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В Мособлдуме поддержали инициативу о модернизации работы военкоматов - РИА Новости, 31.01.2023
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В Мособлдуме поддержали инициативу о модернизации работы военкоматов
В Мособлдуме поддержали инициативу о модернизации работы военкоматов - РИА Новости, 31.01.2023
В Мособлдуме поддержали инициативу о модернизации работы военкоматов
Законодательную инициативу о модернизации работы военных комиссариатов, которая в том числе предлагает актуализировать данные военнообязанных с помощью портала... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T12:33
2023-01-31T12:33
общество
московская областная дума
игорь брынцалов
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Законодательную инициативу о модернизации работы военных комиссариатов, которая в том числе предлагает актуализировать данные военнообязанных с помощью портала госуслуг, поддержали в Мособлдуме, сообщила пресс-служба регионального парламента. "Это позволит избежать ошибок и путаницы, синхронизировать работу военкоматов и остальных государственных органов, в значительной степени упростит жизнь самим военнообязанным. И, конечно, фундаментом для такой работы должна служить подробная и чёткая законодательная база, основы которой предлагается заложить данной инициативой", - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, слова которого приводятся в сообщении. По данным пресс-службы Мособлдумы, проектом закона предлагается на регулярной основе актуализировать данные военнообязанных через сопоставление с информацией с портала государственных услуг. Если законопроект будет принят, данные в военкоматах будут обновляться в соответствии с информацией о гражданах, обратившихся за госуслугами, к числу которых планируют отнести регистрацию по месту жительства и получение водительского удостоверения. "Частичная мобилизация, проведенная осенью 2022 года, выявила, что подходы к работе военкоматов не только де-факто, но и де-юре почти не менялись с советских времён. При этом наша страна, весь мир, технологии за это время изменились до неузнаваемости", - добавил Брынцалов.
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общество, московская областная дума, игорь брынцалов
Общество, Московская областная дума, Игорь Брынцалов
12:33 31.01.2023
 
В Мособлдуме поддержали инициативу о модернизации работы военкоматов

В Мособлдуме поддержали инициативу о модернизации работы военных комиссариатов

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкМужчина в военном комиссариате
Мужчина в военном комиссариате - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Мужчина в военном комиссариате. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Законодательную инициативу о модернизации работы военных комиссариатов, которая в том числе предлагает актуализировать данные военнообязанных с помощью портала госуслуг, поддержали в Мособлдуме, сообщила пресс-служба регионального парламента.
"Это позволит избежать ошибок и путаницы, синхронизировать работу военкоматов и остальных государственных органов, в значительной степени упростит жизнь самим военнообязанным. И, конечно, фундаментом для такой работы должна служить подробная и чёткая законодательная база, основы которой предлагается заложить данной инициативой", - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, слова которого приводятся в сообщении.
По данным пресс-службы Мособлдумы, проектом закона предлагается на регулярной основе актуализировать данные военнообязанных через сопоставление с информацией с портала государственных услуг. Если законопроект будет принят, данные в военкоматах будут обновляться в соответствии с информацией о гражданах, обратившихся за госуслугами, к числу которых планируют отнести регистрацию по месту жительства и получение водительского удостоверения.
"Частичная мобилизация, проведенная осенью 2022 года, выявила, что подходы к работе военкоматов не только де-факто, но и де-юре почти не менялись с советских времён. При этом наша страна, весь мир, технологии за это время изменились до неузнаваемости", - добавил Брынцалов.
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ОбществоМосковская областная думаИгорь Брынцалов
 
 
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