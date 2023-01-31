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Прокуратура возвратила домой более 9000 незаконно мобилизованных - РИА Новости, 31.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Прокуратура возвратила домой более 9000 незаконно мобилизованных
Прокуратура возвратила домой более 9000 незаконно мобилизованных - РИА Новости, 31.01.2023
Прокуратура возвратила домой более 9000 незаконно мобилизованных
Российские прокуроры вернули более девяти тысяч незаконно мобилизованных для отправки в зону спецоперации, сообщил генпрокурор Игорь Краснов во время встречи с... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T13:47
2023-01-31T14:27
специальная военная операция на украине
частичная мобилизация в россии
безопасность
россия
игорь краснов
владимир путин
генеральная прокуратура рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Российские прокуроры вернули более девяти тысяч незаконно мобилизованных для отправки в зону спецоперации, сообщил генпрокурор Игорь Краснов во время встречи с президентом Владимиром Путиным."Усилиями надзора возвращено домой свыше девяти тысяч граждан, которые были незаконно мобилизованы", - сказал он во вторник. По словам генпрокурора, среди них люди, которые не подлежали частичной мобилизации по состоянию здоровья.
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частичная мобилизация в россии, безопасность, россия, игорь краснов, владимир путин, генеральная прокуратура рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Частичная мобилизация в России, Безопасность, Россия, Игорь Краснов, Владимир Путин, Генеральная прокуратура РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:47 31.01.2023 (обновлено: 14:27 31.01.2023)
 
Прокуратура возвратила домой более 9000 незаконно мобилизованных

Генпрокурор Краснов заявил о возвращении домой более девяти тысяч незаконно мобилизованных

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЧастичная мобилизация в России
Частичная мобилизация в России - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Частичная мобилизация в России. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Российские прокуроры вернули более девяти тысяч незаконно мобилизованных для отправки в зону спецоперации, сообщил генпрокурор Игорь Краснов во время встречи с президентом Владимиром Путиным.
"Усилиями надзора возвращено домой свыше девяти тысяч граждан, которые были незаконно мобилизованы", - сказал он во вторник. По словам генпрокурора, среди них люди, которые не подлежали частичной мобилизации по состоянию здоровья.
Военный билет - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября 2022, 15:46
В Красноярском крае вернувшимся мобилизованным разрешили оставить выплаты
 
Специальная военная операция на УкраинеЧастичная мобилизация в РоссииБезопасностьРоссияИгорь КрасновВладимир ПутинГенеральная прокуратура РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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