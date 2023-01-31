https://ria.ru/20230131/mural-1848750431.html

В Харькове закрасили мурал с изображением Пушкина

В Харькове закрасили мурал с изображением Пушкина - РИА Новости, 31.01.2023

В Харькове закрасили мурал с изображением Пушкина

В Харькове закрасили мурал с изображением русского поэта Александра Пушкина, сообщает во вторник украинское интернет-издание "Страна". РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T17:38

2023-01-31T17:38

2023-01-31T17:38

специальная военная операция на украине

в мире

харьков

украина

александр пушкин

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. В Харькове закрасили мурал с изображением русского поэта Александра Пушкина, сообщает во вторник украинское интернет-издание "Страна". "В Харькове закрасили мурал с русским поэтом Александром Пушкиным. Изображение было нанесено на стену кафе "Львовские круассаны" на улице Пушкинской", - сообщило издание. Также отмечается, что на днях мурал облили красной краской, после чего изображение закрасили полностью. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20230120/izmail-1846259369.html

харьков

украина

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

в мире, харьков, украина, александр пушкин, россия, ситуация в днр и лнр