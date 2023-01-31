https://ria.ru/20230131/molodezh-1848749694.html

Путин поручил утвердить Стратегию реализации молодежной политики

Путин поручил утвердить Стратегию реализации молодежной политики - РИА Новости, 31.01.2023

Путин поручил утвердить Стратегию реализации молодежной политики

Президент России Владимир Путин поручил до 1 декабря утвердить Стратегию реализации молодежной политики до 2030 года, разработанную с учетом Стратегии... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T17:35

2023-01-31T17:35

2023-01-31T17:35

россия

владимир путин

михаил мишустин

дмитрий артюхов

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 декабря утвердить Стратегию реализации молодежной политики до 2030 года, разработанную с учетом Стратегии нацбезопасности, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации разработать совместно с комиссией Государственного совета Российской Федерации по направлению "Молодежная политика" Стратегию реализации молодежной политики в Российской Федерации на период до 2030 года с учетом положений Стратегии национальной безопасности Российской Федерации и национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и утвердить указанную Стратегию реализации молодежной политики", - говорится в сообщении. Ответственными за исполнение назначены глава кабмина Михаил Мишустин и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

https://ria.ru/20230131/poruchenie-1848747721.html

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россия, владимир путин, михаил мишустин, дмитрий артюхов