23:30 31.01.2023 (обновлено: 23:59 31.01.2023)
В Вене открылась выставка в память об узниках Маутхаузена
В Вене в Российском институте культуры открылась выставка в память об узниках Маутхаузена
Выставка в память об узниках Маутхаузена в Вене
ВЕНА, 31 янв - РИА Новости. Выставка "In Memoriam Mauthausen" ("В память о Маутхаузене") открылась во вторник в Российском институте культуры (RKI) в Вене.
В экспозиции представлены работы двух австрийских художников. Это Штефан Хильге и Альфред Хрдличка. Куратором выставки выступает историк, член правления Австрийского общества концлагеря Маутхаузен Вольфганг Йоханнес Бандион. Экспозиция продлится до конца февраля.
В графических работах австрийского художника Штефана Хильге отражена повседневная жизнь узников концлагеря Маутхаузен. Голод, страх и безнадежность влияли на этих людей, но сопротивление и человечность дали им силы выжить, говорится в аннотации к работам Хильге. На примере австрийца Иоганна Грубера, который сам был узником Маутхаузена и оказывал помощь своим товарищам, Альфред Хрдличка напомнил в своих работах, на что способны солидарность и человечность.
В рамках открытия выставки гостям представили проект студентов Московского авиационного института (МАИ), посвящённый узникам концлагеря Маутхаузен из "блока 20", которые организовали восстание в ночь на 2 февраля 1945 года. Операция по поимке бежавших узников называлась "Мюльфиртельской охотой на зайцев", нацистские военные части, народное ополчение (фольксштурм), гитлерюгенд и местное население "охотились" на беглецов.
Во главе восстания в Маутхаузене стояли советские лётчики - узники "блока 20". Студенты МАИ собрали уникальную информацию о героях и провели поиски их родственников. В ходе презентации они пообещали продолжить эту работу.
"На протяжении многих лет предпринимались усилия, чтобы сделать день освобождения (нацистского концлагеря на территории Польши - ред) Аушвица официальным международным днем (Днем памяти жертв Холокоста - ред). Это было тем более важно, что чрезвычайно много австрийцев погибли в Аушвице. Но много важнее для Австрии было залечить рану в собственной стране... потому что это крайне неприятно - иметь концлагерь в собственной стране. И это неприятно - жить там и разбираться с этим, в этом прекрасном месте, зная, что там произошло. После войны это с удовольствием было вытеснено из памяти, и только другое поколение, даже не следующее, а поколение внуков стало задавать вопросы о том, что же случилось тогда", - пояснил РИА Новости член правления Австрийского общества концлагеря Маутхаузен Вольфганг Бандион.
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Он добавил, что ежегодное празднование освобождения концлагеря Маутхаузен - крупнейшее среди аналогичных мероприятий в Европе, в том числе и по числу представителей разных народов, которые в нем участвуют. Это могло бы быть основанием для "европейской идентичности", возникшей после 1945 года, которая должна вести "к диалогу и сотрудничеству, не исключающему никакие страны", заявил Бандион.
Нацистский концлагерь "Маутхаузен" существовал на территории Австрии с 1938 по 1945 годы, в нем погибли более ста тысяч узников, в том числе тысячи советских военнопленных. В Маутхаузене был убит Герой Советского Союза генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев. С 1947 года на территории бывшего лагеря работает мемориал. В день освобождения Маутхаузена мемориал ежегодно посещают многочисленные делегации и тысячи посетителей.
Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). "Аушвиц-Биркенау" был крупнейшим нацистским лагерем смерти, поэтому стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Всего погибло шесть миллионов евреев. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
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