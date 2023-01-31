https://ria.ru/20230131/molodezh-1848756600.html

В регионах появятся центры Общероссийского движения детей и молодежи

В регионах появятся центры Общероссийского движения детей и молодежи - РИА Новости, 31.01.2023

В регионах появятся центры Общероссийского движения детей и молодежи

Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября создать в субъектах центры Общероссийского движения детей и молодежи на базе организаций детского... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T17:58

2023-01-31T17:58

2023-01-31T17:58

общество

россия

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября создать в субъектах центры Общероссийского движения детей и молодежи на базе организаций детского творчества, сообщается на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с высшими должностными лицами субъектов РФ, Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи обеспечить... создание в субъектах РФ центров Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи на базе региональных и муниципальных организаций детского и юношеского творчества", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения - 1 сентября 2023 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, региональные власти и председатель правления Российского движения детей и молодежи (РДДМ) "Движение первых" Григорий Гуров.

https://ria.ru/20230131/molodezh-1848749694.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, михаил мишустин