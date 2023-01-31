https://ria.ru/20230131/mobilizatsiya-1848660235.html
Прокуратура возвратила домой более 9000 незаконно мобилизованных
Прокуратура возвратила домой более 9000 незаконно мобилизованных - РИА Новости, 31.01.2023
Прокуратура возвратила домой более 9000 незаконно мобилизованных
Российские прокуроры вернули более девяти тысяч незаконно мобилизованных для отправки в зону спецоперации, сообщил генпрокурор Игорь Краснов во время встречи с... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T13:47
2023-01-31T13:47
2023-01-31T14:27
специальная военная операция на украине
частичная мобилизация в россии
безопасность
россия
игорь краснов
владимир путин
генеральная прокуратура рф
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819424968_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_301395f3835d71319e2a1344d28c53df.jpg
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Российские прокуроры вернули более девяти тысяч незаконно мобилизованных для отправки в зону спецоперации, сообщил генпрокурор Игорь Краснов во время встречи с президентом Владимиром Путиным."Усилиями надзора возвращено домой свыше девяти тысяч граждан, которые были незаконно мобилизованы", - сказал он во вторник. По словам генпрокурора, среди них люди, которые не подлежали частичной мобилизации по состоянию здоровья.
https://ria.ru/20221024/vyplaty-1826312143.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819424968_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_723b30afd5c13e6a62c178d2de556b5f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
частичная мобилизация в россии, безопасность, россия, игорь краснов, владимир путин, генеральная прокуратура рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Частичная мобилизация в России, Безопасность, Россия, Игорь Краснов, Владимир Путин, Генеральная прокуратура РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:47 31.01.2023 (обновлено: 14:27 31.01.2023)
Прокуратура возвратила домой более 9000 незаконно мобилизованных
Генпрокурор Краснов заявил о возвращении домой более девяти тысяч незаконно мобилизованных