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В регионах появятся центры Общероссийского движения детей и молодежи - РИА Новости, 31.01.2023
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В регионах появятся центры Общероссийского движения детей и молодежи
В регионах появятся центры Общероссийского движения детей и молодежи - РИА Новости, 31.01.2023
В регионах появятся центры Общероссийского движения детей и молодежи
Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября создать в субъектах центры Общероссийского движения детей и молодежи на базе организаций детского... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T17:58
2023-01-31T17:58
общество
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября создать в субъектах центры Общероссийского движения детей и молодежи на базе организаций детского творчества, сообщается на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с высшими должностными лицами субъектов РФ, Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи обеспечить... создание в субъектах РФ центров Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи на базе региональных и муниципальных организаций детского и юношеского творчества", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения - 1 сентября 2023 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, региональные власти и председатель правления Российского движения детей и молодежи (РДДМ) "Движение первых" Григорий Гуров.
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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
17:58 31.01.2023
 
В регионах появятся центры Общероссийского движения детей и молодежи

Путин поручил создать в регионах центры Общероссийского движения детей и молодежи

© РИА Новости / Валерий Шустов / Перейти в медиабанкЗанятия в кружке художественного выжигания
Занятия в кружке художественного выжигания - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Валерий Шустов
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Занятия в кружке художественного выжигания. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября создать в субъектах центры Общероссийского движения детей и молодежи на базе организаций детского творчества, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с высшими должностными лицами субъектов РФ, Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи обеспечить... создание в субъектах РФ центров Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи на базе региональных и муниципальных организаций детского и юношеского творчества", - говорится в перечне поручений.
Срок исполнения - 1 сентября 2023 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, региональные власти и председатель правления Российского движения детей и молодежи (РДДМ) "Движение первых" Григорий Гуров.
Участники первого съезда Российского движения детей и молодежи - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
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