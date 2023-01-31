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В регионах создадут органы исполнительной власти по молодежной политике - РИА Новости, 31.01.2023
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В регионах создадут органы исполнительной власти по молодежной политике
В регионах создадут органы исполнительной власти по молодежной политике - РИА Новости, 31.01.2023
В регионах создадут органы исполнительной власти по молодежной политике
Президент России Владимир Путин поручил главам регионов РФ создать в каждом субъекте органы исполнительной власти по молодежной политике, сообщается на сайте... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T17:40
2023-01-31T17:40
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил главам регионов РФ создать в каждом субъекте органы исполнительной власти по молодежной политике, сообщается на сайте Кремля. "Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации создать в системе органов государственной власти каждого субъекта Российской Федерации орган исполнительной власти, реализующий молодежную политику в субъекте Российской Федерации", - говорится в документе. Срок исполнения поручения - 1 января 2024 года, ответственными назначены региональные власти.
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политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
17:40 31.01.2023
 
В регионах создадут органы исполнительной власти по молодежной политике

Путин поручил создать в регионах органы исполнительной власти по молодежной политике

© iStock.com / Kar-TrМолодые люди
Молодые люди - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© iStock.com / Kar-Tr
Молодые люди. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил главам регионов РФ создать в каждом субъекте органы исполнительной власти по молодежной политике, сообщается на сайте Кремля.
"Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации создать в системе органов государственной власти каждого субъекта Российской Федерации орган исполнительной власти, реализующий молодежную политику в субъекте Российской Федерации", - говорится в документе.
Срок исполнения поручения - 1 января 2024 года, ответственными назначены региональные власти.
Президент РФ Владимир Путин
25 января, 15:14
Путин пообещал обсудить перенос празднования Дня молодежи
 
ПолитикаРоссияВладимир Путин
 
 
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