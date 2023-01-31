https://ria.ru/20230131/leopard-1848789484.html

Немецкая оборонная компания прокомментировала передачу ВСУ танков Leopard

Немецкая оборонная компания прокомментировала передачу ВСУ танков Leopard - РИА Новости, 31.01.2023

Немецкая оборонная компания прокомментировала передачу ВСУ танков Leopard

Приняв решение в январе о передаче танков Leopard Украине, власти ФРГ должны были в том же месяце сделать заказ оборонным компаниям на новую военную технику,... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T19:54

2023-01-31T19:54

2023-01-31T19:54

специальная военная операция на украине

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технологии

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гамбург (город)

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БЕРЛИН, 31 янв - РИА Новости. Приняв решение в январе о передаче танков Leopard Украине, власти ФРГ должны были в том же месяце сделать заказ оборонным компаниям на новую военную технику, однако они этого пока не сделали, хотя ее изготовление может потребовать от одного до двух лет, сообщил глава оборонной компании Vincorion Штефан Штенцель. Компания Vincorion, расположенная под Гамбургом, производит электронные компоненты и электроприводы для основного боевого танка ФРГ Leopard и боевой машины пехоты Puma бундесвера, а также источники питания для системы противовоздушной обороны Patriot. Он указал на то, что в ближайшие два-три года Европе потребуется не менее 100-200 новых танков Leopard. "Если бы такой заказ поступил от моих конечных клиентов KMW и Rheinmetall, то я бы поговорил с ними о письмах или декларациях о намерениях, и на основании них я бы затем заказал материал", - пояснил глава компании. Он уточнил, что поставки материалов длятся от шести до двенадцати месяцев, затем компании Vincorion требуется несколько недель, чтобы изготовить свои компоненты и доставить их производителям военной техники KMW и Rheinmetall. "Прежде чем готовые танки смогут быть поставлены, в том числе и с этими деталями, проходит от 12 до 24 месяцев", - пояснил Штенцель.

https://ria.ru/20230131/pushilin-1848560453.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, технологии, германия, украина, гамбург (город)