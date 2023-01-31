https://ria.ru/20230131/makron-1848694985.html

Внук де Голля призвал Макрона сесть за стол переговоров с Россией

Внук де Голля призвал Макрона сесть за стол переговоров с Россией - РИА Новости, 31.01.2023

Внук де Голля призвал Макрона сесть за стол переговоров с Россией

Французскому лидеру Эммануэлю Макрону следует начать переговоры с Москвой, заявил РИА Новости внук бывшего главы государства — генерала Шарля де Голля — Пьер де РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T15:09

2023-01-31T15:09

2023-01-31T15:49

специальная военная операция на украине

в мире

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сергей лавров

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Французскому лидеру Эммануэлю Макрону следует начать переговоры с Москвой, заявил РИА Новости внук бывшего главы государства — генерала Шарля де Голля — Пьер де Голль.По его словам, французы платят высокую цену за продолжение украинского кризиса. Общественный деятель призвал Макрона проявлять большую независимость и с уважением отнестись к возложенной на него ответственности."Я бы хотел, чтобы Макрон не был исключен из переговорного процесса более весомыми игроками и чтобы эскалация с поставками вооружений, за которую мы платим высокую цену, прекратилась", — подчеркнул де Голль.Собеседник РИА Новости отметил, что Россия и Запад могут достичь деэскалации дипломатическим путем.Во вторник во время круглого стола "Память о Второй мировой войне в России и Франции. К 80-летию победы в Сталинградской битве", организованного медиагруппой "Россия сегодня", де Голль предложил "урезонить американцев" в конфликте на Украине. По его мнению, вслед за поставками танков Киеву может достаться более мощное оружие, что увеличивает риски третьей мировой войны. Де Голль добавил, что Париж стал недружественным по отношению к Москве, но у России и Франции есть общая крепкая история, которая сможет затмить конфликт интересов.На прошлой неделе правительство ФРГ после давления со стороны союзников по НАТО объявило, что передаст Украине Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США же анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса — 31 единицы — современных танков Abrams собственного производства. Белый дом уточнил, что поставка Abrams займет "много месяцев".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что грузы с западным оружием станут законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230130/makron-1848537538.html

https://ria.ru/20230121/frantsiya-1846410127.html

https://ria.ru/20230126/leopardy-1847413989.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, франция, украина, эммануэль макрон, шарль де голль, сергей лавров, нато, m1 abrams