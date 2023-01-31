https://ria.ru/20230131/lepestok-1848783361.html
HRW признала, что украинские войска сбрасывали в Изюме мины "Лепесток"
HRW признала, что украинские войска сбрасывали в Изюме мины "Лепесток" - РИА Новости, 31.01.2023
HRW признала, что украинские войска сбрасывали в Изюме мины "Лепесток"
Украинские войска сбрасывали в Изюме противопехотные мины "Лепесток", погибли одиннадцать мирных жителей, сообщила в докладе международная неправительственная... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T19:20
2023-01-31T19:20
2023-01-31T22:07
в мире
изюм (город)
киев
россия
human rights watch
оон
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Украинские войска сбрасывали в Изюме противопехотные мины "Лепесток", погибли одиннадцать мирных жителей, сообщила в докладе международная неправительственная организация Human Rights Watch. "Украинские войска, судя по всему, широко разбросали наземные мины в районе Изюма, что стало причиной гибели мирного населения и постоянного риска", — говорится в документе.В организации также обратили внимание, что российские военные распространяли листовки с предупреждением об опасности "Лепестков", об этом рассказали около ста местных жителей."Они занимались обезвреживанием мин в общественных местах и на территориях частной собственности мирного населения. Они увозили пострадавших при подрыве мин в Россию для оказания медицинской помощи", — сообщается в докладе. Правозащитники подчеркнули, что действия российский военнослужащих "несовместимы с ответственностью за установку этих мин".Уточняется, что HRW проводила исследование применения противопехотных мин в Изюме с 19 сентября по 9 октября. Сотрудники организации опросили более ста человек, включая свидетелей, пострадавших, спасателей, врачей и саперов. В итоге правозащитники выявили применение "Лепестков" в девяти разных районах города, а также в его окрестностях. Организация подтвердила 11 случаев гибели среди мирного населения из-за подрывов противопехотных мин. По словам опрошенных медиков, около 50 человек, включая пятерых детей, получили медицинскую помощь. HRW призвала киевские власти расследовать случаи применения ВСУ "Лепестков" в Изюме и на прилежащих территориях.Как заявлял ранее представитель Кремля Дмитрий Песков, по поступившей информации, украинская сторона проводит карательные действия в Харьковской области. Чиновник назвал их возмутительными.В сентябре прошлого года Министерство обороны России сообщило о перегруппировке войск из Балаклеи и Изюма на Донецкое направление для достижения целей спецоперации по освобождению Донбасса. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она представляет практически точную копию американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в СЦКК не раз фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постоянное представительство России при ООН ранее распространило в Совете Безопасности письмо о применении киевским режимом мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Украина нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20230128/mina-1848103312.html
https://ria.ru/20230131/kremennaya-1848566254.html
https://ria.ru/20230111/miny-1844194132.html
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в мире, изюм (город), киев, россия, human rights watch, оон, вооруженные силы украины, донбасс
В мире, Изюм (город), Киев, Россия, Human Rights Watch, ООН, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донбасс
19:20 31.01.2023 (обновлено: 22:07 31.01.2023)
HRW признала, что украинские войска сбрасывали в Изюме мины "Лепесток"
Human Rights Watch признала использование ВСУ запрещенных мин "Лепесток" в Изюме
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости.
Украинские войска сбрасывали в Изюме противопехотные мины "Лепесток", погибли одиннадцать мирных жителей, сообщила в докладе международная неправительственная организация Human Rights Watch
.
"Украинские войска, судя по всему, широко разбросали наземные мины в районе Изюма, что стало причиной гибели мирного населения и постоянного риска", — говорится в документе.
В организации также обратили внимание, что российские военные распространяли листовки с предупреждением об опасности "Лепестков", об этом рассказали около ста местных жителей.
"Они занимались обезвреживанием мин в общественных местах и на территориях частной собственности мирного населения. Они увозили пострадавших при подрыве мин в Россию для оказания медицинской помощи", — сообщается в докладе.
Правозащитники подчеркнули, что действия российский военнослужащих "несовместимы с ответственностью за установку этих мин".
Уточняется, что HRW проводила исследование применения противопехотных мин в Изюме с 19 сентября по 9 октября. Сотрудники организации опросили более ста человек, включая свидетелей, пострадавших, спасателей, врачей и саперов.
В итоге правозащитники выявили применение "Лепестков" в девяти разных районах города, а также в его окрестностях. Организация подтвердила 11 случаев гибели среди мирного населения из-за подрывов противопехотных мин.
По словам опрошенных медиков, около 50 человек, включая пятерых детей, получили медицинскую помощь.
HRW призвала киевские власти расследовать случаи применения ВСУ
"Лепестков" в Изюме и на прилежащих территориях.
Как заявлял ранее представитель Кремля Дмитрий Песков, по поступившей информации, украинская сторона проводит карательные действия в Харьковской области. Чиновник назвал их возмутительными.
В сентябре прошлого года Министерство обороны России
сообщило о перегруппировке войск из Балаклеи и Изюма на Донецкое направление для достижения целей спецоперации по освобождению Донбасса.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она представляет практически точную копию американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР
в СЦКК не раз фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.
Постоянное представительство России при ООН ранее распространило в Совете Безопасности письмо о применении киевским режимом мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе.
Украина
в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Украина нарушает взятые на себя международные обязательства.