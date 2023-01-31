https://ria.ru/20230131/msp-postavschik-1848508461.html

КМСП поможет вырастить МСП-поставщиков "Ростелекому", РЖД и "Интер РАО"

КМСП поможет вырастить МСП-поставщиков "Ростелекому", РЖД и "Интер РАО" - РИА Новости, 31.01.2023

КМСП поможет вырастить МСП-поставщиков "Ростелекому", РЖД и "Интер РАО"

"Ростелеком", РЖД и "Интер РАО" утвердили программы "выращивания" поставщиков из числа малых и средних предприятий, программы будут реализовываться при участии... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T10:00

2023-01-31T10:00

2023-01-31T10:00

александр исаевич

корпорация мсп

андрей белоусов

ростелеком

ржд

экономика

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. "Ростелеком", РЖД и "Интер РАО" утвердили программы "выращивания" поставщиков из числа малых и средних предприятий, программы будут реализовываться при участии Корпорации МСП (КМСП), сообщает пресс-служба института развития.Так, программа "Ростелекома" предполагает возможность объявления отборов среди МСП для "выращивания" поставщиков сразу по нескольким позициям, включая спецодежду и спецобувь, вычислительные машины, мониторы и проекторы, коммуникационную аппаратуру, антенны, газоанализаторы, сооружения и линии связи, работы по прокладке линий связи.Программа РЖД предусматривает развитие предприятий для поставок ручных инструментов с механизированным приводом. В свою очередь, "Интер РАО" приглашает участвовать в "выращивании" всех представителей малого и среднего бизнеса, предлагающих актуальную для предприятий группы продукцию, работы и услуги."Включение в процесс "выращивания" МСП-поставщиков сразу трех отечественных гигантов говорит о том, что это направление выглядит для крупного бизнеса перспективным. Уверен, наши малые и средние предприятия будут стремиться попасть в открывающиеся программы — у них есть запрос на долгосрочное сотрудничество, и аналогичный интерес есть со стороны компаний — национальных лидеров. Для всех участников "выращивания" понятны его цели и открывающиеся перспективы, поэтому каждая сторона этого процесса, уверен, будет нацелена на результат", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.Уточняется, что заявки на первую программу "выращивания" "Ростелеком" будет принимать от МСП-поставщиков мониторов в период с 30 января по 1 марта этого года на Цифровой платформе МСП.РФ. Там же группа "Интер РАО" с 1 февраля будет проводить бессрочный отбор заявок от малого и среднего бизнеса.Для вошедших в программы "выращивания" МСП-поставщиков госкомпании разработают индивидуальные карты развития. Они на усмотрение заказчика могут предусматривать комплекс мер, включая методическую и информационную, финансовую и правовую, организационную и методическую поддержку, а также возможность заключить офсетные договоры.Первую в России программу "выращивания" ранее запустила компания "Автодор-Платные Дороги". Она же заключила и первый в стране офсетный договор на 120 миллионов рублей, по которому МСП-поставщик обязуется поставить в 2023‒2025 годах 100 тысяч отечественных транспондеров для оплаты проезда по платным дорогам.Изменения в законодательство, давшие старт программе "выращивания" МСП-поставщиков, вступили в силу 12 ноября. Согласно им, заказчики - компании с госучастием могут оказывать финансовую, правовую, методическую и иную поддержку малым и средним предприятиям для расширения их возможностей и повышения эффективности. Программа реализуется в рамках нацпроекта МСП, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20230113/status-1844553204.html

https://ria.ru/20221215/msp-1838665633.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

александр исаевич, корпорация мсп, андрей белоусов, ростелеком, ржд, экономика