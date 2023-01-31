https://ria.ru/20230131/lepestok-1848783361.html

HRW признала, что украинские войска сбрасывали в Изюме мины "Лепесток"

HRW признала, что украинские войска сбрасывали в Изюме мины "Лепесток" - РИА Новости, 31.01.2023

HRW признала, что украинские войска сбрасывали в Изюме мины "Лепесток"

Украинские войска сбрасывали в Изюме противопехотные мины "Лепесток", погибли одиннадцать мирных жителей, сообщила в докладе международная неправительственная... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T19:20

2023-01-31T19:20

2023-01-31T22:07

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изюм (город)

киев

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специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Украинские войска сбрасывали в Изюме противопехотные мины "Лепесток", погибли одиннадцать мирных жителей, сообщила в докладе международная неправительственная организация Human Rights Watch. "Украинские войска, судя по всему, широко разбросали наземные мины в районе Изюма, что стало причиной гибели мирного населения и постоянного риска", — говорится в документе.В организации также обратили внимание, что российские военные распространяли листовки с предупреждением об опасности "Лепестков", об этом рассказали около ста местных жителей."Они занимались обезвреживанием мин в общественных местах и на территориях частной собственности мирного населения. Они увозили пострадавших при подрыве мин в Россию для оказания медицинской помощи", — сообщается в докладе. Правозащитники подчеркнули, что действия российский военнослужащих "несовместимы с ответственностью за установку этих мин".Уточняется, что HRW проводила исследование применения противопехотных мин в Изюме с 19 сентября по 9 октября. Сотрудники организации опросили более ста человек, включая свидетелей, пострадавших, спасателей, врачей и саперов. В итоге правозащитники выявили применение "Лепестков" в девяти разных районах города, а также в его окрестностях. Организация подтвердила 11 случаев гибели среди мирного населения из-за подрывов противопехотных мин. По словам опрошенных медиков, около 50 человек, включая пятерых детей, получили медицинскую помощь. HRW призвала киевские власти расследовать случаи применения ВСУ "Лепестков" в Изюме и на прилежащих территориях.Как заявлял ранее представитель Кремля Дмитрий Песков, по поступившей информации, украинская сторона проводит карательные действия в Харьковской области. Чиновник назвал их возмутительными.В сентябре прошлого года Министерство обороны России сообщило о перегруппировке войск из Балаклеи и Изюма на Донецкое направление для достижения целей спецоперации по освобождению Донбасса. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она представляет практически точную копию американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в СЦКК не раз фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постоянное представительство России при ООН ранее распространило в Совете Безопасности письмо о применении киевским режимом мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Украина нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20230128/mina-1848103312.html

https://ria.ru/20230131/kremennaya-1848566254.html

https://ria.ru/20230111/miny-1844194132.html

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в мире, изюм (город), киев, россия, human rights watch, оон, вооруженные силы украины, донбасс