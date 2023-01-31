https://ria.ru/20230131/litsenziya-1848715953.html
В Совфеде поддержали идею доступа к западным продуктам без лицензии
В Совфеде поддержали идею доступа к западным продуктам без лицензии - РИА Новости, 31.01.2023
В Совфеде поддержали идею доступа к западным продуктам без лицензии
Предложение замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева обеспечить России доступ к западной интеллектуальной собственности без лицензии – очень верное, было бы... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T16:04
2023-01-31T16:04
2023-01-31T16:05
россия
дмитрий медведев
алексей синицын
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Предложение замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева обеспечить России доступ к западной интеллектуальной собственности без лицензии – очень верное, было бы неправильным защищать авторские права авторов из недружественных стран перед интересами наших граждан, считает первый замглавы экономического комитета Совфеда Алексей Синицын. "Честно говоря, это очень верное утверждение. Мы понимаем, в какой ситуации сейчас находится мир, и говорить о том, что, давайте, будем приоритетно защищать авторские права авторов из недружественных стран перед интересам собственных кинотеатров и зрителей - на мой взгляд, неверно", - сказал сенатор на совещании, посвященном поддержке отечественных кинотеатров. Ранее законодатели предложили показывать зрителям зарубежные фильмы, используя принцип параллельного импорта. При этом авторы произведения получали бы вознаграждение за показ картины в РФ. Медведев предложил в качестве контрсанкций использовать правила об использовании любой западной интеллектуальной собственности без лицензии.
https://ria.ru/20230116/kinoteatr-1845229368.html
https://ria.ru/20230118/cheburashka-1845821416.html
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россия, дмитрий медведев, алексей синицын, совет федерации рф
Россия, Дмитрий Медведев, Алексей Синицын, Совет Федерации РФ
16:04 31.01.2023 (обновлено: 16:05 31.01.2023)
В Совфеде поддержали идею доступа к западным продуктам без лицензии
Член СФ Синицын поддержал предложение обеспечить доступ к западным продуктам без лицензии
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Предложение замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева обеспечить России доступ к западной интеллектуальной собственности без лицензии – очень верное, было бы неправильным защищать авторские права авторов из недружественных стран перед интересами наших граждан, считает первый замглавы экономического комитета Совфеда Алексей Синицын.
"Честно говоря, это очень верное утверждение. Мы понимаем, в какой ситуации сейчас находится мир, и говорить о том, что, давайте, будем приоритетно защищать авторские права авторов из недружественных стран перед интересам собственных кинотеатров и зрителей - на мой взгляд, неверно", - сказал сенатор на совещании, посвященном поддержке отечественных кинотеатров.
Ранее законодатели предложили показывать зрителям зарубежные фильмы, используя принцип параллельного импорта. При этом авторы произведения получали бы вознаграждение за показ картины в РФ.
Медведев предложил в качестве контрсанкций использовать правила об использовании любой западной интеллектуальной собственности без лицензии.