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Над Красноярском пролетел метеор
Над Красноярском пролетел метеор - РИА Новости, 31.01.2023
Над Красноярском пролетел метеор
Над Красноярском и прилегающими районами города пролетел метеор, видео с места событий появилось в группе "ЧП Красноярск" в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T18:16
2023-01-31T18:16
2023-01-31T19:18
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КРАСНОЯРСК, 31 янв — РИА Новости. Над Красноярском и прилегающими районами города пролетел метеор, видео с места событий появилось в группе "ЧП Красноярск" в соцсети "ВКонтакте".На кадрах видно, как светящийся объект движется по небу и через некоторое время пропадает.По словам пользователей, метеор можно было увидеть между 20:30 и 21:00 по местному времени (16:30-17:00 мск).В ГУ МЧС по Красноярскому краю сообщили РИА Новости, что с информацией о пролетавшем объекте к ним никто не обращался.
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происшествия, космос - риа наука, россия, красноярский край, красноярск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Космос - РИА Наука, Россия, Красноярский край, Красноярск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
18:16 31.01.2023 (обновлено: 19:18 31.01.2023)
Над Красноярском пролетел метеор
Над Красноярском и прилегающими районами города пролетел метеор