https://ria.ru/20230131/mchs-1848658967.html
Путин назначил нового заместителя главы МЧС
Путин назначил нового заместителя главы МЧС - РИА Новости, 31.01.2023
Путин назначил нового заместителя главы МЧС
Президент России Владимир Путин назначил Антона Герасимова заместителем главы МЧС России, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T13:43
2023-01-31T13:43
2023-01-31T14:44
политика
россия
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Антона Герасимова заместителем главы МЧС России, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Назначить Герасимова Антона Андреевича заместителем Министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", - говорится в документе. Указ вступает в силу со дня его подписания, 31 января.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, ранее Антон Герасимов замещал руководящие должности в коммерческих организациях. Имеет опыт государственной службы и научной деятельности. Кандидат технических наук.
https://ria.ru/20230103/shtat-1842959443.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Политика, Россия, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
13:43 31.01.2023 (обновлено: 14:44 31.01.2023)
Путин назначил нового заместителя главы МЧС
Путин подписал указ о назначении Антона Герасимова заместителем главы МЧС