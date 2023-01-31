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Минтруд ужесточит антикоррупционное законодательство - РИА Новости, 31.01.2023
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Минтруд ужесточит антикоррупционное законодательство
Минтруд ужесточит антикоррупционное законодательство - РИА Новости, 31.01.2023
Минтруд ужесточит антикоррупционное законодательство
Минтруд предложил ужесточить закон "О противодействии коррупции" и увольнять начальников за бездействие в конфликте интересов подчиненных, сообщает газета РБК... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T03:17
2023-01-31T11:33
политика
россия
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Минтруд предложил ужесточить закон "О противодействии коррупции" и увольнять начальников за бездействие в конфликте интересов подчиненных, сообщает газета РБК со ссылкой на проект поправок. "Ведомство подготовило изменения в закон "О противодействии коррупции" (а также в отдельные законодательные акты), которые возлагают на руководителей обязанность принимать меры для исключения конфликта интересов у подчиненных. &lt;...&gt; Если начальнику было известно о конфликте интересов и он бездействовал, то он подлежит увольнению в связи с утратой доверия, следует из документа", — пишет издание. Проект прошел межведомственное согласование и внесен в правительство, сообщает газета со ссылкой на пресс-службу ведомства. Отмечается, что законопроект затронет государственных и муниципальных служащих, сотрудников таможенных органов, уголовно-исполнительной системы и Следственного комитета, а также МВД и Противопожарной службы. Газета уточняет, что, согласно документу, должностные лица будут обязаны сообщать руководителям о возникновении личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов. Руководитель, в свою очередь, должен принять меры по предотвращению конфликта или при отсутствии полномочий сообщить о проблеме вышестоящему должностному лицу. Общественный совет поддержал законопроект Минтруда. Кроме того, ведомству рекомендовано проработать изменения в Трудовой кодекс, чтобы раскрыть понятие "непосредственный руководитель", сообщает издание со ссылкой на слова главы совета, зампреда Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Нины Кузьминой. "По мнению Минтруда, целесообразно регламентировать порядок уведомления о возникновении личной заинтересованности отдельным указом президента", — добавляет газета.
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политика, россия, федерация независимых профсоюзов россии, рбк (медиагруппа)
Политика, Россия, Федерация независимых профсоюзов России, РБК (медиагруппа)
03:17 31.01.2023 (обновлено: 11:33 31.01.2023)
 
Минтруд ужесточит антикоррупционное законодательство

РБК: Минтруд хочет увольнять начальников за бездействие в конфликте интересов подчиненных

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЗдание Министерства труда и социальной защиты России
Здание Министерства труда и социальной защиты России - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Министерства труда и социальной защиты России. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Минтруд предложил ужесточить закон "О противодействии коррупции" и увольнять начальников за бездействие в конфликте интересов подчиненных, сообщает газета РБК со ссылкой на проект поправок.
"Ведомство подготовило изменения в закон "О противодействии коррупции" (а также в отдельные законодательные акты), которые возлагают на руководителей обязанность принимать меры для исключения конфликта интересов у подчиненных. <...> Если начальнику было известно о конфликте интересов и он бездействовал, то он подлежит увольнению в связи с утратой доверия, следует из документа", — пишет издание.
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Проект прошел межведомственное согласование и внесен в правительство, сообщает газета со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что законопроект затронет государственных и муниципальных служащих, сотрудников таможенных органов, уголовно-исполнительной системы и Следственного комитета, а также МВД и Противопожарной службы.
Газета уточняет, что, согласно документу, должностные лица будут обязаны сообщать руководителям о возникновении личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов. Руководитель, в свою очередь, должен принять меры по предотвращению конфликта или при отсутствии полномочий сообщить о проблеме вышестоящему должностному лицу.
Общественный совет поддержал законопроект Минтруда. Кроме того, ведомству рекомендовано проработать изменения в Трудовой кодекс, чтобы раскрыть понятие "непосредственный руководитель", сообщает издание со ссылкой на слова главы совета, зампреда Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Нины Кузьминой.
"По мнению Минтруда, целесообразно регламентировать порядок уведомления о возникновении личной заинтересованности отдельным указом президента", — добавляет газета.
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