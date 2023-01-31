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Путин назначил нового заместителя главы МЧС - РИА Новости, 31.01.2023
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Путин назначил нового заместителя главы МЧС
Путин назначил нового заместителя главы МЧС - РИА Новости, 31.01.2023
Путин назначил нового заместителя главы МЧС
Президент России Владимир Путин назначил Антона Герасимова заместителем главы МЧС России, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T13:43
2023-01-31T14:44
политика
россия
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Антона Герасимова заместителем главы МЧС России, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Назначить Герасимова Антона Андреевича заместителем Министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", - говорится в документе. Указ вступает в силу со дня его подписания, 31 января.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, ранее Антон Герасимов замещал руководящие должности в коммерческих организациях. Имеет опыт государственной службы и научной деятельности. Кандидат технических наук.
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политика, россия, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Политика, Россия, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
13:43 31.01.2023 (обновлено: 14:44 31.01.2023)
 
Путин назначил нового заместителя главы МЧС

Путин подписал указ о назначении Антона Герасимова заместителем главы МЧС

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в медиабанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники МЧС. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Антона Герасимова заместителем главы МЧС России, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить Герасимова Антона Андреевича заместителем Министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", - говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его подписания, 31 января.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, ранее Антон Герасимов замещал руководящие должности в коммерческих организациях. Имеет опыт государственной службы и научной деятельности. Кандидат технических наук.
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ПолитикаРоссияВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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