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Внук де Голля призвал Макрона сесть за стол переговоров с Россией - РИА Новости, 31.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230131/makron-1848694985.html
Внук де Голля призвал Макрона сесть за стол переговоров с Россией
Внук де Голля призвал Макрона сесть за стол переговоров с Россией - РИА Новости, 31.01.2023
Внук де Голля призвал Макрона сесть за стол переговоров с Россией
Французскому лидеру Эммануэлю Макрону следует начать переговоры с Москвой, заявил РИА Новости внук бывшего главы государства — генерала Шарля де Голля — Пьер де РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T15:09
2023-01-31T15:49
специальная военная операция на украине
в мире
россия
франция
украина
эммануэль макрон
шарль де голль
сергей лавров
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Французскому лидеру Эммануэлю Макрону следует начать переговоры с Москвой, заявил РИА Новости внук бывшего главы государства — генерала Шарля де Голля — Пьер де Голль.По его словам, французы платят высокую цену за продолжение украинского кризиса. Общественный деятель призвал Макрона проявлять большую независимость и с уважением отнестись к возложенной на него ответственности."Я бы хотел, чтобы Макрон не был исключен из переговорного процесса более весомыми игроками и чтобы эскалация с поставками вооружений, за которую мы платим высокую цену, прекратилась", — подчеркнул де Голль.Собеседник РИА Новости отметил, что Россия и Запад могут достичь деэскалации дипломатическим путем.Во вторник во время круглого стола "Память о Второй мировой войне в России и Франции. К 80-летию победы в Сталинградской битве", организованного медиагруппой "Россия сегодня", де Голль предложил "урезонить американцев" в конфликте на Украине. По его мнению, вслед за поставками танков Киеву может достаться более мощное оружие, что увеличивает риски третьей мировой войны. Де Голль добавил, что Париж стал недружественным по отношению к Москве, но у России и Франции есть общая крепкая история, которая сможет затмить конфликт интересов.На прошлой неделе правительство ФРГ после давления со стороны союзников по НАТО объявило, что передаст Украине Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США же анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса — 31 единицы — современных танков Abrams собственного производства. Белый дом уточнил, что поставка Abrams займет "много месяцев".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что грузы с западным оружием станут законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230130/makron-1848537538.html
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в мире, россия, франция, украина, эммануэль макрон, шарль де голль, сергей лавров, нато, m1 abrams
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Франция, Украина, Эммануэль Макрон, Шарль де Голль, Сергей Лавров, НАТО, M1 Abrams
15:09 31.01.2023 (обновлено: 15:49 31.01.2023)
 
Внук де Голля призвал Макрона сесть за стол переговоров с Россией

Внук де Голля Пьер считает, что Макрон должен сесть за стол переговоров с Россией

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкОбщественный деятель, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль за круглым столом "Память о Второй мировой войне в России и во Франции. К 80-летию победы в Сталинградской битве"
Общественный деятель, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль за круглым столом Память о Второй мировой войне в России и во Франции. К 80-летию победы в Сталинградской битве - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Общественный деятель, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль за круглым столом "Память о Второй мировой войне в России и во Франции. К 80-летию победы в Сталинградской битве"
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Французскому лидеру Эммануэлю Макрону следует начать переговоры с Москвой, заявил РИА Новости внук бывшего главы государства — генерала Шарля де Голля — Пьер де Голль.

"Действующий президент Франции должен сесть за стол переговоров с Россией, чтобы договориться о разрешении этого конфликта (на Украине. — Прим. ред.)", — сказал собеседник агентства.

По его словам, французы платят высокую цену за продолжение украинского кризиса. Общественный деятель призвал Макрона проявлять большую независимость и с уважением отнестись к возложенной на него ответственности.
"Я бы хотел, чтобы Макрон не был исключен из переговорного процесса более весомыми игроками и чтобы эскалация с поставками вооружений, за которую мы платим высокую цену, прекратилась", — подчеркнул де Голль.
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Собеседник РИА Новости отметил, что Россия и Запад могут достичь деэскалации дипломатическим путем.

"Только через диалог, а затем через совместное сотрудничество и взаимопонимание мы сможем прийти к стабильному и устойчивому миру с гарантиями безопасности, чтобы этот конфликт разрешился", — заключил общественный деятель.

Во вторник во время круглого стола "Память о Второй мировой войне в России и Франции. К 80-летию победы в Сталинградской битве", организованного медиагруппой "Россия сегодня", де Голль предложил "урезонить американцев" в конфликте на Украине. По его мнению, вслед за поставками танков Киеву может достаться более мощное оружие, что увеличивает риски третьей мировой войны.
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Де Голль добавил, что Париж стал недружественным по отношению к Москве, но у России и Франции есть общая крепкая история, которая сможет затмить конфликт интересов.
На прошлой неделе правительство ФРГ после давления со стороны союзников по НАТО объявило, что передаст Украине Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США же анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса — 31 единицы — современных танков Abrams собственного производства. Белый дом уточнил, что поставка Abrams займет "много месяцев".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что грузы с западным оружием станут законной целью для российской армии.
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