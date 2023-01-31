https://ria.ru/20230131/mchs-1848658967.html

Путин назначил нового заместителя главы МЧС

Путин назначил нового заместителя главы МЧС - РИА Новости, 31.01.2023

Путин назначил нового заместителя главы МЧС

Президент России Владимир Путин назначил Антона Герасимова заместителем главы МЧС России, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T13:43

2023-01-31T13:43

2023-01-31T14:44

политика

россия

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Антона Герасимова заместителем главы МЧС России, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Назначить Герасимова Антона Андреевича заместителем Министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", - говорится в документе. Указ вступает в силу со дня его подписания, 31 января.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, ранее Антон Герасимов замещал руководящие должности в коммерческих организациях. Имеет опыт государственной службы и научной деятельности. Кандидат технических наук.

https://ria.ru/20230103/shtat-1842959443.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)