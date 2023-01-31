20:42 31.01.2023 (обновлено: 22:58 31.01.2023)
ВС России предупреждали местных о минах "Лепесток" в Изюме, заявила HRW
HRW: российские войска предупреждали местных о минах "Лепесток" в Изюме и лечили раненых
Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток". Архивное фото
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Вооруженные силы России предупреждали жителей Изюма о разбросанных ВСУ противопехотных минах "Лепесток", сообщила в своем докладе международная неправительственная организация Human Rights Watch.
"Более ста местных жителей Изюма и его окрестностей рассказали, что российские войска распространяли листовки с предупреждением об опасности наземных мин. Они также занимались обезвреживанием мин в общественных местах и на территориях частной собственности мирного населения. Они также увозили пострадавших при подрыве мин в Россию для оказания медицинской помощи", — говорится в публикации.
Информацию о транспортировке жертв подрыва на российскую территорию для дальнейшего лечения подтвердили двое пострадавших.
Правозащитники отметили, что действия российских Вооруженных сил несовместимы с ответственностью за установку этих мин.
По оценке HRW, из-за действий украинских войск, которые сбрасывали в Изюме мины, погибли 11 мирных жителей. Правозащитники выявили применение "Лепестков" в девяти разных районах города, а также его окрестностях.
По словам опрошенных медиков, около 50 человек, включая пятерых детей, получили медицинскую помощь. Организация призвала Киев расследовать случаи применения противопехотных мин в Изюме и на прилежащих территориях.
Как заявлял ранее представитель Кремля Дмитрий Песков, по поступившей информации, украинская сторона проводит много карательных действий в Харьковской области. Чиновник назвал их возмутительными.
В сентябре прошлого года Министерство обороны сообщило о перегруппировке войск из Балаклеи и Изюма на Донецкое направление для достижения целей спецоперации по освобождению Донбасса.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она представляет практически точную копию американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в СЦКК не раз фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", в городах республики.
Постоянное представительство России при ООН ранее распространило в Совете Безопасности письмо о применении киевским режимом мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.