https://ria.ru/20230131/molodezh-1848752265.html
В регионах создадут органы исполнительной власти по молодежной политике
В регионах создадут органы исполнительной власти по молодежной политике - РИА Новости, 31.01.2023
В регионах создадут органы исполнительной власти по молодежной политике
Президент России Владимир Путин поручил главам регионов РФ создать в каждом субъекте органы исполнительной власти по молодежной политике, сообщается на сайте... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T17:40
2023-01-31T17:40
2023-01-31T17:40
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил главам регионов РФ создать в каждом субъекте органы исполнительной власти по молодежной политике, сообщается на сайте Кремля. "Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации создать в системе органов государственной власти каждого субъекта Российской Федерации орган исполнительной власти, реализующий молодежную политику в субъекте Российской Федерации", - говорится в документе. Срок исполнения поручения - 1 января 2024 года, ответственными назначены региональные власти.
https://ria.ru/20230125/prazdnik-1847347845.html
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политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
В регионах создадут органы исполнительной власти по молодежной политике
Путин поручил создать в регионах органы исполнительной власти по молодежной политике