклад в создание телесериала "Начальник разведки" о легендарном руководителе советской внешней разведки времен Второй мировой войны Павле Фитине; председатель художественного совета Московского отделения Союза художников России скульптор Николай Иванов - за создание серии бюстов выдающихся разведчиков; президент Национальной портретной галереи, художник Александр Осипов - за создание и развитие проекта "Золотые страницы отечественной разведки". Этот проект Осипов в 2018 году был отмечен и премией СВР по литературе и искусству. Медалью СВР "За взаимодействие", учрежденной в 2004 году, награждают лиц, оказавших существенное содействие Службе внешней разведки Российской Федерации в выполнении возложенных на нее задач. Кроме того, Нарышкин вручил грамоты СВР, в том числе заместителю министра науки и высшего образования РФ Константину Могилевскому и заместителю председателя Российского военно-исторического общества Николаю Овсиенко.
https://ria.ru/20230119/pitalev-1846114550.html
https://ria.ru/20230113/premii-1844627481.html
https://ria.ru/20230113/blagodarnost-1844563118.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости агентства, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), риа новости
Новости агентства, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), РИА Новости
Спецкор РИА Новости получил медаль СВР за публикации о внешней разведке
Спецкор РИА Новости Сычев получил медаль СВР за публикации о российской внешней разведке
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Специальный корреспондент РИА Новости Владимир Сычев награжден ведомственной медалью Службы внешней разведки РФ "За взаимодействие".
Торжественная церемония прошла во вторник на площадке медиагруппы МИА "Россия сегодня" в Москве. Медаль журналисту за цикл публикаций по тематике СВР вручил директор службы Сергей Нарышкин.
Нарышкин поблагодарил журналиста за высокопрофессиональную работу. В ответном слове Сычев, в частности, отметил, что эта награда по праву принадлежит и коллегам по медиагруппе, в которую входит агентство РИА Новости.
В 2018 году Сычев стал лауреатом премии СВР в области литературы и искусства за публикации об отечественной внешней разведке.
Медаль "За взаимодействие" сейчас также получили руководитель государственного бюджетного учреждения Москвы "Автомобильные дороги" Александр Орешкин и его первый заместитель Раис Чигликов, директор дирекции кинопоказа Первого канала Сергей Титинков - за вклад в создание телесериала "Начальник разведки" о легендарном руководителе советской внешней разведки времен Второй мировой войны Павле Фитине; председатель художественного совета Московского отделения Союза художников России скульптор Николай Иванов - за создание серии бюстов выдающихся разведчиков; президент Национальной портретной галереи, художник Александр Осипов - за создание и развитие проекта "Золотые страницы отечественной разведки". Этот проект Осипов в 2018 году был отмечен и премией СВР по литературе и искусству.
Медалью СВР "За взаимодействие", учрежденной в 2004 году, награждают лиц, оказавших существенное содействие Службе внешней разведки Российской Федерации в выполнении возложенных на нее задач.
Кроме того, Нарышкин вручил грамоты СВР, в том числе заместителю министра науки и высшего образования РФ Константину Могилевскому и заместителю председателя Российского военно-исторического общества Николаю Овсиенко.