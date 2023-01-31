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Над Красноярском пролетел метеор - РИА Новости, 31.01.2023
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Над Красноярском пролетел метеор
Над Красноярском пролетел метеор - РИА Новости, 31.01.2023
Над Красноярском пролетел метеор
Над Красноярском и прилегающими районами города пролетел метеор, видео с места событий появилось в группе "ЧП Красноярск" в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T18:16
2023-01-31T19:18
происшествия
космос - риа наука
россия
красноярский край
красноярск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОЯРСК, 31 янв — РИА Новости. Над Красноярском и прилегающими районами города пролетел метеор, видео с места событий появилось в группе "ЧП Красноярск" в соцсети "ВКонтакте".На кадрах видно, как светящийся объект движется по небу и через некоторое время пропадает.По словам пользователей, метеор можно было увидеть между 20:30 и 21:00 по местному времени (16:30-17:00 мск).В ГУ МЧС по Красноярскому краю сообщили РИА Новости, что с информацией о пролетавшем объекте к ним никто не обращался.
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россия
красноярский край
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происшествия, космос - риа наука, россия, красноярский край, красноярск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Космос - РИА Наука, Россия, Красноярский край, Красноярск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
18:16 31.01.2023 (обновлено: 19:18 31.01.2023)
 
Над Красноярском пролетел метеор

Над Красноярском и прилегающими районами города пролетел метеор

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкКрасноярск
Красноярск - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Красноярск. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 31 янв — РИА Новости. Над Красноярском и прилегающими районами города пролетел метеор, видео с места событий появилось в группе "ЧП Красноярск" в соцсети "ВКонтакте".
На кадрах видно, как светящийся объект движется по небу и через некоторое время пропадает.
По словам пользователей, метеор можно было увидеть между 20:30 и 21:00 по местному времени (16:30-17:00 мск).
В ГУ МЧС по Красноярскому краю сообщили РИА Новости, что с информацией о пролетавшем объекте к ним никто не обращался.
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ПроисшествияКосмос - РИА НаукаРоссияКрасноярский крайКрасноярскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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