https://ria.ru/20230131/molodezh-1848749694.html
Путин поручил утвердить Стратегию реализации молодежной политики
Путин поручил утвердить Стратегию реализации молодежной политики - РИА Новости, 31.01.2023
Путин поручил утвердить Стратегию реализации молодежной политики
Президент России Владимир Путин поручил до 1 декабря утвердить Стратегию реализации молодежной политики до 2030 года, разработанную с учетом Стратегии... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T17:35
2023-01-31T17:35
2023-01-31T17:35
россия
владимир путин
михаил мишустин
дмитрий артюхов
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 декабря утвердить Стратегию реализации молодежной политики до 2030 года, разработанную с учетом Стратегии нацбезопасности, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации разработать совместно с комиссией Государственного совета Российской Федерации по направлению "Молодежная политика" Стратегию реализации молодежной политики в Российской Федерации на период до 2030 года с учетом положений Стратегии национальной безопасности Российской Федерации и национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и утвердить указанную Стратегию реализации молодежной политики", - говорится в сообщении. Ответственными за исполнение назначены глава кабмина Михаил Мишустин и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.
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россия, владимир путин, михаил мишустин, дмитрий артюхов
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Дмитрий Артюхов
Путин поручил утвердить Стратегию реализации молодежной политики
Путин поручил до декабря утвердить Стратегию реализации молодежной политики до 2030 года