https://ria.ru/20230131/market-1848592170.html
"Яндекс.Маркет" запустил сервис по продаже подержанной одежды и обуви
"Яндекс.Маркет" запустил сервис по продаже подержанной одежды и обуви - РИА Новости, 31.01.2023
"Яндекс.Маркет" запустил сервис по продаже подержанной одежды и обуви
Бывшие в употреблении одежду, обувь и аксессуары теперь можно продавать на "Яндекс Маркете", сообщает компания. Пока сервис доступен только для Москвы, но в... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T10:37
2023-01-31T10:37
2023-01-31T10:37
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Бывшие в употреблении одежду, обувь и аксессуары теперь можно продавать на "Яндекс Маркете", сообщает компания. Пока сервис доступен только для Москвы, но в дальнейшем планируется подключить и другие города. До этого маркетплейс уже начал продавать и принимать от пользователей б/у смартфоны, ноутбуки, детские коляски, фотоаппараты, игровые приставки и ряд других товаров. "На "Яндекс Маркете" теперь можно продать бывшие в употреблении одежду, обувь и аксессуары, а также выбрать предметы гардероба в разделе Ресейл", - говорится в сообщении. Первым партнером по выкупу одежды выступила платформа Cloudset, специализирующаяся на аренде и перепродаже брендовых вещей. Маркетплейс предлагает два варианта для тех, что хочет реализовать такие вещи: получить оплату сразу, продав товар сервису, или сдать вещь, а деньги получить после того, как ее кто-нибудь купит. Во втором случае сумма будет больше. "Новая услуга уже доступна в Москве, скоро она появится и в других городах страны. Список брендов и типов одежды, обуви, аксессуаров, доступных для выкупа на "Маркете", будет постоянно расширяться", - добавляет компания. Ранее, в августе 2022 года, интернет-магазин Lamoda совместно с российской ресейл-платформой Second Friend Store также запустил на своей площадке продажу подержанных брендовых вещей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, москва, яндекс.маркет, lamoda, россия, общество
Технологии, Москва, Яндекс.Маркет, Lamoda, Россия, Общество
"Яндекс.Маркет" запустил сервис по продаже подержанной одежды и обуви
"Яндекс.Маркет" запустил сервис по продаже подержанной одежды, обуви и аксессуаров
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Бывшие в употреблении одежду, обувь и аксессуары теперь можно продавать на "Яндекс Маркете", сообщает компания. Пока сервис доступен только для Москвы, но в дальнейшем планируется подключить и другие города.
До этого маркетплейс уже начал продавать и принимать от пользователей б/у смартфоны, ноутбуки, детские коляски, фотоаппараты, игровые приставки и ряд других товаров.
"На "Яндекс Маркете" теперь можно продать бывшие в употреблении одежду, обувь и аксессуары, а также выбрать предметы гардероба в разделе Ресейл", - говорится в сообщении. Первым партнером по выкупу одежды выступила платформа Cloudset, специализирующаяся на аренде и перепродаже брендовых вещей.
Маркетплейс предлагает два варианта для тех, что хочет реализовать такие вещи: получить оплату сразу, продав товар сервису, или сдать вещь, а деньги получить после того, как ее кто-нибудь купит. Во втором случае сумма будет больше.
"Новая услуга уже доступна в Москве, скоро она появится и в других городах страны. Список брендов и типов одежды, обуви, аксессуаров, доступных для выкупа на "Маркете", будет постоянно расширяться", - добавляет компания.
Ранее, в августе 2022 года, интернет-магазин Lamoda
совместно с российской ресейл-платформой Second Friend Store также запустил на своей площадке продажу подержанных брендовых вещей.