https://ria.ru/20230131/most-1848561822.html

По Крымскому мосту возобновили автомобильное движение

По Крымскому мосту возобновили автомобильное движение - РИА Новости, 31.01.2023

По Крымскому мосту возобновили автомобильное движение

На Крымскому мосту возобновили движение автотранспорта, сообщил Минтранс в Telegram-канале. РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T07:19

2023-01-31T07:19

2023-01-31T08:58

россия

чп на крымском мосту

общество

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. На Крымскому мосту возобновили движение автотранспорта, сообщил Минтранс в Telegram-канале.Проезд приостановили накануне из-за ремонта.Как сообщил на минувшей неделе вице-премьер Марат Хуснуллин, основные восстановительные работы завершатся в начале февраля, после установки последнего пролета на левой автодорожной стороне.На Крымском мосту рано утром 8 октября 2022 года взорвался грузовой автомобиль, загорелись семь топливных железнодорожных цистерн, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста.В начале декабря движение по отремонтированной правой части моста возобновили, началась замена левой части.Сейчас по мосту можно проехать на легковых машинах и автобусах, а также по железной дороге. Любые грузовики направляются на паромную переправу.

https://ria.ru/20230124/poezda-1847163011.html

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россия, чп на крымском мосту, общество