https://ria.ru/20230131/molodezh-1848756600.html
В регионах появятся центры Общероссийского движения детей и молодежи
В регионах появятся центры Общероссийского движения детей и молодежи - РИА Новости, 31.01.2023
В регионах появятся центры Общероссийского движения детей и молодежи
Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября создать в субъектах центры Общероссийского движения детей и молодежи на базе организаций детского... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T17:58
2023-01-31T17:58
2023-01-31T17:58
общество
россия
владимир путин
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91369/00/913690092_0:612:2001:1737_1920x0_80_0_0_cd1e2bc4b06985a636eb69d6e0435b7a.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября создать в субъектах центры Общероссийского движения детей и молодежи на базе организаций детского творчества, сообщается на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с высшими должностными лицами субъектов РФ, Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи обеспечить... создание в субъектах РФ центров Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи на базе региональных и муниципальных организаций детского и юношеского творчества", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения - 1 сентября 2023 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, региональные власти и председатель правления Российского движения детей и молодежи (РДДМ) "Движение первых" Григорий Гуров.
https://ria.ru/20230131/molodezh-1848749694.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91369/00/913690092_0:424:2001:1924_1920x0_80_0_0_cc36d9e1a1d227a8b2b70ce6da4c7ff3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, михаил мишустин
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
В регионах появятся центры Общероссийского движения детей и молодежи
Путин поручил создать в регионах центры Общероссийского движения детей и молодежи