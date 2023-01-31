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Прокуратура оперативно решает проблемы с получением выплат мобилизованными
Прокуратура оперативно решает проблемы с получением выплат мобилизованными - РИА Новости, 31.01.2023
Прокуратура оперативно решает проблемы с получением выплат мобилизованными
Все проблемы с получением выплат военнослужащими, призванными в ходе частичной мобилизации, решаются оперативно, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T14:33
2023-01-31T14:33
2023-01-31T14:33
специальная военная операция на украине
общество
россия
игорь краснов
владимир путин
генеральная прокуратура рф
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Все проблемы с получением выплат военнослужащими, призванными в ходе частичной мобилизации, решаются оперативно, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на встрече с президентом Владимиром Путиным. Как отметил Краснов, мобилизация выявила массу существенных проблем, что стало для многих уроком, заставила пересмотреть подходы к организации воинского учёта, к формированию соответствующих баз данных военнослужащих. "К сожалению, были проблемы, связанные и с выплатами военнослужащим положенного им денежного содержания. Это прежде всего было связано с некорректным введением либо с долгим введением соответствующей информации в базу данных "Алушта", блокированием денежных средств, которые поступали на счета граждан, когда они уже были заблокированы по решениям суда, к примеру. В настоящее время все денежные средства уже доведены и возникающие проблемы, – они, безусловно, возникают, – прокуроры в том числе разрешают как можно быстрее", - сказал Краснов в эфире телеканала "Россия 24".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Прокуратура оперативно решает проблемы с получением выплат мобилизованными
Краснов: прокуратура оперативно решает проблемы с получением выплат мобилизованными