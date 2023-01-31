https://ria.ru/20230131/market-1848592170.html

"Яндекс.Маркет" запустил сервис по продаже подержанной одежды и обуви

"Яндекс.Маркет" запустил сервис по продаже подержанной одежды и обуви - РИА Новости, 31.01.2023

"Яндекс.Маркет" запустил сервис по продаже подержанной одежды и обуви

Бывшие в употреблении одежду, обувь и аксессуары теперь можно продавать на "Яндекс Маркете", сообщает компания. Пока сервис доступен только для Москвы, но в... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T10:37

2023-01-31T10:37

2023-01-31T10:37

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Бывшие в употреблении одежду, обувь и аксессуары теперь можно продавать на "Яндекс Маркете", сообщает компания. Пока сервис доступен только для Москвы, но в дальнейшем планируется подключить и другие города. До этого маркетплейс уже начал продавать и принимать от пользователей б/у смартфоны, ноутбуки, детские коляски, фотоаппараты, игровые приставки и ряд других товаров. "На "Яндекс Маркете" теперь можно продать бывшие в употреблении одежду, обувь и аксессуары, а также выбрать предметы гардероба в разделе Ресейл", - говорится в сообщении. Первым партнером по выкупу одежды выступила платформа Cloudset, специализирующаяся на аренде и перепродаже брендовых вещей. Маркетплейс предлагает два варианта для тех, что хочет реализовать такие вещи: получить оплату сразу, продав товар сервису, или сдать вещь, а деньги получить после того, как ее кто-нибудь купит. Во втором случае сумма будет больше. "Новая услуга уже доступна в Москве, скоро она появится и в других городах страны. Список брендов и типов одежды, обуви, аксессуаров, доступных для выкупа на "Маркете", будет постоянно расширяться", - добавляет компания. Ранее, в августе 2022 года, интернет-магазин Lamoda совместно с российской ресейл-платформой Second Friend Store также запустил на своей площадке продажу подержанных брендовых вещей.

https://ria.ru/20230121/flag-1846407220.html

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технологии, москва, яндекс.маркет, lamoda, россия, общество