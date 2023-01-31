https://ria.ru/20230131/makeevka-1848702702.html

ВСУ выпустили по Макеевке три снаряда

ВСУ выпустили по Макеевке три снаряда - РИА Новости, 31.01.2023

ВСУ выпустили по Макеевке три снаряда

Украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T15:27

2023-01-31T15:27

2023-01-31T15:27

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

донецкая народная республика

украина

нато

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ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

макеевка

донецкая народная республика

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, макеевка, донецкая народная республика, украина, нато