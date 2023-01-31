Рейтинг@Mail.ru
Односторонний мир на Украине не примут ни Киев, ни Москва, заявил Чавушоглу - РИА Новости, 31.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230131/mir-1848693580.html
Односторонний мир на Украине не примут ни Киев, ни Москва, заявил Чавушоглу
Односторонний мир на Украине не примут ни Киев, ни Москва, заявил Чавушоглу - РИА Новости, 31.01.2023
Односторонний мир на Украине не примут ни Киев, ни Москва, заявил Чавушоглу
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что на Украине необходим мир, который был бы принят обеими сторонами конфликта, односторонний мир не будет принят ни... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T15:06
2023-01-31T15:06
специальная военная операция на украине
в мире
украина
мевлют чавушоглу
турция
россия
мид турции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778448869_0:0:2914:1639_1920x0_80_0_0_f5089574a0e5a6af06a2c0adec5e8827.jpg
АНКАРА, 31 янв – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что на Украине необходим мир, который был бы принят обеими сторонами конфликта, односторонний мир не будет принят ни Киевом, ни Москвой. "Что касается, войны в Украине, то мы с самого начала прилагаем усилия для ее окончания. Условия, которые были в первые месяцы войны, по сравнению с теми, что имеем сейчас, очень отличаются. Чем дальше идет война, тем сложнее. Мы даже сейчас говорим не о мире, а хотя бы о прекращении огня", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции с венгерским коллегой Петером Сийярто во вторник. По его словам, с самого начала конфликта Анкара говорила о том, что "победителей в этой войне не будет, так же как и не будет проигравших в условиях устойчивого мира". "Мы продолжим наши усилия, так как верим в то, что это война закончится за столом переговоров…Необходим мир, который бы приняли обе стороны. Это невозможно без вовлеченности обеих сторон. Односторонний мир не будет принят, ни Россией, ни Украиной. Необходимо смотреть правде в глаза", - констатировал глава турецкого внешнеполитического ведомства.
https://ria.ru/20230131/ukraina-1848683453.html
https://ria.ru/20230131/ssha-1848584006.html
украина
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778448869_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_7df9436acc37242223b4845b279e5cd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, мевлют чавушоглу, турция, россия, мид турции
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Мевлют Чавушоглу, Турция, Россия, МИД Турции
15:06 31.01.2023
 
Односторонний мир на Украине не примут ни Киев, ни Москва, заявил Чавушоглу

Глава МИД Турции Чавушоглу: односторонний мир на Украине не примут ни Киев, ни Москва

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 31 янв – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что на Украине необходим мир, который был бы принят обеими сторонами конфликта, односторонний мир не будет принят ни Киевом, ни Москвой.
"Что касается, войны в Украине, то мы с самого начала прилагаем усилия для ее окончания. Условия, которые были в первые месяцы войны, по сравнению с теми, что имеем сейчас, очень отличаются. Чем дальше идет война, тем сложнее. Мы даже сейчас говорим не о мире, а хотя бы о прекращении огня", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции с венгерским коллегой Петером Сийярто во вторник.
Военнослужащие во время учений НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
Вчера, 14:40
В Британии предложили отправить на Украину военных НАТО
По его словам, с самого начала конфликта Анкара говорила о том, что "победителей в этой войне не будет, так же как и не будет проигравших в условиях устойчивого мира".
"Мы продолжим наши усилия, так как верим в то, что это война закончится за столом переговоров…Необходим мир, который бы приняли обе стороны. Это невозможно без вовлеченности обеих сторон. Односторонний мир не будет принят, ни Россией, ни Украиной. Необходимо смотреть правде в глаза", - констатировал глава турецкого внешнеполитического ведомства.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
Вчера, 10:10
МИД: на Западе начинают понимать, что за ситуацией на Украине стоят США
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМевлют ЧавушоглуТурцияРоссияМИД Турции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала