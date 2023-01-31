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Прокуратура оперативно решает проблемы с получением выплат мобилизованными

Прокуратура оперативно решает проблемы с получением выплат мобилизованными - РИА Новости, 31.01.2023

Прокуратура оперативно решает проблемы с получением выплат мобилизованными

Все проблемы с получением выплат военнослужащими, призванными в ходе частичной мобилизации, решаются оперативно, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T14:33

2023-01-31T14:33

2023-01-31T14:33

специальная военная операция на украине

общество

россия

игорь краснов

владимир путин

генеральная прокуратура рф

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Все проблемы с получением выплат военнослужащими, призванными в ходе частичной мобилизации, решаются оперативно, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на встрече с президентом Владимиром Путиным. Как отметил Краснов, мобилизация выявила массу существенных проблем, что стало для многих уроком, заставила пересмотреть подходы к организации воинского учёта, к формированию соответствующих баз данных военнослужащих. "К сожалению, были проблемы, связанные и с выплатами военнослужащим положенного им денежного содержания. Это прежде всего было связано с некорректным введением либо с долгим введением соответствующей информации в базу данных "Алушта", блокированием денежных средств, которые поступали на счета граждан, когда они уже были заблокированы по решениям суда, к примеру. В настоящее время все денежные средства уже доведены и возникающие проблемы, – они, безусловно, возникают, – прокуроры в том числе разрешают как можно быстрее", - сказал Краснов в эфире телеканала "Россия 24".

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Кирилл Волков

общество, россия, игорь краснов, владимир путин, генеральная прокуратура рф, частичная мобилизация в россии