https://ria.ru/20230131/mintrud-1848556003.html
Минтруд ужесточит антикоррупционное законодательство
Минтруд ужесточит антикоррупционное законодательство - РИА Новости, 31.01.2023
Минтруд ужесточит антикоррупционное законодательство
Минтруд предложил ужесточить закон "О противодействии коррупции" и увольнять начальников за бездействие в конфликте интересов подчиненных, сообщает газета РБК... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T03:17
2023-01-31T03:17
2023-01-31T11:33
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Минтруд предложил ужесточить закон "О противодействии коррупции" и увольнять начальников за бездействие в конфликте интересов подчиненных, сообщает газета РБК со ссылкой на проект поправок. "Ведомство подготовило изменения в закон "О противодействии коррупции" (а также в отдельные законодательные акты), которые возлагают на руководителей обязанность принимать меры для исключения конфликта интересов у подчиненных. <...> Если начальнику было известно о конфликте интересов и он бездействовал, то он подлежит увольнению в связи с утратой доверия, следует из документа", — пишет издание. Проект прошел межведомственное согласование и внесен в правительство, сообщает газета со ссылкой на пресс-службу ведомства. Отмечается, что законопроект затронет государственных и муниципальных служащих, сотрудников таможенных органов, уголовно-исполнительной системы и Следственного комитета, а также МВД и Противопожарной службы. Газета уточняет, что, согласно документу, должностные лица будут обязаны сообщать руководителям о возникновении личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов. Руководитель, в свою очередь, должен принять меры по предотвращению конфликта или при отсутствии полномочий сообщить о проблеме вышестоящему должностному лицу. Общественный совет поддержал законопроект Минтруда. Кроме того, ведомству рекомендовано проработать изменения в Трудовой кодекс, чтобы раскрыть понятие "непосредственный руководитель", сообщает издание со ссылкой на слова главы совета, зампреда Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Нины Кузьминой. "По мнению Минтруда, целесообразно регламентировать порядок уведомления о возникновении личной заинтересованности отдельным указом президента", — добавляет газета.
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Политика, Россия, Федерация независимых профсоюзов России, РБК (медиагруппа)
03:17 31.01.2023 (обновлено: 11:33 31.01.2023)
Минтруд ужесточит антикоррупционное законодательство
РБК: Минтруд хочет увольнять начальников за бездействие в конфликте интересов подчиненных
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости.
Минтруд предложил ужесточить закон "О противодействии коррупции" и увольнять начальников за бездействие в конфликте интересов подчиненных, сообщает газета РБК
со ссылкой на проект поправок.
"Ведомство подготовило изменения в закон "О противодействии коррупции" (а также в отдельные законодательные акты), которые возлагают на руководителей обязанность принимать меры для исключения конфликта интересов у подчиненных. <...> Если начальнику было известно о конфликте интересов и он бездействовал, то он подлежит увольнению в связи с утратой доверия, следует из документа", — пишет издание.
Проект прошел межведомственное согласование и внесен в правительство, сообщает газета со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что законопроект затронет государственных и муниципальных служащих, сотрудников таможенных органов, уголовно-исполнительной системы и Следственного комитета, а также МВД и Противопожарной службы.
Газета уточняет, что, согласно документу, должностные лица будут обязаны сообщать руководителям о возникновении личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов. Руководитель, в свою очередь, должен принять меры по предотвращению конфликта или при отсутствии полномочий сообщить о проблеме вышестоящему должностному лицу.
Общественный совет поддержал законопроект Минтруда. Кроме того, ведомству рекомендовано проработать изменения в Трудовой кодекс, чтобы раскрыть понятие "непосредственный руководитель", сообщает издание со ссылкой на слова главы совета, зампреда Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР
) Нины Кузьминой.
"По мнению Минтруда, целесообразно регламентировать порядок уведомления о возникновении личной заинтересованности отдельным указом президента", — добавляет газета.