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Прокуратура оперативно решает проблемы с получением выплат мобилизованными - РИА Новости, 31.01.2023
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Прокуратура оперативно решает проблемы с получением выплат мобилизованными
Прокуратура оперативно решает проблемы с получением выплат мобилизованными - РИА Новости, 31.01.2023
Прокуратура оперативно решает проблемы с получением выплат мобилизованными
Все проблемы с получением выплат военнослужащими, призванными в ходе частичной мобилизации, решаются оперативно, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T14:33
2023-01-31T14:33
специальная военная операция на украине
общество
россия
игорь краснов
владимир путин
генеральная прокуратура рф
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Все проблемы с получением выплат военнослужащими, призванными в ходе частичной мобилизации, решаются оперативно, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на встрече с президентом Владимиром Путиным. Как отметил Краснов, мобилизация выявила массу существенных проблем, что стало для многих уроком, заставила пересмотреть подходы к организации воинского учёта, к формированию соответствующих баз данных военнослужащих. "К сожалению, были проблемы, связанные и с выплатами военнослужащим положенного им денежного содержания. Это прежде всего было связано с некорректным введением либо с долгим введением соответствующей информации в базу данных "Алушта", блокированием денежных средств, которые поступали на счета граждан, когда они уже были заблокированы по решениям суда, к примеру. В настоящее время все денежные средства уже доведены и возникающие проблемы, – они, безусловно, возникают, – прокуроры в том числе разрешают как можно быстрее", - сказал Краснов в эфире телеканала "Россия 24".
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общество, россия, игорь краснов, владимир путин, генеральная прокуратура рф, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Игорь Краснов, Владимир Путин, Генеральная прокуратура РФ, Частичная мобилизация в России
14:33 31.01.2023
 
Прокуратура оперативно решает проблемы с получением выплат мобилизованными

Краснов: прокуратура оперативно решает проблемы с получением выплат мобилизованными

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЧастичная мобилизация в России
Частичная мобилизация в России - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Частичная мобилизация в России. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Все проблемы с получением выплат военнослужащими, призванными в ходе частичной мобилизации, решаются оперативно, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Как отметил Краснов, мобилизация выявила массу существенных проблем, что стало для многих уроком, заставила пересмотреть подходы к организации воинского учёта, к формированию соответствующих баз данных военнослужащих.
"К сожалению, были проблемы, связанные и с выплатами военнослужащим положенного им денежного содержания. Это прежде всего было связано с некорректным введением либо с долгим введением соответствующей информации в базу данных "Алушта", блокированием денежных средств, которые поступали на счета граждан, когда они уже были заблокированы по решениям суда, к примеру. В настоящее время все денежные средства уже доведены и возникающие проблемы, – они, безусловно, возникают, – прокуроры в том числе разрешают как можно быстрее", - сказал Краснов в эфире телеканала "Россия 24".
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияИгорь КрасновВладимир ПутинГенеральная прокуратура РФЧастичная мобилизация в России
 
 
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