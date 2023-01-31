https://ria.ru/20230131/minomet-1848587265.html

Российские военные под Херсоном уничтожили украинский миномет

Российские военные под Херсоном уничтожили украинский миномет - РИА Новости, 31.01.2023

Российские военные под Херсоном уничтожили украинский миномет

Российские артиллеристы уничтожили ночью 120-миллиметровый миномет на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил РИА Новости во вторник источник,... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T10:24

2023-01-31T10:24

2023-01-31T10:24

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 31 янв - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили ночью 120-миллиметровый миномет на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил РИА Новости во вторник источник, знакомый с ситуацией. "Ночью артиллерийским огнем по позиции одного из подразделений ВСУ в районе села Понятовка уничтожен личный состав противника. Потери – четверо убитых, шестеро раненых. В районе села Токаревка уничтожен миномет калибра 120 миллиметров с боекомплектом и расчетом. Потери – двое убитых, трое раненых", - рассказал источник.

https://ria.ru/20230131/kremennaya-1848566254.html

херсон

днепр (город)

херсонская область

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