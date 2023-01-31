https://ria.ru/20230131/lepestok-1848797924.html

ВС России предупреждали местных о минах "Лепесток" в Изюме, заявила HRW

ВС России предупреждали местных о минах "Лепесток" в Изюме, заявила HRW - РИА Новости, 31.01.2023

ВС России предупреждали местных о минах "Лепесток" в Изюме, заявила HRW

Вооруженные силы России предупреждали жителей Изюма о разбросанных ВСУ противопехотных минах "Лепесток", сообщила в своем докладе международная... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T20:42

2023-01-31T20:42

2023-01-31T22:58

специальная военная операция на украине

в мире

россия

изюм (город)

украина

дмитрий песков

human rights watch

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Вооруженные силы России предупреждали жителей Изюма о разбросанных ВСУ противопехотных минах "Лепесток", сообщила в своем докладе международная неправительственная организация Human Rights Watch.Информацию о транспортировке жертв подрыва на российскую территорию для дальнейшего лечения подтвердили двое пострадавших.Правозащитники отметили, что действия российских Вооруженных сил несовместимы с ответственностью за установку этих мин.По оценке HRW, из-за действий украинских войск, которые сбрасывали в Изюме мины, погибли 11 мирных жителей. Правозащитники выявили применение "Лепестков" в девяти разных районах города, а также его окрестностях.По словам опрошенных медиков, около 50 человек, включая пятерых детей, получили медицинскую помощь. Организация призвала Киев расследовать случаи применения противопехотных мин в Изюме и на прилежащих территориях.Как заявлял ранее представитель Кремля Дмитрий Песков, по поступившей информации, украинская сторона проводит много карательных действий в Харьковской области. Чиновник назвал их возмутительными.В сентябре прошлого года Министерство обороны сообщило о перегруппировке войск из Балаклеи и Изюма на Донецкое направление для достижения целей спецоперации по освобождению Донбасса.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она представляет практически точную копию американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в СЦКК не раз фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", в городах республики.Постоянное представительство России при ООН ранее распространило в Совете Безопасности письмо о применении киевским режимом мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20230128/mina-1848103312.html

https://ria.ru/20230131/kremennaya-1848566254.html

https://ria.ru/20221020/dorogi-1825518523.html

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в мире, россия, изюм (город), украина, дмитрий песков, human rights watch, оон, вооруженные силы украины, донбасс