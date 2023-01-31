https://ria.ru/20230131/mobilizatsiya-1848660235.html

Прокуратура возвратила домой более 9000 незаконно мобилизованных

Прокуратура возвратила домой более 9000 незаконно мобилизованных - РИА Новости, 31.01.2023

Прокуратура возвратила домой более 9000 незаконно мобилизованных

Российские прокуроры вернули более девяти тысяч незаконно мобилизованных для отправки в зону спецоперации, сообщил генпрокурор Игорь Краснов во время встречи с... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T13:47

2023-01-31T13:47

2023-01-31T14:27

специальная военная операция на украине

частичная мобилизация в россии

безопасность

россия

игорь краснов

владимир путин

генеральная прокуратура рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Российские прокуроры вернули более девяти тысяч незаконно мобилизованных для отправки в зону спецоперации, сообщил генпрокурор Игорь Краснов во время встречи с президентом Владимиром Путиным."Усилиями надзора возвращено домой свыше девяти тысяч граждан, которые были незаконно мобилизованы", - сказал он во вторник. По словам генпрокурора, среди них люди, которые не подлежали частичной мобилизации по состоянию здоровья.

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россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

частичная мобилизация в россии, безопасность, россия, игорь краснов, владимир путин, генеральная прокуратура рф, ситуация в днр и лнр