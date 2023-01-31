https://ria.ru/20230131/meteor-1848762754.html

Над Красноярском пролетел метеор

Над Красноярском пролетел метеор - РИА Новости, 31.01.2023

Над Красноярском пролетел метеор

Над Красноярском и прилегающими районами города пролетел метеор, видео с места событий появилось в группе "ЧП Красноярск" в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T18:16

2023-01-31T18:16

2023-01-31T19:18

происшествия

космос - риа наука

россия

красноярский край

красноярск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОЯРСК, 31 янв — РИА Новости. Над Красноярском и прилегающими районами города пролетел метеор, видео с места событий появилось в группе "ЧП Красноярск" в соцсети "ВКонтакте".На кадрах видно, как светящийся объект движется по небу и через некоторое время пропадает.По словам пользователей, метеор можно было увидеть между 20:30 и 21:00 по местному времени (16:30-17:00 мск).В ГУ МЧС по Красноярскому краю сообщили РИА Новости, что с информацией о пролетавшем объекте к ним никто не обращался.

https://ria.ru/20220809/meteorit-1808229457.html

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происшествия, космос - риа наука, россия, красноярский край, красноярск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)