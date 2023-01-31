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Путин поручил утвердить Стратегию реализации молодежной политики - РИА Новости, 31.01.2023
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Путин поручил утвердить Стратегию реализации молодежной политики
Путин поручил утвердить Стратегию реализации молодежной политики - РИА Новости, 31.01.2023
Путин поручил утвердить Стратегию реализации молодежной политики
Президент России Владимир Путин поручил до 1 декабря утвердить Стратегию реализации молодежной политики до 2030 года, разработанную с учетом Стратегии... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T17:35
2023-01-31T17:35
россия
владимир путин
михаил мишустин
дмитрий артюхов
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 декабря утвердить Стратегию реализации молодежной политики до 2030 года, разработанную с учетом Стратегии нацбезопасности, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации разработать совместно с комиссией Государственного совета Российской Федерации по направлению "Молодежная политика" Стратегию реализации молодежной политики в Российской Федерации на период до 2030 года с учетом положений Стратегии национальной безопасности Российской Федерации и национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и утвердить указанную Стратегию реализации молодежной политики", - говорится в сообщении. Ответственными за исполнение назначены глава кабмина Михаил Мишустин и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.
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россия, владимир путин, михаил мишустин, дмитрий артюхов
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Дмитрий Артюхов
17:35 31.01.2023
 
Путин поручил утвердить Стратегию реализации молодежной политики

Путин поручил до декабря утвердить Стратегию реализации молодежной политики до 2030 года

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкУчастники первого съезда Российского движения детей и молодежи
Участники первого съезда Российского движения детей и молодежи - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Участники первого съезда Российского движения детей и молодежи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 декабря утвердить Стратегию реализации молодежной политики до 2030 года, разработанную с учетом Стратегии нацбезопасности, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации разработать совместно с комиссией Государственного совета Российской Федерации по направлению "Молодежная политика" Стратегию реализации молодежной политики в Российской Федерации на период до 2030 года с учетом положений Стратегии национальной безопасности Российской Федерации и национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и утвердить указанную Стратегию реализации молодежной политики", - говорится в сообщении.
Ответственными за исполнение назначены глава кабмина Михаил Мишустин и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
Вчера, 17:29
Путин поручил разработать программу социальной профилактики среди молодежи
 
РоссияВладимир ПутинМихаил МишустинДмитрий Артюхов
 
 
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