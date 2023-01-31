https://ria.ru/20230131/molodezh-1848752265.html

В регионах создадут органы исполнительной власти по молодежной политике

В регионах создадут органы исполнительной власти по молодежной политике - РИА Новости, 31.01.2023

В регионах создадут органы исполнительной власти по молодежной политике

Президент России Владимир Путин поручил главам регионов РФ создать в каждом субъекте органы исполнительной власти по молодежной политике, сообщается на сайте... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T17:40

2023-01-31T17:40

2023-01-31T17:40

политика

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844452264_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_bbf0296113e32478524b608fc8edc8ff.jpg

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил главам регионов РФ создать в каждом субъекте органы исполнительной власти по молодежной политике, сообщается на сайте Кремля. "Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации создать в системе органов государственной власти каждого субъекта Российской Федерации орган исполнительной власти, реализующий молодежную политику в субъекте Российской Федерации", - говорится в документе. Срок исполнения поручения - 1 января 2024 года, ответственными назначены региональные власти.

https://ria.ru/20230125/prazdnik-1847347845.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, владимир путин