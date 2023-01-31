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Немецкая оборонная компания прокомментировала передачу ВСУ танков Leopard - РИА Новости, 31.01.2023
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Немецкая оборонная компания прокомментировала передачу ВСУ танков Leopard
Немецкая оборонная компания прокомментировала передачу ВСУ танков Leopard - РИА Новости, 31.01.2023
Немецкая оборонная компания прокомментировала передачу ВСУ танков Leopard
Приняв решение в январе о передаче танков Leopard Украине, власти ФРГ должны были в том же месяце сделать заказ оборонным компаниям на новую военную технику,... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T19:54
2023-01-31T19:54
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
германия
украина
гамбург (город)
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БЕРЛИН, 31 янв - РИА Новости. Приняв решение в январе о передаче танков Leopard Украине, власти ФРГ должны были в том же месяце сделать заказ оборонным компаниям на новую военную технику, однако они этого пока не сделали, хотя ее изготовление может потребовать от одного до двух лет, сообщил глава оборонной компании Vincorion Штефан Штенцель. Компания Vincorion, расположенная под Гамбургом, производит электронные компоненты и электроприводы для основного боевого танка ФРГ Leopard и боевой машины пехоты Puma бундесвера, а также источники питания для системы противовоздушной обороны Patriot. Он указал на то, что в ближайшие два-три года Европе потребуется не менее 100-200 новых танков Leopard. "Если бы такой заказ поступил от моих конечных клиентов KMW и Rheinmetall, то я бы поговорил с ними о письмах или декларациях о намерениях, и на основании них я бы затем заказал материал", - пояснил глава компании. Он уточнил, что поставки материалов длятся от шести до двенадцати месяцев, затем компании Vincorion требуется несколько недель, чтобы изготовить свои компоненты и доставить их производителям военной техники KMW и Rheinmetall. "Прежде чем готовые танки смогут быть поставлены, в том числе и с этими деталями, проходит от 12 до 24 месяцев", - пояснил Штенцель.
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в мире, технологии, германия, украина, гамбург (город)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Германия, Украина, Гамбург (город)
19:54 31.01.2023
 
Немецкая оборонная компания прокомментировала передачу ВСУ танков Leopard

Оборонная компания Vincorion: на изготовление новых танков Leopard потребуется год-два

© Фото : U.S. Army / Markus RauchenbergerОсновной немецкий танк Leopard 2
Основной немецкий танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© Фото : U.S. Army / Markus Rauchenberger
Основной немецкий танк Leopard 2. Архивное фото
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БЕРЛИН, 31 янв - РИА Новости. Приняв решение в январе о передаче танков Leopard Украине, власти ФРГ должны были в том же месяце сделать заказ оборонным компаниям на новую военную технику, однако они этого пока не сделали, хотя ее изготовление может потребовать от одного до двух лет, сообщил глава оборонной компании Vincorion Штефан Штенцель.
Компания Vincorion, расположенная под Гамбургом, производит электронные компоненты и электроприводы для основного боевого танка ФРГ Leopard и боевой машины пехоты Puma бундесвера, а также источники питания для системы противовоздушной обороны Patriot.
"Если Германия в январе принимает решение о передаче 14 танков Украине, то она должна в январе же сделать заказ новых танков. Германия однако уже на протяжении 11 месяцев передает Украине материалы, такие как артиллерию и системы противовоздушной обороны, и при этом не делает новых заказов", - сказал Штенцель в интервью немецкой газете Welt.
Он указал на то, что в ближайшие два-три года Европе потребуется не менее 100-200 новых танков Leopard. "Если бы такой заказ поступил от моих конечных клиентов KMW и Rheinmetall, то я бы поговорил с ними о письмах или декларациях о намерениях, и на основании них я бы затем заказал материал", - пояснил глава компании.
Он уточнил, что поставки материалов длятся от шести до двенадцати месяцев, затем компании Vincorion требуется несколько недель, чтобы изготовить свои компоненты и доставить их производителям военной техники KMW и Rheinmetall.
"Прежде чем готовые танки смогут быть поставлены, в том числе и с этими деталями, проходит от 12 до 24 месяцев", - пояснил Штенцель.
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