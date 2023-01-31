15:09 31.01.2023 (обновлено: 15:49 31.01.2023)
Внук де Голля призвал Макрона сесть за стол переговоров с Россией
Внук де Голля Пьер считает, что Макрон должен сесть за стол переговоров с Россией
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкОбщественный деятель, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль за круглым столом "Память о Второй мировой войне в России и во Франции. К 80-летию победы в Сталинградской битве"
Общественный деятель, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль за круглым столом "Память о Второй мировой войне в России и во Франции. К 80-летию победы в Сталинградской битве"
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Французскому лидеру Эммануэлю Макрону следует начать переговоры с Москвой, заявил РИА Новости внук бывшего главы государства — генерала Шарля де Голля — Пьер де Голль.
"Действующий президент Франции должен сесть за стол переговоров с Россией, чтобы договориться о разрешении этого конфликта (на Украине. — Прим. ред.)", — сказал собеседник агентства.
По его словам, французы платят высокую цену за продолжение украинского кризиса. Общественный деятель призвал Макрона проявлять большую независимость и с уважением отнестись к возложенной на него ответственности.
"Я бы хотел, чтобы Макрон не был исключен из переговорного процесса более весомыми игроками и чтобы эскалация с поставками вооружений, за которую мы платим высокую цену, прекратилась", — подчеркнул де Голль.
Собеседник РИА Новости отметил, что Россия и Запад могут достичь деэскалации дипломатическим путем.
"Только через диалог, а затем через совместное сотрудничество и взаимопонимание мы сможем прийти к стабильному и устойчивому миру с гарантиями безопасности, чтобы этот конфликт разрешился", — заключил общественный деятель.
Во вторник во время круглого стола "Память о Второй мировой войне в России и Франции. К 80-летию победы в Сталинградской битве", организованного медиагруппой "Россия сегодня", де Голль предложил "урезонить американцев" в конфликте на Украине. По его мнению, вслед за поставками танков Киеву может достаться более мощное оружие, что увеличивает риски третьей мировой войны.
21 января, 03:04Экс-госсекретарь Франции осудил поставки Западом оружия Украине
На прошлой неделе правительство ФРГ после давления со стороны союзников по НАТО объявило, что передаст Украине Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США же анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса — 31 единицы — современных танков Abrams собственного производства. Белый дом уточнил, что поставка Abrams займет "много месяцев".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что грузы с западным оружием станут законной целью для российской армии.