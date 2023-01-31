Рейтинг@Mail.ru
HRW признала, что украинские войска сбрасывали в Изюме мины "Лепесток" - РИА Новости, 31.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230131/lepestok-1848783361.html
HRW признала, что украинские войска сбрасывали в Изюме мины "Лепесток"
HRW признала, что украинские войска сбрасывали в Изюме мины "Лепесток" - РИА Новости, 31.01.2023
HRW признала, что украинские войска сбрасывали в Изюме мины "Лепесток"
Украинские войска сбрасывали в Изюме противопехотные мины "Лепесток", погибли одиннадцать мирных жителей, сообщила в докладе международная неправительственная... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T19:20
2023-01-31T22:07
в мире
изюм (город)
киев
россия
human rights watch
оон
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808969780_0:309:3050:2025_1920x0_80_0_0_5d34ee780a9e9bdd632e925c104a0a0f.jpg
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Украинские войска сбрасывали в Изюме противопехотные мины "Лепесток", погибли одиннадцать мирных жителей, сообщила в докладе международная неправительственная организация Human Rights Watch. "Украинские войска, судя по всему, широко разбросали наземные мины в районе Изюма, что стало причиной гибели мирного населения и постоянного риска", — говорится в документе.В организации также обратили внимание, что российские военные распространяли листовки с предупреждением об опасности "Лепестков", об этом рассказали около ста местных жителей."Они занимались обезвреживанием мин в общественных местах и на территориях частной собственности мирного населения. Они увозили пострадавших при подрыве мин в Россию для оказания медицинской помощи", — сообщается в докладе. Правозащитники подчеркнули, что действия российский военнослужащих "несовместимы с ответственностью за установку этих мин".Уточняется, что HRW проводила исследование применения противопехотных мин в Изюме с 19 сентября по 9 октября. Сотрудники организации опросили более ста человек, включая свидетелей, пострадавших, спасателей, врачей и саперов. В итоге правозащитники выявили применение "Лепестков" в девяти разных районах города, а также в его окрестностях. Организация подтвердила 11 случаев гибели среди мирного населения из-за подрывов противопехотных мин. По словам опрошенных медиков, около 50 человек, включая пятерых детей, получили медицинскую помощь. HRW призвала киевские власти расследовать случаи применения ВСУ "Лепестков" в Изюме и на прилежащих территориях.Как заявлял ранее представитель Кремля Дмитрий Песков, по поступившей информации, украинская сторона проводит карательные действия в Харьковской области. Чиновник назвал их возмутительными.В сентябре прошлого года Министерство обороны России сообщило о перегруппировке войск из Балаклеи и Изюма на Донецкое направление для достижения целей спецоперации по освобождению Донбасса. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она представляет практически точную копию американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в СЦКК не раз фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постоянное представительство России при ООН ранее распространило в Совете Безопасности письмо о применении киевским режимом мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Украина нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20230128/mina-1848103312.html
https://ria.ru/20230131/kremennaya-1848566254.html
https://ria.ru/20230111/miny-1844194132.html
изюм (город)
киев
россия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808969780_466:467:2543:2025_1920x0_80_0_0_4ec379c0a89f2ab5d736bdf14d2efd93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, изюм (город), киев, россия, human rights watch, оон, вооруженные силы украины, донбасс
В мире, Изюм (город), Киев, Россия, Human Rights Watch, ООН, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донбасс
19:20 31.01.2023 (обновлено: 22:07 31.01.2023)
 
HRW признала, что украинские войска сбрасывали в Изюме мины "Лепесток"

Human Rights Watch признала использование ВСУ запрещенных мин "Лепесток" в Изюме

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкПротивопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток"
Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 Лепесток - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Украинские войска сбрасывали в Изюме противопехотные мины "Лепесток", погибли одиннадцать мирных жителей, сообщила в докладе международная неправительственная организация Human Rights Watch.
"Украинские войска, судя по всему, широко разбросали наземные мины в районе Изюма, что стало причиной гибели мирного населения и постоянного риска", — говорится в документе.
Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 Лепесток - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
28 января, 16:10Специальная военная операция на Украине
В Донецке ребенок подорвался на мине "Лепесток"
В организации также обратили внимание, что российские военные распространяли листовки с предупреждением об опасности "Лепестков", об этом рассказали около ста местных жителей.
"Они занимались обезвреживанием мин в общественных местах и на территориях частной собственности мирного населения. Они увозили пострадавших при подрыве мин в Россию для оказания медицинской помощи", — сообщается в докладе.
Правозащитники подчеркнули, что действия российский военнослужащих "несовместимы с ответственностью за установку этих мин".
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
Вчера, 08:10Специальная военная операция на Украине
Украинские силовики подорвались на собственных минах в ЛНР
Уточняется, что HRW проводила исследование применения противопехотных мин в Изюме с 19 сентября по 9 октября. Сотрудники организации опросили более ста человек, включая свидетелей, пострадавших, спасателей, врачей и саперов.
В итоге правозащитники выявили применение "Лепестков" в девяти разных районах города, а также в его окрестностях. Организация подтвердила 11 случаев гибели среди мирного населения из-за подрывов противопехотных мин.
По словам опрошенных медиков, около 50 человек, включая пятерых детей, получили медицинскую помощь.
HRW призвала киевские власти расследовать случаи применения ВСУ "Лепестков" в Изюме и на прилежащих территориях.
Запрещенные противопехотные мины найденные в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 17:23Специальная военная операция на Украине
В Киеве заявили о запуске серийного производства мин за рубежом
Как заявлял ранее представитель Кремля Дмитрий Песков, по поступившей информации, украинская сторона проводит карательные действия в Харьковской области. Чиновник назвал их возмутительными.
В сентябре прошлого года Министерство обороны России сообщило о перегруппировке войск из Балаклеи и Изюма на Донецкое направление для достижения целей спецоперации по освобождению Донбасса.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она представляет практически точную копию американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в СЦКК не раз фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.
Постоянное представительство России при ООН ранее распространило в Совете Безопасности письмо о применении киевским режимом мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Украина нарушает взятые на себя международные обязательства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:39Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 31.01.2023
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреИзюм (город)КиевРоссияHuman Rights WatchООНВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала