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По Крымскому мосту возобновили автомобильное движение - РИА Новости, 31.01.2023
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По Крымскому мосту возобновили автомобильное движение
По Крымскому мосту возобновили автомобильное движение - РИА Новости, 31.01.2023
По Крымскому мосту возобновили автомобильное движение
На Крымскому мосту возобновили движение автотранспорта, сообщил Минтранс в Telegram-канале. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T07:19
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россия
чп на крымском мосту
общество
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. На Крымскому мосту возобновили движение автотранспорта, сообщил Минтранс в Telegram-канале.Проезд приостановили накануне из-за ремонта.Как сообщил на минувшей неделе вице-премьер Марат Хуснуллин, основные восстановительные работы завершатся в начале февраля, после установки последнего пролета на левой автодорожной стороне.На Крымском мосту рано утром 8 октября 2022 года взорвался грузовой автомобиль, загорелись семь топливных железнодорожных цистерн, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста.В начале декабря движение по отремонтированной правой части моста возобновили, началась замена левой части.Сейчас по мосту можно проехать на легковых машинах и автобусах, а также по железной дороге. Любые грузовики направляются на паромную переправу.
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россия, чп на крымском мосту, общество
Россия, ЧП на Крымском мосту, Общество
07:19 31.01.2023 (обновлено: 08:58 31.01.2023)
 
По Крымскому мосту возобновили автомобильное движение

По Крымскому мосту во вторник возобновили автомобильное движение

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкПо Крымскому мосту возобновлено движение
По Крымскому мосту возобновлено движение - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
По Крымскому мосту возобновлено движение
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. На Крымскому мосту возобновили движение автотранспорта, сообщил Минтранс в Telegram-канале.

"Сегодня в 06:30 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", — говорится в публикации.

Проезд приостановили накануне из-за ремонта.
Как сообщил на минувшей неделе вице-премьер Марат Хуснуллин, основные восстановительные работы завершатся в начале февраля, после установки последнего пролета на левой автодорожной стороне.
На Крымском мосту рано утром 8 октября 2022 года взорвался грузовой автомобиль, загорелись семь топливных железнодорожных цистерн, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста.
В начале декабря движение по отремонтированной правой части моста возобновили, началась замена левой части.
Сейчас по мосту можно проехать на легковых машинах и автобусах, а также по железной дороге. Любые грузовики направляются на паромную переправу.
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