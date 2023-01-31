https://ria.ru/20230131/mir-1848693580.html

Односторонний мир на Украине не примут ни Киев, ни Москва, заявил Чавушоглу

Односторонний мир на Украине не примут ни Киев, ни Москва, заявил Чавушоглу - РИА Новости, 31.01.2023

Односторонний мир на Украине не примут ни Киев, ни Москва, заявил Чавушоглу

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что на Украине необходим мир, который был бы принят обеими сторонами конфликта, односторонний мир не будет принят ни... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T15:06

2023-01-31T15:06

2023-01-31T15:06

специальная военная операция на украине

в мире

украина

мевлют чавушоглу

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россия

мид турции

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АНКАРА, 31 янв – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что на Украине необходим мир, который был бы принят обеими сторонами конфликта, односторонний мир не будет принят ни Киевом, ни Москвой. "Что касается, войны в Украине, то мы с самого начала прилагаем усилия для ее окончания. Условия, которые были в первые месяцы войны, по сравнению с теми, что имеем сейчас, очень отличаются. Чем дальше идет война, тем сложнее. Мы даже сейчас говорим не о мире, а хотя бы о прекращении огня", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции с венгерским коллегой Петером Сийярто во вторник. По его словам, с самого начала конфликта Анкара говорила о том, что "победителей в этой войне не будет, так же как и не будет проигравших в условиях устойчивого мира". "Мы продолжим наши усилия, так как верим в то, что это война закончится за столом переговоров…Необходим мир, который бы приняли обе стороны. Это невозможно без вовлеченности обеих сторон. Односторонний мир не будет принят, ни Россией, ни Украиной. Необходимо смотреть правде в глаза", - констатировал глава турецкого внешнеполитического ведомства.

https://ria.ru/20230131/ukraina-1848683453.html

https://ria.ru/20230131/ssha-1848584006.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, мевлют чавушоглу, турция, россия, мид турции