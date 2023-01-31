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Российские военные под Херсоном уничтожили украинский миномет - РИА Новости, 31.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230131/minomet-1848587265.html
Российские военные под Херсоном уничтожили украинский миномет
Российские военные под Херсоном уничтожили украинский миномет - РИА Новости, 31.01.2023
Российские военные под Херсоном уничтожили украинский миномет
Российские артиллеристы уничтожили ночью 120-миллиметровый миномет на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил РИА Новости во вторник источник,... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T10:24
2023-01-31T10:24
специальная военная операция на украине
херсон
днепр (город)
херсонская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 31 янв - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили ночью 120-миллиметровый миномет на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил РИА Новости во вторник источник, знакомый с ситуацией. "Ночью артиллерийским огнем по позиции одного из подразделений ВСУ в районе села Понятовка уничтожен личный состав противника. Потери – четверо убитых, шестеро раненых. В районе села Токаревка уничтожен миномет калибра 120 миллиметров с боекомплектом и расчетом. Потери – двое убитых, трое раненых", - рассказал источник.
https://ria.ru/20230131/kremennaya-1848566254.html
херсон
днепр (город)
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херсон, днепр (город), херсонская область , вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Днепр (город), Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
10:24 31.01.2023
 
Российские военные под Херсоном уничтожили украинский миномет

Источник: ВС России под Херсоном уничтожили украинский миномет вместе с расчетом

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 31 янв - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили ночью 120-миллиметровый миномет на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил РИА Новости во вторник источник, знакомый с ситуацией.
"Ночью артиллерийским огнем по позиции одного из подразделений ВСУ в районе села Понятовка уничтожен личный состав противника. Потери – четверо убитых, шестеро раненых. В районе села Токаревка уничтожен миномет калибра 120 миллиметров с боекомплектом и расчетом. Потери – двое убитых, трое раненых", - рассказал источник.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонДнепр (город)Херсонская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраина
 
 
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