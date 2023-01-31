07:19 31.01.2023 (обновлено: 08:58 31.01.2023)
По Крымскому мосту возобновили автомобильное движение
По Крымскому мосту во вторник возобновили автомобильное движение
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкПо Крымскому мосту возобновлено движение
По Крымскому мосту возобновлено движение
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. На Крымскому мосту возобновили движение автотранспорта, сообщил Минтранс в Telegram-канале.
"Сегодня в 06:30 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", — говорится в публикации.
Проезд приостановили накануне из-за ремонта.
Как сообщил на минувшей неделе вице-премьер Марат Хуснуллин, основные восстановительные работы завершатся в начале февраля, после установки последнего пролета на левой автодорожной стороне.
На Крымском мосту рано утром 8 октября 2022 года взорвался грузовой автомобиль, загорелись семь топливных железнодорожных цистерн, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста.
В начале декабря движение по отремонтированной правой части моста возобновили, началась замена левой части.
Сейчас по мосту можно проехать на легковых машинах и автобусах, а также по железной дороге. Любые грузовики направляются на паромную переправу.