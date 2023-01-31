https://ria.ru/20230131/muzey-1848730593.html
В Минкультуры объяснили, зачем запросили у Третьяковки отчет по экспозиции
В Минкультуры объяснили, зачем запросили у Третьяковки отчет по экспозиции - РИА Новости, 31.01.2023
В Минкультуры объяснили, зачем запросили у Третьяковки отчет по экспозиции
Министерство культуры запросило у Третьяковской галереи отчет о соответствии постоянной экспозиции духовно-нравственными ценностям для своевременного ответа на... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T17:02
2023-01-31T17:02
2023-01-31T17:04
культура
новости культуры
третьяковская галерея
музеи
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94733/10/947331091_0:0:2991:1682_1920x0_80_0_0_01444d0a054a5094b7efaad67a4488aa.jpg
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Министерство культуры запросило у Третьяковской галереи отчет о соответствии постоянной экспозиции духовно-нравственными ценностям для своевременного ответа на поступившую жалобу, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. "Письмо от руководства департамента музеев и внешних связей Минкультуры России генеральному директору Государственной Третьяковской галереи было направлено в ходе подготовки ответа на обращение гражданина, поступившее в ведомство. Практика работы с подобными документами предусматривает запрос у подведомственных учреждений справочной информации, необходимой для написания ответа гражданину", — пояснили в министерстве. В ведомстве также обратили внимание, что срок официального ответа установлен законами РФ, только с этим фактом связано установление срока ответа музея. "Он истекает спустя несколько дней после срока, поставленного Третьяковской галерее, и необходим для анализа полученной информации и подготовки официального ответа ведомства", — говорится в пресс-релизе.Ранее СМИ сообщали, что министерство культуры направило Третьяковской галерее письмо с требованием отчитаться "по вопросу приведения содержания постоянных экспозиций и выставок в Государственной Третьяковской галереи в соответствие с духовно-нравственными ценностями". В письме якобы требуется до 6 февраля подготовить ответ на соответствующую жалобу, поступившую в министерство.
https://ria.ru/20230126/kartina-1847585007.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94733/10/947331091_234:0:2901:2000_1920x0_80_0_0_585a9560ab2be8b33b41a5e1ea23d19c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, третьяковская галерея, музеи, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Культура, Новости культуры, Третьяковская галерея, Музеи, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
17:02 31.01.2023 (обновлено: 17:04 31.01.2023)
В Минкультуры объяснили, зачем запросили у Третьяковки отчет по экспозиции
Минкульт: запрос у Третьяковки отчета по экспозиции был сделан для ответа на жалобу
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Министерство культуры запросило у Третьяковской галереи отчет о соответствии постоянной экспозиции духовно-нравственными ценностям для своевременного ответа на поступившую жалобу, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
"Письмо от руководства департамента музеев и внешних связей Минкультуры России генеральному директору Государственной Третьяковской галереи было направлено в ходе подготовки ответа на обращение гражданина, поступившее в ведомство. Практика работы с подобными документами предусматривает запрос у подведомственных учреждений справочной информации, необходимой для написания ответа гражданину", — пояснили в министерстве.
В ведомстве также обратили внимание, что срок официального ответа установлен законами РФ, только с этим фактом связано установление срока ответа музея.
"Он истекает спустя несколько дней после срока, поставленного Третьяковской галерее, и необходим для анализа полученной информации и подготовки официального ответа ведомства", — говорится в пресс-релизе.
Ранее СМИ сообщали, что министерство культуры направило Третьяковской галерее письмо с требованием отчитаться "по вопросу приведения содержания постоянных экспозиций и выставок в Государственной Третьяковской галереи в соответствие с духовно-нравственными ценностями". В письме якобы требуется до 6 февраля подготовить ответ на соответствующую жалобу, поступившую в министерство.