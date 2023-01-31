https://ria.ru/20230131/muzey-1848730593.html

В Минкультуры объяснили, зачем запросили у Третьяковки отчет по экспозиции

В Минкультуры объяснили, зачем запросили у Третьяковки отчет по экспозиции - РИА Новости, 31.01.2023

В Минкультуры объяснили, зачем запросили у Третьяковки отчет по экспозиции

Министерство культуры запросило у Третьяковской галереи отчет о соответствии постоянной экспозиции духовно-нравственными ценностям для своевременного ответа на... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T17:02

2023-01-31T17:02

2023-01-31T17:04

культура

новости культуры

третьяковская галерея

музеи

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Министерство культуры запросило у Третьяковской галереи отчет о соответствии постоянной экспозиции духовно-нравственными ценностям для своевременного ответа на поступившую жалобу, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. "Письмо от руководства департамента музеев и внешних связей Минкультуры России генеральному директору Государственной Третьяковской галереи было направлено в ходе подготовки ответа на обращение гражданина, поступившее в ведомство. Практика работы с подобными документами предусматривает запрос у подведомственных учреждений справочной информации, необходимой для написания ответа гражданину", — пояснили в министерстве. В ведомстве также обратили внимание, что срок официального ответа установлен законами РФ, только с этим фактом связано установление срока ответа музея. "Он истекает спустя несколько дней после срока, поставленного Третьяковской галерее, и необходим для анализа полученной информации и подготовки официального ответа ведомства", — говорится в пресс-релизе.Ранее СМИ сообщали, что министерство культуры направило Третьяковской галерее письмо с требованием отчитаться "по вопросу приведения содержания постоянных экспозиций и выставок в Государственной Третьяковской галереи в соответствие с духовно-нравственными ценностями". В письме якобы требуется до 6 февраля подготовить ответ на соответствующую жалобу, поступившую в министерство.

https://ria.ru/20230126/kartina-1847585007.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, третьяковская галерея, музеи, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)